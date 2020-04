Osisko gibt ein Unternehmensupdate

Montréal, 14. April 2020 – Osisko Gold Royalties Ltd (das Unternehmen oder Osisko – www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-investoren-praesentation-mit-rainer-ruckteschler/) (OR: TSX & NYSE) gibt heute bekannt, dass die Regierung von Québec beschlossen hat, Bergbauaktivitäten als wesentliche Dienstleistung einzustufen.

Nach der Entscheidung der Regierung kündigten die Betreiber der Minen Canadian Malartic und Lamaque an, dass die schrittweise Wiederaufnahme ihrer jeweiligen Aktivitäten am 15. April 2020 beginnen wird.

Stornoway, der Betreiber der Renard-Diamantenmine, hat beschlossen, die Mine vorerst weiter zu pflegen und zu warten, da angesichts der strukturellen Herausforderungen, die sich weiterhin auf den Absatz auf dem Diamantenmarkt auswirken sowie der gedrückten Preise für Diamanten aufgrund von COVID-19. Wir erwarten, dass Stornoway versuchen wird, den Betrieb wieder aufzunehmen, sobald die günstigen Marktbedingungen wiederhergestellt sind.

Jahreshauptversammlung

Aufgrund der Sorge für die öffentliche Gesundheit in Bezug auf die COVID-19-Pandemie und zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Aktionäre und Mitarbeiter des Unternehmens und deren Familien sowie anderer Personen, die normalerweise an der Jahreshauptversammlung teilnehmen, hat Osisko das Format in eine reine virtuelle Sitzung geändert (die Jahresversammlung). Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen neue Termine für die Hauptversammlung und den Stichtag festgelegt. Dementsprechend sind die zum Geschäftsschluss am 13. Mai 2020 eingetragenen Aktionäre berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und abzustimmen, die jetzt für den 22. Juni 2020 geplant ist.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2020

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass die Ergebnisse des ersten Quartals 2020 nach Marktschluss am Dienstag, dem 12. Mai 2020, veröffentlicht werden. Der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse folgt eine Telefonkonferenz, die am Mittwoch, dem 13. Mai 2020, um 10:00 Uhr EDT (16 Uhr MESZ) abgehalten wird.

Interessenten an der Telefonkonferenz sollten sich unter 1-(236) 714-2175 (international) oder 1- (833) 979-2701 (gebührenfrei in Nordamerika) einwählen. Ein automatisiertes Sprachsystem fordert Sie auf, Ihren Namen aufzuzeichnen und die Konferenzidentifikationsnummer 1793021 einzugeben.

Die Wiederholung der Telefonkonferenz steht ab dem 13. Mai 2020 von 13:00 Uhr EDT (19 Uhr MESZ) bis zum 20. Mai 2020 um 23:59 Uhr EDT (5:59 Uhr MESZ) unter den folgenden Einwahlnummern zur Verfügung: 1-(800) 585-8367 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-(416) 621-4642, Zugangscode 1793021. Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten Goldmine Kanadas. Außerdem besitzt Osisko das Goldprojekt Cariboo in Kanada sowie ein Portfolio börsennotierter Rohstoffunternehmen, einschließlich einer Beteiligung von 15,9 % an Osisko Mining Inc., von 17,9 % an Osisko Metals Incorporated und von 18,3 % an Falco Resources Ltd.

Osiskos Hauptsitz befindet sich in der Avenue des Canadiens-de-Montréal 1100, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:

Sandeep Singh

President

Tel. (514) 940-0670

ssingh@osiskogr.com

In Europa :

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern von Osisko naturgemäß bestimmte Annahmen und beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für die Leistung. Worte wie dürfen“, wird“, würde“, könnte“, erwarten“, glauben“, planen“, antizipieren“, beabsichtigen“, schätzen“, fortsetzen“ oder das Negative oder eine vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise im Futur oder Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder Vorhersage oder Prognose zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Einschätzung historischer Trends durch das Managements, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie anderer Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als wahrscheinlich angesehen werden. Osisko hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für vernünftig, warnt den Leser jedoch davor, dass sich ihre Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die Auswirkungen auf Osisko und ihr Geschäft haben. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem, die erfolgreiche und zeitnahe Wiederaufnahme der Bergbautätigkeiten in Québec und insbesondere die den Assets des Unternehmens zugrunde liegenden Aktivitäten, die Unsicherheiten in Bezug auf die Diamantenmärkte, die Fähigkeit von Stornoway, den Verkauf von Diamanten in Europa zu zufriedenstellenden Bedingungen fortzusetzen, und die Reaktionen der relevanten Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch und die Wirksamkeit solcher Reaktionen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in der aktuellen Annual Information Form des Unternehmens, welche bei bei SEDAR, www.sedar.com und bei EDGAR, www.sec.gov, eingereicht wurde. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden auf Grundlage der Einschätzungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung gegeben und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, falls es neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Umstände gibt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

