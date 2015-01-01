Individuelles Lerntraining für jedes Kind – kostenlos

EÖDL präsentiert innovatives Lern- und Fernförderungsprogramm nach 30 Jahren Forschung – Maßgeschneiderte Übungen für Deutsch und Mathematik in den Schulstufen 1 bis 4

Klagenfurt, Januar 2026 – Jedes Kind lernt anders, jedes Kind hat sein eigenes Tempo, und jedes Kind verdient Übungen, die genau auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit diesem Leitgedanken hat der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) ein einzigartiges Lern- und Fernförderungsprogramm entwickelt, das Kindern mit Lese-, Schreib- und Rechenproblemen gezielt hilft. Das Ergebnis von 30 Jahren Forschung und Praxis steht Eltern ab sofort kostenlos zur Verfügung.

Ein Fördersystem, das seinesgleichen sucht

Das internationale Forschungsteam des EÖDL hat bei der Entwicklung des Fernförderungsprogramms höchste Maßstäbe angelegt. Das Ergebnis ist ein adaptives Lernsystem, das sich kontinuierlich an die Fortschritte und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes anpasst. Anders als bei herkömmlichen Lernprogrammen erhält kein Kind dieselben Aufgaben wie ein anderes – jedes Übungsprogramm ist so einzigartig wie das Kind selbst.

So funktioniert die Lern- und Fernförderung

Das Programm folgt einem strukturierten Vier-Schritte-Prozess, der eine präzise Diagnose mit individueller Förderung verbindet:

Schritt 1 – Die Feststellung: Mit einem einfachen, kindgerechten Quiz wird das aktuelle Lernniveau des Kindes für die Fächer Deutsch und Mathematik in den Schulstufen 1 bis 4 ermittelt. Wo steht das Kind? Was kann es bereits? Wo benötigt es Unterstützung? Diese Fragen werden systematisch beantwortet.

Schritt 2 – Die Förderdiagnose: Aus den Ergebnissen der Feststellung wird automatisch eine grafische Darstellung erstellt. Eltern und Pädagogen sehen auf einen Blick, in welchen Bereichen das Kind gefördert werden sollte. Die Darstellung ist klar und verständlich gehalten, ohne komplizierte Fachbegriffe.

Schritt 3 – Das individuelle Förderdiagnoseprogramm: Die ausgefeilte Software des EÖDL erstellt daraufhin ein maßgeschneidertes Übungsprogramm. Basierend auf den diagnostizierten Stärken und Schwächen erhält jedes Kind genau die Aufgaben, die es für seinen Lernfortschritt benötigt.

Schritt 4 – Regelmäßige Überprüfung: Nach einigen Tagen oder Wochen wird das persönliche Lernniveau erneut festgestellt. So werden Fortschritte sichtbar dokumentiert und das Programm passt sich automatisch an den neuen Entwicklungsstand an.

Umfassendes Deutsch-Training in vier Stufen

Das Deutschprogramm deckt alle wesentlichen Kompetenzbereiche der Grundschule ab und ist in vier aufeinander aufbauende Stufen gegliedert. Die erste Stufe umfasst ABC-Training, Bild-Wortzuordnung, Reimen, Anlaute erkennen und Gehörtes wiedergeben. In der zweiten Stufe folgen phonologische Übungen, Silbenerkennung, Zeitenanwendung, Oberbegriffe und Worterkennung. Die dritte Stufe beinhaltet vertiefte Zeitenanwendung, Wortarten, Satzteilerkennung, Satzzeichen, Fremdwörter und Leseverständnis. Die vierte Stufe behandelt Fallbestimmung, komplexe Zeitformen, Groß- und Kleinschreibung, erweiterte Wortarten, Lückentexte und fortgeschrittenes Lesevermögen.

Strukturiertes Mathematik-Training in vier Stufen

Auch das Mathematikprogramm ist in vier Stufen aufgebaut, die den Lehrplan der Grundschule abdecken. Die erste Stufe behandelt Ziffern, den Zahlenraum bis 20, Addieren, Subtrahieren, Zehnerübergang und erstes Sachrechnen. In der zweiten Stufe werden Zahlen bis 100, Umkehraufgaben, das Einmaleins, Teilen, Rechnen mit Geld und Sachaufgaben erarbeitet. Die dritte Stufe umfasst Zahlen bis 1000, Addition und Subtraktion bis 100, Teilen und Teiler, Rechnen mit Zeit sowie Zahlenrätsel. Die vierte Stufe beinhaltet Rechnen bis 10000, alle Grundrechenarten auf höherem Niveau und komplexes Sachrechnen.

Die Vorteile der Fernförderung im Überblick

Das Lern- und Fernförderungsprogramm des EÖDL bietet zahlreiche Vorteile für Kinder und Eltern. Jedes Kind kann in seiner eigenen Lerngeschwindigkeit arbeiten, ohne Druck und ohne Vergleich mit anderen. Die Förderung setzt genau dort an, wo sie benötigt wird – nicht mehr und nicht weniger. Immer wieder verschiedene Aufgabentypen halten die Motivation hoch und verhindern Langeweile. Erklärungshilfen für Eltern, Pädagogen und Trainer werden mitgeliefert, sodass eine optimale Begleitung des Kindes möglich ist. Der zeitliche Rahmen des Trainings ist völlig individuell gestaltbar – manche Kinder brauchen Wochen, andere Monate für ihre Lernziele. Es gibt keine Einschränkungen bei der Nutzung, denn Übung macht bekanntlich den Meister.

Kostenloser und unverbindlicher Einstieg

Der EÖDL ermöglicht allen interessierten Eltern einen kostenlosen und unverbindlichen Zugang zum Fernförderungsprogramm. Unter https://eltern.fernfoerderung.com können sich Eltern registrieren und sich selbst von der Qualität des Programms überzeugen. Ausführliche Informationen zum gesamten Förderkonzept sind unter www.fernfoerderung.com/infos/ verfügbar.

Teil eines bewährten Gesamtkonzepts

Die Lern- und Fernförderung ist ein wichtiger Baustein im umfassenden pädagogischen Angebot des EÖDL, der 2026 sein 30-jähriges Bestehen feiert. In drei Jahrzehnten wurden über 17.000 diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainer in 64 Ländern ausgebildet. Mit über 250.000 durchgeführten AFS-Tests und der sechsfachen Auszeichnung als „Top Anbieter für Weiterbildung“ durch FOCUS-BUSINESS hat sich der Verband als führende Institution auf dem Gebiet der Legasthenie- und Dyskalkulieförderung etabliert.

Über den EÖDL

Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie wurde 1996 gegründet und zählt zu den führenden Institutionen für die Förderung von Menschen mit Lese-, Schreib- und Rechenproblemen. Neben der Ausbildung von Spezialisten entwickelt der Verband innovative Lernprogramme und stellt viele Ressourcen kostenlos zur Verfügung.

Kostenlose Anmeldung für Eltern: https://eltern.fernfoerderung.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie gGmbH

Frau Livia Pailer-Duller

Feldmarschall Conrad Platz 7

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Österreich

fon ..: +43 463 55660

web ..: https://www.legasthenie.at

email : lpd@legasthenie.com

Der EÖDL ist Österreichs größte Legasthenieinstitution. Unabhängig und gemeinnützig bieten wir Hilfe in ganz Österreich. Wenden Sie sich an einen Spezialisten in Ihrer Nähe.

