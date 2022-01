Individuelle Pool- und Wellnessanlagen

Ob privater Traumpool oder öffentliche Wellnesslandschaft. Der Fachbetrieb Hütel & Meß Schwimmbad GmbH plant & errichtet individuelle Swimmingpools, Whirlpools, Kalttauchbecken und Floating-Anlagen.

1991 von Peter Hütel und Wolfgang Meß in Berlin gegründet, entwickelt die Hütel & Meß Schwimmbad GmbH seit nunmehr über 30 Jahren individuelle Schwimmbäder für Hotels, Kliniken, Schwimmschulen, Physiotherapien, Day-Spas und Fitness-Center, sowie Hallen- und Freibäder für private Bauherren. Dabei geht Hütel & Meß ganz auf die Wünsche und Vorstellungen ihrer Kunden ein – denn jedes Bad ist ein Unikat.

Experten für professionelle Badelandschaften

Architekten, Fachplaner und potentielle Endkunden finden bei Hütel & Meß kompetente Expertise für den Bau eines Schwimmbads. Auch die Errichtung von Soleschwimmbecken, Therapiebecken, Wasserspielplätzen, Saunen und Dampfbädern gehört bei Hütel & Meß zum Portfolio. Damit jedes Schwimmbad den unterschiedlichen Anforderungen optimal gerecht werden kann, berät Hütel & Meß von der ersten Idee an und begleitet über die Planungs- und Bauphase hinweg bis zur Inbetriebnahme und Übergabe. Je nach Umfang des Bauvorhabens erstellt Hütel & Meß eine fundierte Vorplanung mit Ansichten, Grundrissen, Schnitten, einem Geräteaufstellungsplan, Verrohrungsschema und Verdrahtungsschaltplan und unterstützt bei der Integrationsplanung bei Großprojekten.

Einsatz erstklassiger Schwimmbadtechnik

Bei der Wasseraufbereitung setzt die Hütel & Meß Schwimmbad GmbH ausschließlich auf hochwertige Produkte von der Firma OSPA Schwimmbadtechnik. OSPA steht für haut- und augenfreundliches Schwimmbadwasser, sauerstoffreich, quellfrisch und weitestgehend naturbelassen. Alle Komponenten sind technisch ausgereift und aufeinander abgestimmt. Filtertechnik und Beheizung, Mess- und Regeltechnik, Desinfektions- und Dosiertechnik, Unterwasserbeleuchtung und Wasserattraktionen, wie Gegenstromanlage, Nackenschwall oder Massagestation, alle Produkte sind „Made in Germany“. Für jedes Bauvorhaben ermittelt Hütel & Meß die optimale Technikzusammenstellung.

Die Firma unterstützt bei der Auswahl eines geeigneten Beckensystems. Soll es ein freitragendes Fertigbecken aus PVC-hart sein, doch lieber ein Edelstahlpool oder kommt aufgrund der Beckenform nur ein betonierter Pool in Frage? Hütel & Meß berät hinsichtlich verschiedener Abdeckungsmöglichkeiten wie Schiebehallen oder Rollladenabdeckungen und kann Ausbauempfehlungen zu Klima- und Lüftungstechnik, Wärmedämmung und Dampfsperre in Schwimmhallen geben.

Der Partner für hochwertige Schwimmbäder in Deutschland

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten bietet Hütel & Meß Schwimmbad GmbH ihr Know-How bezüglich exklusiver Spa- und Wellnessanlagen in Berlin und Umgebung an. Auch nach dem Schwimmbadbau betreut die Hütel & Meß Schwimmbad GmbH Betreiber von öffentlichen und privaten Schwimmbad- und Wellnessanlagen im Rahmen individuell zugeschnittener Wartungsverträge. Unter Verwendung von ausschließlich originalen OSPA-Ersatzteilen kann der Kundendienst im Störfall oftmals schnell reagieren. Von Mecklenburg-Vorpommern bis Sachsen-Anhalt reicht das Einzugsgebiet, so ist Hütel & Meß unter anderem auch auf den Ostseeinseln Rügen und Usedom und an der Müritz tätig.

2021 ist der Fachbetrieb mit dem europäischen Schwimmbadpreis EUSA Award in Gold ausgezeichnet worden, die Preisverleihung fand in Barcelona statt. Dieser 2013 ins Leben gerufene Preis würdigt die schönsten Poollandschaften in Europa.

Die Firma ist am Groß-Berliner Damm 104 im Bezirk Treptow-Köpenick ansässig. Das firmeneigene Gebäude AQUAWISTA befindet sich am Wissenschafts- und Technologiestandort Adlershof – kurz WISTA. Beratungstermine können per Telefon unter der Nummer 030 424 571 0 vereinbart werden. Darüber hinaus ist das Expertenteam per E-Mail unter info@huetel-mess.de erreichbar.

