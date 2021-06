Inflation, wohin man blickt

Die Inflation nimmt Fahrt auf und die Realzinsen sind negativ. Gold bietet Schutz dagegen.

Den Inflationsanstieg sieht man etwa an den deutschen Erzeugerpreisen. Diese stiegen im Mai um 1,5 Prozent gegenüber April an. Verglichen mit 2020 stiegen sie sogar um 7,2 Prozent an. Besonders der Bereich der Energie hat dabei mit einem Plus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugeschlagen. Teuer wurden Eisen, Stahl (ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und Holz (ein Plus von 38 Prozent). Mit in den nächsten Monaten weiter steigenden Preisen wird bei Großhandels- und Importpreisen gerechnet. Ähnlich starke Anstiege gab es in den 1970er und 1980er Jahren während der sogenannten Ölpreisschocks. Heute ist dies anders als damals von einer starken Nachfrage verursacht. Denn die Wirtschaft wird pandemiebedingt stark hochgefahren.

Mit Preissteigerungen wird in der Automobilbranche etwa im Herbst gerechnet. Denn da sollte sich ein Nachholeffekt breit machen, ebenso bei Pauschalreisen oder Flugtickets. Konsumgüter, Dienstleistungen und Dinge für die Grundbedürfnisse steigen also im Preis. Hier können Goldinvestments als Schutzinstrumente Abhilfe schaffen. Anleger wissen dies und könnten vermehrt in den nächsten Monaten auf das Edelmetall setzen. Ein höherer Goldpreis könnte dann die Folge sein. Aus der Geschichte weiß man, dass reale Vermögenswerte wie Immobilien oder eben Gold bei einer Inflation die Gewinner sind. Gold kann als stabile Währung bezeichnet werden und sollte in keinem Portfolio fehlen. Physisches Gold verursacht Aufbewahrungskosten. Anders ist es bei einem Investment in die Werte der Goldunternehmen, hier lockt ein Hebel auf den Goldpreis.

Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=9TnbwKZ6BK4 – und der Joint Venture Partner Agnico Eagle Mines kümmern sich um die Goldprojekte Douay (bis 43 Gramm Gold je Tonne Gestein sowie sichtbares Gold) und Joutel in Quebec.

Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=flukPn_AC4Q – hat in Durango, Mexiko das Metates-Projekt, eine der größten Gold-, Silber- und Zinklagerstätten der Welt sowie weitere Projekte auf dem Schirm.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

