Individuelle Workshops zu Social-Media und digitale Kommunikation

Not just Emotions ist eine moderne Agentur für Social-Media und digitale Kommunikation und bietet ab sofort individuelle Workshops in ganz Deutschland zur Weiterbildung oder Strategieentwicklung an

Seit diesem Monat bietet die Agentur für Social-Media und digitale Kommunikation aus Osnabrück _individuell gestaltete Workshops_ für Unternehmen an. Die Workshops werden passend zu den vorgegebenen Zielen des Unternehmens aufgebaut. Die Bandbreite erstreckt sich von klassischen Vorträgen zu Themen aus dem Bereich Marketing hin zu gemeinsamer Erarbeitung von Lösungen und Strategien für ein Unternehmen.

Marken benötigen individuelle Strategien

Aktuell sind standardisierte Workshops, Webinare und Leitfäden im Trend. Das ist für das Verständnis von Marketing eine gute Grundlage, aber das reicht heutzutage nicht mehr aus, um eine Marke gut zu positionieren. Die Märkte sind alle stark besetzt und deswegen reichen standardisierte Marketing-Maßnahmen nicht mehr aus. Jeder Markt funktioniert unterschiedlich und muss dementsprechend betrachtet werden. Deswegen benötigen die Marken individuelle Strategien.

Workshops als Basis für die eigene Marketing-Strategie

Die Überarbeitung einer Marketing-Strategie ist in gewissen Abständen oder bei Neuausrichtung von Unternehmen sinnvoll. Manchmal ist es auch notwendig, wenn man neue Marketing-Kanäle wie Social-Media nutzen möchte. Eine vielversprechende Möglichkeit dafür eine Strategie zu entwickeln, ist ein Workshop. Dort kann im festgelegten Kreis das angestrebte Ziel besprochen und Ideen zusammengetragen werden. Not just Emotions kann hier in leitender Funktion es ermöglichen, dass im Rahmen eines Workshops eine moderne, zielgerichtete Marketing-Strategie für das eigene Unternehmen realisiert wird.

Der Marketing-Workshop aus Weiterbildung

Marketing ändert und entwickelt sich ständig weiter. Die Marketing-Abteilung in einem Unternehmen steckt im Daily-Business und hat nicht ständig die Möglichkeit, Veränderungen oder Neuigkeiten zu recherchieren. Da kann ein Marketing-Workshop hilfreich sein.

Not just Emotions bietet hier die Möglichkeit zu speziellen Themen Weiterbildungen im Rahmen eines Workshops durchzuführen.

Workshops mit dem Gründer und Markenstrategen

_Dominic Täuber_ ist nicht nur Sportökonom und Gründer von Not just Emotions, sondern arbeitet auch seit über 6 Jahren als Privatjuwelier. Bereits während seiner Zeit als Soldat hat er in dem Unternehmen seines Vaters im Bereich Edelsteineinkauf gearbeitet. Er ist gerne an vorderster Front. Daher ist er derjenige, der die Workshops ausrichtet.

Weitere Details zu Workshops und anderen Dienstleistungen sowie Kontaktdetails finden Sie auf der Website.

