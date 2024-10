Wahljahre und der Goldpreis

Normalerweise führen Wahljahre zu mehr Volatilität. Doch diesmal dürfte es anders sein.

Führungswechsel sorgen meist für Verunsicherung. Dieses Jahr jedoch kommt die Lockerung der Goldpolitik der Zentralbanken den Märkten zugute. Und das wohl unabhängig davon, wer die US-Präsidentschaftswahl gewinnen wird. Bezüglich Aktien entwickelt sich das laufende Jahr so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der S&P 500 ist bis Ende September um gut 22 Prozent nach oben gegangen. Das renommierte World Gold Council hat auch den Goldpreis von 1989 bis Ende August 2024 unter die Lupe genommen. In der Regel ist der Goldpreis vor Präsidentschaftswahlen deutlich angestiegen. Auch die Zeit zwischen dem Beginn und dem Ende einer Präsidentschafts-Amtszeit ist interessant. Während der Regentschaft von Joe Biden stieg der Goldpreis um 37 Prozent an, während Donald Trump waren es 53 Prozent, bei Barack Obama lag der Goldpreis-Anstieg bei 44 Prozent. Bei George W. Bush (2001) stieg der Preis des Edelmetalls sogar um 215 Prozent an.

Da spielten natürlich auch Ereignisse wie der Anschlag vom 11. September, die Pandemie, oder der Russland-Ukraine-Krieg sowie die Finanzkrise eine Rolle. Einen Rückgang gab es während der Amtszeit von Bill Clinton (-20 Prozent) und von George H.W. Bush (-19 Prozent).

Insgesamt zeigt sich, dass geopolitische Querelen, die es aktuell genügend gibt, mehr Einfluss auf den Goldpreis besitzen als Präsidentschaftswahlen. Dazu kommt noch der Goldhunger der Zentralbanken, der sich fortsetzen sollte. Heute gehen viele Analysten davon aus, dass unabhängig vom Wahlausgang ein Goldpreis von mehr als 3.000 US-Dollar je Unze zu Ende des Jahres zu sehen sein wird. Da sollten sich Investments in Goldgesellschaften immer lohnen.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – ist ein mittelgroßer Goldproduzent, der sich auf Nord- und Südamerika spezialisiert hat. Explorationsmöglichkeiten werden in Kanada, den USA und in Nicaragua untersucht.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ebenfalls ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent. Die Projekte befinden sich in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und der Elfenbeinküste. Ein Goldprojekt im Senegal befindet sich in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

