  • Ingenieurkompetenz für sichere Brücken und zukunftsfähiges Bauen – PSP Professor Sedlacek und Partner

    PSP Professor Sedlacek und Partner steht seit 1990 für sichere Brücken und Bauwerke. Mit fundierter Planung, Forschung und Erfahrung entstehen nachhaltige Lösungen für Neubau und Sanierung.

    Brücken und Bauwerke sind täglich hohen Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, dass ihre Sicherheit jederzeit gewährleistet bleibt – für Menschen ebenso wie für die Umwelt. Seit 1990 steht die PSP Professor Sedlacek und Partner – Planung und Entwicklung im Bauwesen GmbH für verlässliche Ingenieurleistungen und sichere Bauprojekte. Das Ingenieurbüro verbindet klassische Planungsaufgaben des Bauingenieurwesens mit umfassenden Entwicklungs- und Forschungsleistungen.

    Erfahrung und Expertise seit über drei Jahrzehnten

    An den Standorten Aachen, Berlin und Dortmund arbeiten ausschließlich hochqualifizierte, diplomierte und promovierte Bauingenieure. Ihr Fachwissen bringen sie in nationale wie auch internationale Projekte ein und entwickeln passgenaue Lösungen für anspruchsvolle Bauvorhaben.

    Wissenschaftliche Nähe für innovative Lösungen

    Durch die enge Zusammenarbeit mit Lehrstühlen der RWTH Aachen und der TU Dortmund fließen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Praxis ein. So bleibt PSP stets auf dem neuesten Stand der Technik und unterstützt innovative Projekte – von der Planung bis zur Genehmigung. Besonders im Stahl- und Brückenbau sowie bei Sanierungen und Neubauten agieren die Ingenieure mit höchster Sorgfalt.

    Antworten auf den Zustand deutscher Brücken

    Angesichts des kritischen Zustands vieler deutscher Straßenbrücken ist dieses Know-how gefragter denn je. Mit langjähriger Erfahrung und moderner Forschung bewerten die Experten auch komplexe Bestandsbauwerke neu, erkennen Schäden frühzeitig und entwickeln nachhaltige, wirtschaftliche Sanierungskonzepte.

    Verlässliche Perspektiven für Auftraggeber

    Für Auftraggeber bedeutet das: höchste Sicherheit, transparente Kosten und langlebige Bauwerke, die nicht nur heutigen, sondern auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PSP Ingenieure GmbH
    Herr Dr. Wolfgang Hensen
    Lagerhausstr. 25
    52064 Aachen
    Deutschland

    fon ..: 0241 162095
    fax ..: 0241 167786
    web ..: http://www.psp-ingenieure.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

