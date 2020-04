Intelligenter, kleiner und robuster Etikettendrucker BradyPrinter M611

Der kleine Etikettendrucker BradyPrinter M611 ist für den Einsatz mittels Handy oder für den Anschluß an einen PC.entwickelt worden. Das große Etikettensortiment speziell für Industrie und Labor.

Mit dem BradyPrinter M611 können äußerst komplexe Etiketten direkt vor Ort erstellt werden. Dies geschieht sehr einfach mit einem Smartphone, iPhone, Tablet usw. und der kostenlosen Brady MobileApp „Express-Etiketten“. Etikettenvorlagen von allen für diesen Drucker erhältlichen industrie- und labortauglichen Materialien sind bereits in der MobileApp enthalten.

Diejenigen, die den kleinen Etikettendrucker BradyPrinter M611 zum Anschluss am PC oder Notebook benötigen, können ihn mit dem mitgelieferten Stromkabel und dem USB-Kabel entsprechend anschließen. Hier wird nur noch die Etiketten-Software PWID-Suite benötigt, damit man auf dem PC, mittels sehr umfangreicher Features und Assistenten, sehr einfach eine Vielzahl an Etiketten, Typenschildern, Schrumpfschläuchen usw. bedrucken kann. Die Etiketten-Software wie auch der Drucker mit allen Etiketten, Farbbändern und passendem Zubehör sind bei MAKRO IDENT komplett zu beziehen.

Für den BradyPrinterM611 gibt es sehr umfangreiches Sortiment an zuverlässigen, Industrie- und Labor-tauglichen Etikettenmaterialien verschiedenster Art. Diese speziell entwickelten Materialien sind beständig gegen extreme Temperaturen, Feuer, Chemikalien, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. So ist sicher gestellt, dass diese auch in äußerst anspruchsvollen Umgebungen stets zuverlässig haften und gut lesbar bleiben. Das Sortiment umfasst professionelle Etikettentypen, wie Kabeletiketten, verschiedene Laboretiketten für Röhrchen, Objektträger etc., selbstlaminierende Etiketten, Etikettenfahnen, Schrumpfschläuche, Anhänger sowie verschiedene Etiketten zur Komponentenkennzeichnung, darunter Typenschilder als hochwertiger Ersatz für Gravurschilder, Materialien für die Rohrkennzeichnung und vieles mehr.

Aufgrund des sehr großen Sortiments ist es denkbar einfach ein passendes Etikett in der gewünschten Größe mit den gewünschten Eigenschaften zu finden. Wird der Drucker am PC genutzt mittels USB-Schnittstelle, können die Etiketten über die PC-Software Brady-Workstation erstellt werden. Wird der Etikettendrucker M611 mit einem Mobilgerät wie einem Smartphone usw. genutzt, können Etiketten auch mit 1D- und 2D-Codes erstellt werden. Mit der jeweiligen Software können Daten serialisiert werden. Es kann eine umfassende Bibliothek genutzt werden, Text- und Zeitstempel eingefügt werden. Auf dem Smartphone / iPhone oder Tablet sind Daten aus der Cloud sehr einfach zu integrieren.

Die MobileApp „Express-Etiketten“ bietet auch umfassende Etikettengestaltungsfunktionen für jedes Smartphone / iPhone und andere Mobilgeräte, mit denen man Kennzeichnungsetiketten für bestimmte Zwecke schnell und einfach gestalten kann.

Auch vordefinierte Etiketten können mit dem Smartphone / iPhone über WLAN oder Bluetooth von der MobileApp „Express-Etiketten“ an den BradyPrinter M611 gesendet und dort sofort gedruckt werden. Die Daten können aber auch über einen PC im Büro an ein Smartphone / iPhone gesendet werden. Sobald diese im Mobilgerät sind, können die Daten umgehend am M611 ausgedruckt werden. So müssen nicht jedes Mal neue Etiketten erstellt werden. Man greift einfach auf die vordefinierten Etiketten zu. Diese sind auf dem Mobilgerät auch abzuändern und abzuspeichern.

Alle Etiketten, die auf dem PC mit der Brady-Workstation erstellt wurden, sind auch mit der Mobile App „Express-Etiketten“ zu verwenden, zu ändern und abzuspeichern. Die genannte MobileApp verfügt außerdem über einen Assistenten, mit denen Etiketten für bestimmte Zwecke schnell und einfach gestaltet werden können.

Der kleine Etikettendrucker BradyPrinter M611 benötigt nur einen sehr geringen Platzbedarf. Wird der Drucker vorwiegend mobil genutzt, für den gibt es einen praktischen Rücksack mit verschiedenen Taschen, um auch Etiketten, Handy usw. unterzubringen. Und wenn der HandyAkku einmal leer ist, dann können Sie ihn mit dem Li-Ion Akku des Druckers aufladen.

Auf dem farbigen TouchScreen des Druckers wird der Druckerstatus und das jeweilige Material, das sich gerade im Drucker befindet, angezeigt. Mittels TouchScreen sind die Druckereinstellungen zu ändern. Wenn verschiedene Verbindungsoptionen benötigt werden, sind diese mit dem BradyPrinter M611 zu verwirklichen. Und wenn man den Drucker auch oder ausschließlich am PC nutzen möchte, gibt es hierfür eine USB 2.0 Schnittstelle, mit dem der Drucker am PC verbunden wird.

Ob im Büro oder unterwegs. Der kleine BradyPrinter M611 ist klein, sehr robust und effizient und erfüllt alle Anforderungen für das mobile Drucken, wie auch für das Drucken am PC.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker-mobil/brady-m611.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

MAKRO IDENT – Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000 Artikeln

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.

Sortiment mit über 36.000 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 36.000 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.

Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, organische und anorganische Ölbindemittel + Universalbindemittel, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, SpillFix-Granulat, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

AJN Resources Inc. gibt festgelegte historische Mineralressourcen von mehr als 6 Millionen Unzen Gold bekannt und aktualisiert das North Congolese Gold Project