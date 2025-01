Ungarn – Zwischen Hoffnung und Verzweiflung: Traumhund sucht eine liebevolle Familie in Deutschland oder Öster

Hundeadoption Ungarn. Ein treuer Hund aus Ungarn sucht dringend ein liebevolles Zuhause! Dieser Traumhund, momentan in einer Pflegestelle, sehnt sich nach Menschen, die ihm Geborgenheit schenken.

Ungarn – Zerbrochenes Herz sucht Heilung: Traumhund sehnt sich nach Menschen, die ihm Geborgenheit schenken

Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als ein Hund Ihr Herz buchstäblich im Sturm erobert hat? Diese Chance könnte jetzt wieder für Sie kommen. Es gibt einen ganz besonderen Hund, der derzeit in Ungarn lebt und dringend nach einem liebevollen Zuhause sucht. Dank unserer privaten Bemühungen und einer fürsorglichen Pflegestelle konnte der Hund über den Winter ein sicheres Dach über dem Kopf finden – doch nun wird es höchste Zeit, dass dieser außergewöhnliche Hund endlich sein Zuhause für immer findet.

Wir haben diesen charmanten Vierbeiner privat aufgenommen, um zu verhindern, dass er in ein ungarisches Tierheim muss. Zum Glück war eine Pflegestelle in Ungarn bereit, sich ebenfalls privat um ihn zu kümmern, ihn über den Winter zu nehmen und ihn kastrieren sowie gegen Tollwut impfen zu lassen. Jetzt suchen wir seine endgültige Familie – Menschen, die ihm die Liebe und Geborgenheit schenken, die er so dringend braucht.

Dieser Hund ist mehr als nur ein Haustier – er ist ein treuer Freund, der die Nähe und Liebe eines Menschen dringend benötigt. Er versteht sich ausgezeichnet mit anderen Hunden und ist durch und durch menschenbezogen.

Auf Spaziergängen zeigt er sich vorbildlich, egal ob an der Leine oder ohne. Sein Verhalten ist beispielhaft und er bringt die besten Eigenschaften eines Traumhundes mit sich. Doch es gibt eine Herausforderung: Er kann nicht alleine bleiben.

Hinter dieser Unfähigkeit, allein zu sein, steckt ein tief verwurzeltes Trauma aus seiner Vergangenheit. Die starken Verlustängste, die er entwickelt hat, machen ihn absolut auf seinen Menschen fixiert. Doch gerade diese enge Bindung zeigt auch seine immense Treue und Liebe. Er sehnt sich nach einem Menschen, der ihm Stabilität und Sicherheit gibt. Ein Zuhause, in dem er endlich ankommen darf.

Dieser Hund, der etwa ein bis anderthalb Jahre alt ist, ist bereits kastriert und gegen Tollwut geimpft. Er ist eine Seele von einem Wesen, das nur darauf wartet, bedingungslose Liebe und Freundschaft zu geben. Er verdient eine Familie, die ihn mit offenen Armen empfängt und ihm die Wärme und Geborgenheit bietet, die er so dringend braucht. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn dieser wunderbare Hund Ihnen Tag für Tag seine Zuneigung schenkt und Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert – das ist unbezahlbar.

Wir laden Sie herzlich ein, diesen besonderen Hund persönlich kennenzulernen, bevor Sie sich entscheiden, ihn nach Deutschland oder Österreich zu holen. Es ist uns wichtig, dass Sie schon vorab eine Verbindung zu ihm aufbauen können. Durch ein persönliches Treffen können Sie sich selbst von seinem liebenswerten Charakter überzeugen und sicherstellen, dass er perfekt in Ihr Leben passt.

Sie sind daran interessiert, diesem Traumhund eine zweite Chance zu geben? Dann kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und um einen Termin für ein persönliches Kennenlernen in der Nähe von Körmend im Komitat Vas in Ungarn zu vereinbaren.

Ihre Unterstützung und Ihr geöffnetes Herz können das Leben dieses Hundes für immer zum Guten wenden.

Ihre Ansprechpartnerin:

Marion Schanné

whatsapp: +49 0151 11153614

marion@einwandererhilfe.de

Geben Sie diesem besonderen Hund eine Chance, Ihnen seine unendliche Loyalität und Zuneigung zu zeigen. Ein treuer Begleiter wartet darauf, Ihnen seine Liebe zu schenken – jetzt liegt es an Ihnen, ihm diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Erleben Sie, wie die bedingungslose Liebe eines Hundes Ihr Leben bereichert und eine Lücke füllt, von der Sie vielleicht gar nicht wussten, dass sie existiert. Handeln Sie jetzt und schenken Sie ihm das Zuhause, das er so sehr verdient.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

einwandererhilfe.de

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9919 Csákánydoroszló – Ungarn

Ungarn

fon ..: +49 015111153614

web ..: https://einwandererhilfe.de

email : support@marion-schanne.de

Willkommen bei Einwandererhilfe .de – Deinem zuverlässigen Freund in Ungarn!

Wir wissen, wie aufregend und zugleich herausfordernd es sein kann, einem neuen Leben in einem fremden Land zu begegnen. Bei Einwandererhilfe .de begleiten wir Dich virtuell oder persönlich auf Deinen ersten Wegen in Ungarn, um sicherzustellen, dass Du Dich direkt von Anfang an willkommen und unterstützt fühlst. Egal ob es sich um Behördengänge handelt, die Suche nach einer Unterkunft oder die ersten Schritte in den ungarischen Alltag – wir sind für Dich da.

Besonders am Herzen liegt uns auch die Liebe zu Tieren. Daher freuen wir uns besonders, hier eine kleine Herzensangelegenheit zu teilen: dieser wundervolle Hund sucht ein liebevolles Zuhause. Er bringt jede Menge Freude und Abenteuerlust mit sich und wird sicherlich ein treuer Begleiter sein. Wir hoffen sehr, dass er durch diese Nachricht seine perfekte Familie findet – vielleicht ist das ja sogar bei Dir?

Bei Fragen oder wenn Du Unterstützung benötigst, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Gemeinsam finden wir Lösungen und machen Deinen Start in Ungarn so angenehm wie möglich.

Liebe Grüße,Dein Team von Einwandererhilfe .de

