Sicherheitsschlösser für Lockout-Tagout – Brady Schlösser bei MAKRO IDENT

MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady-Distributor hochwertige Sicherheitsschlösser für normgerechte Lockout-Tagout-Anwendungen in Industrie und Instandhaltung – in vielen Varianten.

MAKRO IDENT, zertifizierter Brady-Distributor und GOLD-Expert Partner mit fast 20 Jahren Erfahrung, bietet ein umfassendes Sortiment an Brady Sicherheitsschlössern für Lockout-Tagout-Anwendungen. Diese Schlösser sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und erfüllen sämtliche Anforderungen nach OSHA 29 CFR 1910.147 und ANSI/ASSE Z244.1 – national und international anerkannte Standards zur Verhinderung von unerlaubtem Wiedereinschalten während Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Unternehmen erhalten bei MAKRO IDENT hochwertige Schlösser in verschiedenen Materialien, Farben, Bügelhöhen und Schließsystemen – sofort ab Lager oder als individuell gravierte Ausführung.

Brady Sicherheitsschlösser sind so konzipiert, dass sie maximale Anwendersicherheit, Langlebigkeit und Flexibilität im betrieblichen Einsatz gewährleisten. Modelle mit isolierten Kunststoffgehäusen und nicht leitfähigem Bügel eignen sich optimal für elektrische Anlagen. Varianten mit Aluminiumkern oder Stahlbügeln überzeugen durch extreme Widerstandsfähigkeit in rauen Industrieumgebungen. Für jede Anwendung – ob Maschinenwartung, Energieabschaltung oder Gruppenlockout – bietet MAKRO IDENT das passende Sicherheitsschloss.

Die Modelle verfügen über patentierte Zylinder mit Schließzwang, was bedeutet, dass der Schlüssel erst entnommen werden kann, wenn das Schloss vollständig verriegelt ist. Dies schützt zuverlässig vor unbeabsichtigtem Entfernen. Je nach Ausführung sind Schlösser mit 6-stiftigem Präzisionszylinder erhältlich – wahlweise in der Schließung Key Different (jedes Schloss anders), Key Alike (mehrere Schlösser mit gleichem Schlüssel), Master Key (Hauptschlüssel) oder als Grand Master System für sehr große Unternehmen mit komplexer Schließstruktur. MAKRO IDENT erstellt auf Wunsch individuelle Schließpläne für bis zu 14.200 Schlösser pro System – mit eindeutiger Nummerierung und farblicher Zuordnung zu Teams oder Bereichen.

Ein Highlight im Sortiment sind die Brady Schlösser mit Nylongehäuse und Stahl- oder Nylonbügel – leicht, chemikalienresistent, UV-beständig und stoßfest. Besonders gefragt ist die kompakte COMPACT-Serie mit schmalem Gehäuse und Aluminium- oder Kabelbügel für enge Platzverhältnisse, etwa an Schaltschränken.

Für Anwendungen in feuchten Bereichen wie Chemie oder Lebensmittelindustrie bietet MAKRO IDENT auch vollständig isolierte Aluminium-Nylon-Schlösser mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Ebenfalls im Programm sind extrem robuste Laminat-Stahlschlösser mit hoher mechanischer Festigkeit.

Jedes Schloss kann bei MAKRO IDENT mit einer hochwertigen Lasergravur versehen werden – etwa mit Name, Nummer, Abteilung oder Logo. Standardmäßig werden die Schlösser mit Gefahrkennzeichnungen wie „DANGER“ und „PROPERTY OF“ geliefert, oft in mehreren Sprachen. Die Auswahl an Farben erleichtert die organisatorische Zuordnung, steigert die Übersichtlichkeit im Arbeitsalltag und unterstützt interne Sicherheitsprogramme.

Neben den Schlössern bietet MAKRO IDENT auch Zubehör wie Schlösserträger, Sicherheitsanhänger, Kabelverriegelungen, Schlössersets und Schlüsselschränke. Das Unternehmen berät bei der Auswahl der passenden Komponenten und bietet ein Lockout-Analyseformular an, mit dem größere Sicherheitsprogramme optimal geplant werden können.

Dank langjähriger Expertise und enger Zusammenarbeit mit Brady steht MAKRO IDENT für durchdachte, normgerechte Sicherheitslösungen, die sich in der Praxis bewährt haben – in tausenden Unternehmen weltweit. Kunden erhalten nicht nur zuverlässige Produkte, sondern auch kompetente Unterstützung bei der Einführung oder Erweiterung eines effektiven Lockout-Tagout-Systems.

Weitere Informationen unter: Brady Sicherheitsschlösser – auch in Sonderanfertigung

