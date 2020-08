Industrie HighSpeed-Etikettendrucker BradyPrinter i7100

Ob in der Produktion, in der Warenwirtschaft, zur Baustoffkennzeichnung, in Forschung, Logistik Elektronik usw. – der HighSpeed-Etikettendrucker BradyPrinter i7100 Drucker ist sehr variabel einsetzbar

Für äußerst hohe Ansprüche, die zudem große Druckmengen erfordern, ist der BradyPrinter i7100 genau der richtige Etikettendrucker. Der BradyPrinter i7100 ermöglicht ein äußerst präzises Drucken von bis zu 7.000 Etiketten pro Tag. Somit erfüllt der Thermotransferdrucker höchste Ansprüche an die Kennzeichnung.

Der HighSpeed-Drucker punktet außerdem durch die einfache, intuitive Handhabung mit dem eingebauten LED-TouchDisplay. Durch selbsterklärende Symbole ist eine unkomplizierte Konfiguration möglich. Die automatische Erkennung und Kalibrierung der Druckköpfe durch die CPU erleichtert die Einrichtung des Druckers erheblich.

Der BradyPrinter I7100 ist mit einem leistungsstarken internen Prozessor ausgestattet und bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/Sek. Der Drucker ist mit einer Druckauflösung von 300 und 600 dpi erhältlich. Das Druckermodell mit 600 dpi bietet einen sehr gestochen scharfen Druck und eignet sich für das schnelle Bedrucken von Etiketten mit sehr kleiner Schrift und kleinen Barcodes, wie dies in der Leiterplatten-Kennzeichnung der Fall ist.

Eine Besonderheit ist die mittige Druckausrichtung des Sensors. Somit wird für eine Vielzahl von Kennzeichnungsmaterialien – die bei MAKRO IDENT alle erhältlich sind – ein hochwertiger Druck für die verschiedensten Anwendungen erreicht. Außerdem verfügt der Etikettendrucker BradyPrinter i7100 über austauschbare Walzen, was für eine optimale Lebensdauer der Druckköpfe sorgt.

Der BradyPrinter i7100 verfügt über einen intuitiven Farb-Touchscreen mit übersichtlichen Symbolen, die den einfachen Zugriff auf die Menüs des Druckers ermöglichen. Der Drucker ist mit einem Klappdeckel ausgestattet, der den Platzbedarf verringert und einen schnellen Wechsel von Verbrauchsmaterialien ermöglicht. Video-Anleitungen zur Bedienung des Druckers sind auf dem Display abzurufen, damit diese vor Ort angesehen werden können. Bevor man das Handbuch lange sucht, kann man das entsprechende Video sofort abrufen.

Der BradyPrinter i7100 bietet vielfältige Verbindungsoptionen, um Arbeitsabläufe und Kundenanforderungen an die Datenübertragung zu unterstützen. Die Druckerversionen mit 300 und 600 dpi sind mit zahlreichen Anschlüssen und einer optionalen E/A-Verbindung ausgestattet, sodass der Druck über den programmierbaren Controller, ein Fußpedal, einen Sensor oder ein anderes einfaches Gerät ausgelöst werden kann.

Für die Drucker sind verschiedene Add-On-Lösungen und Zubehörteile erhältlich, die noch mehr Vielseitigkeit und Automatisierungsmöglichkeiten bieten. Dazu zählen verschiedene Etiketten-Schneidsysteme, Aufwickelvorrichtungen, Verbindungen sowie Technologien wie „Peel & Present“ zum automatischen Ablösen des Etiketts vom Trägermaterial.

Mit dem BradyPrinter i7100 kann eine große Vielfalt von hochwertigen, beständigen und speziell entwickelten Etikettenmaterialien bewältigt werden. Somit erfüllt er die besonderen Anforderungen anspruchsvoller Branchen, wie zum Beispiel Elektronik, Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nah-/Fernverkehr und Verkehrsleittechnik, Automobilbau, Logistik, Sprach- und Datenkommunikation, in der Laborkennzeichnung, Informations- und Kommunikationstechnik und vieles mehr.

Für den BradyPrinter i7100 ist bei MAKRO IDENT ein umfangreiches Sortiment passender Etiketten, Farbbänder und das komplette Zubehör erhältlich. Es gibt mehr als 100 verschiedene Etikettenmaterialien, 3.000 Standardetiketten, Schrumpfschläuche, Anhänger, Typenschilder, mehr als 40 Spezialfarbbänder und kundenspezifische Materialien.

Der Drucker kann praktisch jedes Etikettenmaterial bedrucken – vom einfachen Etikett bis hin zu Spezialmaterialien für die Luft- und Raumfahrt und Laboratorien, die alle bei MAKRO IDENT zu beziehen sind. Die Materialien sind äußerst beständig gegen Abrieb, Chemikalien, extreme Temperaturen und UV-Strahlung.

Selbstverständlich ist die passende Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps bei MAKRO IDENT ebenso erhältlich. Wartungsverträge und Installationsservices vor Ort können ebenso über MAKRO IDENT bezogen werden.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: www.makroident.de/brady-drucker/bradyprinter-i7100.html

