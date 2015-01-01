  • Individuelles Lerntraining für jedes Kind – kostenlos

    EÖDL präsentiert innovatives Lern- und Fernförderungsprogramm nach 30 Jahren Forschung – Maßgeschneiderte Übungen für Deutsch und Mathematik in den Schulstufen 1 bis 4

    BildKlagenfurt, Januar 2026 – Jedes Kind lernt anders, jedes Kind hat sein eigenes Tempo, und jedes Kind verdient Übungen, die genau auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit diesem Leitgedanken hat der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) ein einzigartiges Lern- und Fernförderungsprogramm entwickelt, das Kindern mit Lese-, Schreib- und Rechenproblemen gezielt hilft. Das Ergebnis von 30 Jahren Forschung und Praxis steht Eltern ab sofort kostenlos zur Verfügung.

    Ein Fördersystem, das seinesgleichen sucht

    Das internationale Forschungsteam des EÖDL hat bei der Entwicklung des Fernförderungsprogramms höchste Maßstäbe angelegt. Das Ergebnis ist ein adaptives Lernsystem, das sich kontinuierlich an die Fortschritte und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes anpasst. Anders als bei herkömmlichen Lernprogrammen erhält kein Kind dieselben Aufgaben wie ein anderes – jedes Übungsprogramm ist so einzigartig wie das Kind selbst.

    So funktioniert die Lern- und Fernförderung

    Das Programm folgt einem strukturierten Vier-Schritte-Prozess, der eine präzise Diagnose mit individueller Förderung verbindet:

    Schritt 1 – Die Feststellung: Mit einem einfachen, kindgerechten Quiz wird das aktuelle Lernniveau des Kindes für die Fächer Deutsch und Mathematik in den Schulstufen 1 bis 4 ermittelt. Wo steht das Kind? Was kann es bereits? Wo benötigt es Unterstützung? Diese Fragen werden systematisch beantwortet.

    Schritt 2 – Die Förderdiagnose: Aus den Ergebnissen der Feststellung wird automatisch eine grafische Darstellung erstellt. Eltern und Pädagogen sehen auf einen Blick, in welchen Bereichen das Kind gefördert werden sollte. Die Darstellung ist klar und verständlich gehalten, ohne komplizierte Fachbegriffe.

    Schritt 3 – Das individuelle Förderdiagnoseprogramm: Die ausgefeilte Software des EÖDL erstellt daraufhin ein maßgeschneidertes Übungsprogramm. Basierend auf den diagnostizierten Stärken und Schwächen erhält jedes Kind genau die Aufgaben, die es für seinen Lernfortschritt benötigt.

    Schritt 4 – Regelmäßige Überprüfung: Nach einigen Tagen oder Wochen wird das persönliche Lernniveau erneut festgestellt. So werden Fortschritte sichtbar dokumentiert und das Programm passt sich automatisch an den neuen Entwicklungsstand an.

    Umfassendes Deutsch-Training in vier Stufen

    Das Deutschprogramm deckt alle wesentlichen Kompetenzbereiche der Grundschule ab und ist in vier aufeinander aufbauende Stufen gegliedert. Die erste Stufe umfasst ABC-Training, Bild-Wortzuordnung, Reimen, Anlaute erkennen und Gehörtes wiedergeben. In der zweiten Stufe folgen phonologische Übungen, Silbenerkennung, Zeitenanwendung, Oberbegriffe und Worterkennung. Die dritte Stufe beinhaltet vertiefte Zeitenanwendung, Wortarten, Satzteilerkennung, Satzzeichen, Fremdwörter und Leseverständnis. Die vierte Stufe behandelt Fallbestimmung, komplexe Zeitformen, Groß- und Kleinschreibung, erweiterte Wortarten, Lückentexte und fortgeschrittenes Lesevermögen.

    Strukturiertes Mathematik-Training in vier Stufen

    Auch das Mathematikprogramm ist in vier Stufen aufgebaut, die den Lehrplan der Grundschule abdecken. Die erste Stufe behandelt Ziffern, den Zahlenraum bis 20, Addieren, Subtrahieren, Zehnerübergang und erstes Sachrechnen. In der zweiten Stufe werden Zahlen bis 100, Umkehraufgaben, das Einmaleins, Teilen, Rechnen mit Geld und Sachaufgaben erarbeitet. Die dritte Stufe umfasst Zahlen bis 1000, Addition und Subtraktion bis 100, Teilen und Teiler, Rechnen mit Zeit sowie Zahlenrätsel. Die vierte Stufe beinhaltet Rechnen bis 10000, alle Grundrechenarten auf höherem Niveau und komplexes Sachrechnen.

    Die Vorteile der Fernförderung im Überblick

    Das Lern- und Fernförderungsprogramm des EÖDL bietet zahlreiche Vorteile für Kinder und Eltern. Jedes Kind kann in seiner eigenen Lerngeschwindigkeit arbeiten, ohne Druck und ohne Vergleich mit anderen. Die Förderung setzt genau dort an, wo sie benötigt wird – nicht mehr und nicht weniger. Immer wieder verschiedene Aufgabentypen halten die Motivation hoch und verhindern Langeweile. Erklärungshilfen für Eltern, Pädagogen und Trainer werden mitgeliefert, sodass eine optimale Begleitung des Kindes möglich ist. Der zeitliche Rahmen des Trainings ist völlig individuell gestaltbar – manche Kinder brauchen Wochen, andere Monate für ihre Lernziele. Es gibt keine Einschränkungen bei der Nutzung, denn Übung macht bekanntlich den Meister.

    Kostenloser und unverbindlicher Einstieg

    Der EÖDL ermöglicht allen interessierten Eltern einen kostenlosen und unverbindlichen Zugang zum Fernförderungsprogramm. Unter https://eltern.fernfoerderung.com können sich Eltern registrieren und sich selbst von der Qualität des Programms überzeugen. Ausführliche Informationen zum gesamten Förderkonzept sind unter www.fernfoerderung.com/infos/ verfügbar.

    Teil eines bewährten Gesamtkonzepts

    Die Lern- und Fernförderung ist ein wichtiger Baustein im umfassenden pädagogischen Angebot des EÖDL, der 2026 sein 30-jähriges Bestehen feiert. In drei Jahrzehnten wurden über 17.000 diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainer in 64 Ländern ausgebildet. Mit über 250.000 durchgeführten AFS-Tests und der sechsfachen Auszeichnung als „Top Anbieter für Weiterbildung“ durch FOCUS-BUSINESS hat sich der Verband als führende Institution auf dem Gebiet der Legasthenie- und Dyskalkulieförderung etabliert.

    Über den EÖDL

    Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie wurde 1996 gegründet und zählt zu den führenden Institutionen für die Förderung von Menschen mit Lese-, Schreib- und Rechenproblemen. Neben der Ausbildung von Spezialisten entwickelt der Verband innovative Lernprogramme und stellt viele Ressourcen kostenlos zur Verfügung.

    Kostenlose Anmeldung für Eltern: https://eltern.fernfoerderung.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie gGmbH
    Frau Livia Pailer-Duller
    Feldmarschall Conrad Platz 7
    9020 Klagenfurt am Wörthersee
    Österreich

    fon ..: +43 463 55660
    web ..: https://www.legasthenie.at
    email : lpd@legasthenie.com

    Der EÖDL ist Österreichs größte Legasthenieinstitution. Unabhängig und gemeinnützig bieten wir Hilfe in ganz Österreich. Wenden Sie sich an einen Spezialisten in Ihrer Nähe.

    Pressekontakt:

    Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie gGmbH
    Frau Livia Pailer-Duller
    Feldmarschall Conrad Platz 7
    9020 Klagenfurt am Wörthersee

    fon ..: +43 463 55660
    email : lpd@legasthenie.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Jedes Kind ist anders und einzigartig – Nachruf auf Remo Largo
      Remo Largo, einer der bekanntesten und einflussreichsten Kenner und Advokat der kindlichen Bedürfnisse, Autor, Wissenschaftler und Ratgeber, ist tot. Eine Würdigung durch Prof. Dr. Hansjörg Bachmann...

    2. Jedes Kind kostet einen Zahn. Ist das heute noch aktuell?
      Kinder sind etwas Großartiges, viele Eltern können ihr Glück kaum fassen, wenn ein neuer Erdenbürger unterwegs ist. Dabei sind die Mütter aus mehreren Gründen im Nachteil. Auch wegen der Zähne....

    3. Die Essenz einer Taufe ohne Kirche: Geburtsfest als individuelles Familienereignis
      Taufe ohne Kirche bietet Freiheit & Individualität. Persönliche Gestaltung, keine dogmatischen Vorgaben. Feier des Lebens, der Familie & Gemeinschaft....

    4. einzigartiges Hörbuch Achtung! Starkes Kind!
      Achtung! Starkes Kind! "Wie mache ich mein Kind sicher und stark?"...

    5. Neue Online-Lernplattform für Eltern und Kind – Mit Spaß zu Hause lernen
      Mit ihrer neuen Online-Lernplattform dem "Virtuellen Klassenzimmer" hilft Diana Wegel vielen Eltern, ihr Kind neben der Schule richtig beim Lernen zu begleiten - effektiv und mit System....

    6. Kind da – Geld weg?
      Konkrete Ideen, wie man Kind & Karriere leichter vereinbaren kann findet man im eBook "Mit dem Mutter-Business-Plan erfolgreich im Homeoffice arbeiten"....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.