Ausgezeichnet mit dem EUSA Award 2021: die Hütel & Meß Schwimmbad GmbH

Woran erkennt man die besten Schwimmbadbauer? Der EUSA Award, der europäische Poolpreis, prämiert die besten Poolbaubetriebe. 2021 erhielt die Hütel & Meß Schwimmbad GmbH diese besondere Auszeichnung.

Wer den Bau eines Schwimmbads plant, ob für den privaten Haushalt oder beispielsweise für den Hotelbetrieb, möchte dabei natürlich auf die besten Dienstleister setzen. Besonders im Bereich von Luxus-Pools und -Spas ist es wichtig, dass die Umsetzung keine Wünsche offen lässt. Doch woran erkennt man die besten Schwimmbadbauer? Der europäische Schwimmbadverband (EUSA) prämiert jährlich die besten Poolbaubetriebe.

Im Jahr 2021 durfte sich die Hütel & Meß Schwimmbad GmbH über die Auszeichnung mit dem goldenen EUSA Award in der Kategorie „Domestic Spas“ freuen. Der Preis, überreicht vom EUSA-Präsidenten Bert Granderath auf der internationalen Schwimmbad- und Wellnessmesse Piscina in Barcelona, weist den Betrieb als einen der besten in ganz Europa aus.

Was ist der EUSA Award?

Seit 2013 verleiht der europäische Schwimmbadverband, European Union of Swimmingpool and Spa Associations (EUSA), jährlich einen Preis für herausragende Leistungen im Poolbau. Der EUSA AWARD unterscheidet verschiedene Kategorien im Bereich Schwimmbadbau für die Privatnutzung. Für jede Kategorie werden Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold verliehen:

o Domestic Outdoor Pools (Freibäder)

o Domestic Indoor Pools (Hallenbäder)

o Domestic Spas

o Domestic Hot Tubs

o Domestic Pools with an Enclosure (mit Abdeckung bzw. Überdachung)

o Domestic Pools by Night (Inszenierung von Licht und Wasser)

Die Konkurrenz um den EUSA Award ist stark und ein Sieg alles andere als einfach zu erringen. Im Sommer 2021 waren insgesamt 199 der besten Anlagen aus 11 verschiedenen europäischen Ländern nominiert. Die Teilnehmenden hatten alle bereits nationale Wettbewerbe gewonnen oder einen Vorentscheid bestritten. Der Preis ist vergleichbar mit dem Oscar in der Film- oder dem Grammy in der Musikbranche.

Wie konnte sich Hütel & Meß als Gewinnerunternehmen durchsetzen?

In einem so starken Feld aus Konkurrenten ist bereits eine Nominierung Grund zur Freude. Es auf das Siegertreppchen zu schaffen oder sogar einen Goldpreis zu erzielen, wie es der Hütel & Meß Schwimmbad GmbH 2021 in der Kategorie Domestic Spas gelang, ist eine besonders hohe Ehre.

Der Sieg gelang dem Schwimmbadbauer aus Berlin mit einem privaten Spa auf einer Dachterrasse im Stadtzentrum, das die elf Jury-Mitglieder entzückte. Die Preisrichter und -richterinnen lobten die Arbeit an der kleinen, aber kreativen Wasseroase als: „technisch, handwerklich und ästhetisch auf höchstem Niveau“. Sie fügten an, dass die optimal geschnittene Anlage auch einen Preis für die beste Platznutzung verdient hätte, wenn es eine solche Kategorie beim EUSA Award gäbe. „Ein himmlisches Paradies … in dem man dem Himmel so nah sein kann“, schwärmte die Jury abschließend.

Beim Schwimmbadbau auf die Besten vertrauen

Seit über drei Jahrzehnten bietet das inhabergeführte Unternehmen Hütel & Meß Schwimmbad GmbH ausgezeichnetes Know-how bezüglich Spa- und Wellnessanlagen in Berlin und Umgebung. Der goldene EUSA Award, den der Fachbetrieb 2021 gewinnen konnte, weist ihn als einen der besten Poolbaubetriebe Europas aus.

Wer in der Hauptstadt und der Region hochwertige Erholung konzipieren und umsetzen lassen möchte, ist bei der Firma mit Sitz am Groß-Berliner Damm 104 im Bezirk Treptow-Köpenick an der richtigen Adresse. Für eine unverbindliche Beratung ist der Betrieb telefonisch unter 030 424 571 0 oder via E-Mail an info@huetel-mess.de erreichbar.

