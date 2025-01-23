-
Influencer statt Imitator
Dieses Workbook für beliebte Influencer macht dich zur bekannten Marke – mit Persönlichkeit, KI-Power und echtem Storytelling. Für alle, die online nicht nur sichtbar, sondern spürbar sein wollen.
Sei Influencer statt Imitator. Ein Workbook, das dich zur beliebten Marke macht – mit deiner Persönlichkeit im Mittelpunkt
Regensburg / Körmend, Oktober 2025 – In einer Welt voller Filter, Trends und Algorithmen gibt es etwas, das wirklich heraussticht: du selbst. Nicht dein perfektes Feed. Nicht dein virales Reel. Sondern deine Geschichte, deine Haltung, dein Stil.
Genau hier setzt das neue Workbook „Influencer statt Imitator – Wie du mit deiner Persönlichkeit zur Marke wirst“ an – ein Kompass für alle, die online nicht nur sichtbar, sondern spürbar sein wollen.
Dieses Buch ist Dein Ratgeber und dein persönliches Workbook für echtes Wachstum.
Es ist eine Einladung an alle Creator, Influencer, Start-ups, Auswanderer, Coaches, Selbstständigen und Unternehmer, die ihre Einzigartigkeit feiern und daraus eine starke, glaubwürdige Marke formen möchten.
Sichtbarkeit ist kein Zufall – sie ist das Ergebnis von Klarheit, Mut und Haltung.
Was dich erwartet:
Teil 1: Die neuen Spielregeln der Sichtbarkeit – warum Likes nicht alles sind und was heute wirklich wirkt.
Teil 2: Deine Markenidentität – von Werten über Vision bis zur Sprache, die zu dir passt.
Teil 3: KI als Kreativpartner – mit praktischen Prompts und Tools, die dich nicht ersetzen, sondern empowern.
Teil 4: Selbstbild, Kritikfähigkeit, Community-Aufbau – wie du Resonanz erzeugst, ohne dich zu verbiegen.
Teil 5: Dein Influencer-Plan – mit Workshop-Modulen, Wochenstruktur, Reflexionshilfen und einer Prompt-Bibliothek.
Ein umfangreicher Anhang liefert dir außerdem ein Glossar mit 50 KI-Begriffen, Tool-Empfehlungen und 50 viralen Content-Prompts – sofort einsetzbar, sofort wirksam.
Für wen ist dieses Workbook gedacht?
– Für alle, die sich nicht länger verstecken wollen.
– Für alle, die keine Imitatoren sein möchten, sondern echte Impulsgeber.
– Für alle, die sagen: „Ich bin bereit, meine Geschichte zu erzählen – auf meine Weise.“
Denn du bist nicht irgendein Profil. Du bist der Unterschied. Dieses Workbook hilft dir, Dich sichtbar zu machen.
