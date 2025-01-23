Influencer statt Imitator

Dieses Workbook für beliebte Influencer macht dich zur bekannten Marke – mit Persönlichkeit, KI-Power und echtem Storytelling. Für alle, die online nicht nur sichtbar, sondern spürbar sein wollen.

Sei Influencer statt Imitator. Ein Workbook, das dich zur beliebten Marke macht – mit deiner Persönlichkeit im Mittelpunkt

Regensburg / Körmend, Oktober 2025 – In einer Welt voller Filter, Trends und Algorithmen gibt es etwas, das wirklich heraussticht: du selbst. Nicht dein perfektes Feed. Nicht dein virales Reel. Sondern deine Geschichte, deine Haltung, dein Stil.

Genau hier setzt das neue Workbook „Influencer statt Imitator – Wie du mit deiner Persönlichkeit zur Marke wirst“ an – ein Kompass für alle, die online nicht nur sichtbar, sondern spürbar sein wollen.

Dieses Buch ist Dein Ratgeber und dein persönliches Workbook für echtes Wachstum.

Es ist eine Einladung an alle Creator, Influencer, Start-ups, Auswanderer, Coaches, Selbstständigen und Unternehmer, die ihre Einzigartigkeit feiern und daraus eine starke, glaubwürdige Marke formen möchten.

Sichtbarkeit ist kein Zufall – sie ist das Ergebnis von Klarheit, Mut und Haltung.

Was dich erwartet:

Teil 1: Die neuen Spielregeln der Sichtbarkeit – warum Likes nicht alles sind und was heute wirklich wirkt.

Teil 2: Deine Markenidentität – von Werten über Vision bis zur Sprache, die zu dir passt.

Teil 3: KI als Kreativpartner – mit praktischen Prompts und Tools, die dich nicht ersetzen, sondern empowern.

Teil 4: Selbstbild, Kritikfähigkeit, Community-Aufbau – wie du Resonanz erzeugst, ohne dich zu verbiegen.

Teil 5: Dein Influencer-Plan – mit Workshop-Modulen, Wochenstruktur, Reflexionshilfen und einer Prompt-Bibliothek.

Ein umfangreicher Anhang liefert dir außerdem ein Glossar mit 50 KI-Begriffen, Tool-Empfehlungen und 50 viralen Content-Prompts – sofort einsetzbar, sofort wirksam.

Für wen ist dieses Workbook gedacht?

– Für alle, die sich nicht länger verstecken wollen.

– Für alle, die keine Imitatoren sein möchten, sondern echte Impulsgeber.

– Für alle, die sagen: „Ich bin bereit, meine Geschichte zu erzählen – auf meine Weise.“

Denn du bist nicht irgendein Profil. Du bist der Unterschied. Dieses Workbook hilft dir, Dich sichtbar zu machen.

Influencer statt Imitator

bekommst du jetzt bei Amazon

https://www.amazon.de/dp/B0FXBMFY51/

als Kindle eBook

ASIN: ? B0FX9KDDL9

Taschenbuch

ASIN: ?B0FXBMFY51

ISBN-13: ?979-8269148533

Hardcover

ASIN: ? B0FX9VJF9J

ISBN-13: ? 979-8271042034

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

einwandererhilfe.de

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9919 Csákánydoroszló – bei Körmend im Komitat Vas in Un

Ungarn

fon ..: 015111153614

web ..: https://einwandererhilfe.de/influencer-werden-auswanderer-in-ungarn/

email : support@marion-schanne.de

Ich bin selbst nach Ungarn ausgewandert und kenne den Mut, den ein Neuanfang braucht. Immer wieder begegne ich Menschen, die ihre Geschichte teilen möchten – ehrlich, berührend, echt. Genau das begeistert mich. Denn jede Auswanderung ist ein Stück gelebter Freiheit – und verdient es, gesehen zu werden. Ich unterstütze Menschen dabei, ihre Erfahrungen professionell zu erzählen, sichtbar zu machen und erfolgreich zu monetarisieren.

Mein Buch „Influencer statt Imitator“ ist eine Einladung an alle Creator, Influencer, Start-ups, Auswanderer, Coaches, Selbstständigen und Unternehmer, die ihre Einzigartigkeit feiern und daraus eine starke, glaubwürdige Marke formen möchten.

Künstliche Intelligenz kann dabei eine fantastische Unterstützung sein – wenn man sie bewusst und kreativ nutzt. Sie spart Zeit, öffnet Türen und inspiriert zu neuen Ideen. Doch das Herz jeder Marke bleibt der Mensch dahinter selbst: seine Geschichte, seine Haltung, seine Authentizität. Genau darin liegt die wahre Wirkung.

