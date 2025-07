Individuelle Shadowboards mit Brady LOTO-Ausrüstung von MAKRO IDENT

MAKRO IDENT bietet Shadowboards mit Direktdruck, Layout-Service, Zubehör und Original-Brady-Lockout-Komponenten. Maßgeschneidert für jeden Bedarf und optional auch mit Fahrgestell.

MAKRO IDENT aus Unterhaching bei München entwickelt und liefert individuell bedruckte Shadowboards für Lockout-Tagout, visuelle Arbeitsplatzorganisation, Schulungen und Hallenpläne. Die Tafeln bestehen je nach Anwendungszweck aus Plexiglas, PVC oder Alu-Verbundplatte und werden exakt nach Kundenwunsch gefertigt. Sie dienen der übersichtlichen, sicheren Aufbewahrung von Lockout-Schlössern, Verriegelungen, Warnanhängern und Dokumenten. Für flexible Anwendungen sind die Shadowboards auch als mobile Lösung mit fahrbarem Gestell erhältlich.

Zur Auswahl stehen drei hochwertige Materialien: Plexiglas (8 mm) wird auf der Rückseite direkt bedruckt, PVC (10 mm, weiß laminiert) erhält den langlebigen Direktdruck auf der Vorderseite. Alu-Verbundplatten kommen für gedruckte Hallenpläne zum Einsatz, auf denen keine Anbauteile montiert werden. Diese Platten sind magnethaftend – ideal für Markierungen mit Magneten oder Pins, die Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder das Anbringen von Dokumenten direkt auf dem Plan.

Ein Layout-Service unterstützt Kunden bei der individuellen Gestaltung. Farbige Schatten für Schlösser, Verriegelungen, Dokumentenhalter oder Boxen sorgen für eine klar strukturierte, visuelle Darstellung. Diese lassen sich auch abteilungsbezogen farblich differenzieren. Logos, individuelle Texte, Überschriften und Rahmenfarben können ebenso integriert werden wie nummerierte Schattenflächen. Besonders beliebt sind aufgedruckte LOTO-Tabellen zur Arbeitskontrolle, in denen Mitarbeiter dokumentieren, wann, wohin und von wem eine Entnahme oder Rückgabe erfolgte. Auch Hallen- oder Schichtpläne lassen sich nahtlos in das Layout einbinden.

Für die Wandmontage sind alle Bohrungen bereits vorbereitet. Mitgeliefert werden sämtliche Befestigungselemente wie Ösenhaken, Tassenhaken, Rechteckhaken, Kopfschrauben, Stiftschrauben, Gewinde und Muttern. Ein strukturierter Aufbauplan sorgt für eine einfache Selbstmontage. Optional stehen fahrbare Gestelle zur Verfügung – ideal für wechselnde Einsatzorte oder Schulungen, bei denen Flexibilität gefragt ist. Die Shadowboards lassen sich darauf mit oder ohne Zubehör montieren.

Ergänzt wird das Angebot durch eine breite Zubehörpalette: Wandschienen in vier Längen (1180, 880, 580 und 310 mm), Dokumentenhalter in A4 und A5, Magnetrahmen in verschiedenen Farben, Sichttafelsysteme, Aufbewahrungstaschen sowie trocken abwischbare Tafelstifte mit Halterung und vieles mehr. Eine vollständige Zubehörliste mit Artikelnummern ist auf Anfrage als PDF erhältlich.

MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady-Distributor und GOLD-Expert Partner. Kunden erhalten somit nicht nur individuell gestaltete Shadowboards, sondern auf Wunsch auch das komplette Original Brady Lockout-Tagout Equipment. Dazu gehören Sicherheitsschlösser, Verriegelungen, Warnanhänger, Boxen, Warnanhänger und vieles mehr. Damit bietet MAKRO IDENT ausgereifte Komplettlösungen aus einer Hand – praxisnah, montagefertig und exakt auf den Anwendungsbereich abgestimmt.

Weitere Informationen sind zu finden unter: Shadowboards mit und ohne LOTO-Equipment

