Individuelle Seniorenbetreuung: Irma Gjicali mit SeniorenLebenshilfe ab jetzt in Steinheim am Albuch

Irma Gjicali ist unsere neue Lebenshelferin in Steinheim am Albuch. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Steinheim am Albuch, 10.08.2021. Ab diesem Sommer steht durch Irma Gjicali auch in Steinheim am Albuch und der Umgebung der schwäbischen Gemeinde ein seniorengerechtes Angebot der SeniorenLebenshilfe zur Verfügung. Bei der Lebenshelferin können ältere Menschen Unterstützung für praktische Tätigkeiten im Alltag anfordern, um die individuelle Lebensqualität zu steigern. Die SeniorenLebenshilfe ist in Deutschland nahezu flächendeckend vertreten und betrachtet sich im vorpflegerischen Bereich als eine menschliche Schnittstelle. Interessierte erhalten unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer in Steinheim alle wichtigen Informationen über das bundesweite Angebot und die Lebenshelferin Irma Gjicali.

Verbesserung der Lebensqualität mit einem neuen Dienstleistungskonzept

Die bemerkenswerte Besonderheit des Angebots der SeniorenLebenshilfe besteht darin, dass der Dienstleister auf die Betreuung im vorpflegerischen Bereich spezialisiert ist. Dadurch sollen Senioren die Möglichkeit erhalten, länger im eigenen Zuhause mit dem gewohnten Umfeld ein selbstbestimmtes Leben zu verbringen. Das Netzwerk mit den Lebenshelferinnen und Helfern der SeniorenLebenshilfe hat sich seit 2012 bundesweit ausgebreitet. Zwischenmenschliche Gespräche stehen ebenso wie gemeinschaftliche Aktivitäten mit betreuten Senioren an allen Standorten im Mittelpunkt. In der Berliner Zentrale werden die selbstständig-freiberuflichen Lebenshelfer fachlich fortgebildet, geschult und koordiniert.

Menschliche Unterstützung für Senioren mit individuellen Leistungspaketen

Wer Irma Gjicali oder andere Lebenshelferinnen an weiteren Standorten der SeniorenLebenshilfe auf Honorar-Basis beauftragt, darf die gewünschte Unterstützung individuell festlegen. Auf Wunsch kümmern die Dienstleister sich um jede Tätigkeit, die Menschen im Alter zu stark belastet. Als Haushaltshilfe können Lebenshelfer zum Beispiel das Waschen, Kochen oder Einkaufen in der Wohnung übernehmen. Zudem können Senioren die Begleitung in alltäglichen Situationen oder bei Arztbesuchen und sonstigen Terminen als Teil eines individuellen Leistungspakets beanspruchen. Mit ihrem Pkw ist Irma Gjicali auch als Fahrdienst verfügbar. Lebenshelferinnen der SeniorenLebenshilfe motivieren die betreuten Senioren aktiv dazu, zusammen Spaziergänge zu unternehmen und andere Menschen zu besuchen. Zudem stehen die Helfer selbst gerne als Gesprächspartner bereit.

Neues SeniorenLebenshilfe-Angebot in Steinheim am Albuch mit Irma Gjicali

Ab sofort erhalten ältere Menschen durch Irma Gjicali auch in Steinheim am Albuch die Chance, von den einzigartigen Leistungen der SeniorenLebenshilfe zu profitieren. Mit ihrer Ausbildung im Beruf der Altenpflegerin und ihrer Erfahrung als Pflegefachkraft bietet die Lebenshelferin für die Betreuung der Senioren besonders gute Voraussetzungen. Weiterbildungen haben Irma Gjicali genau mit den außergewöhnlichen Aufgaben einer Pflegedienstleisterin und einer Wohnbereichsleiterin vertraut gemacht. Diese Tätigkeiten hat sie in der Praxis ebenfalls bereits ausgeführt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Ausbildungskurses der SeniorenLebenshilfe verbindet die Lebenshelferin ab dem Sommer 2021 den Beruf mit ihrer Leidenschaft.

Weitere Fakten zu Irma Gjicali und der SeniorenLebenshilfe

Senioren können die Dienste von Irma Gjicali in Steinheim am Albuch genauso wie in der Umgebung im Nordosten der Schwäbischen Alb anfordern. Die Arbeit mit Senioren empfand die selbstständige Lebenshelferin schon immer als erfüllend. Für Irma Gjicali ist es ein Herzensanliegen, dass Menschen im Alter weiterhin in der eigenen Wohnung ein glückliches Leben führen. Als Marke der Salanje GmbH koordiniert die SeniorenLebenshilfe ihre Netzwerk-Partner mit einem Hauptsitz in Berlin. In ganz Deutschland befindet sich der familiengeführte Betrieb auf der Suche nach weiteren Lebenshelferinnen und Helfern. Die SeniorenLebenshilfe bietet aus diesem Grund für qualifizierte Personen regelmäßig Fortbildungen und Schulungen zur Seniorenbetreuung an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

