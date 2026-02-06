Human-AI Interaction Time (HAIT): Der neue Standard zur Messung von KI-gestützter Wirtschaftlichkeit.

Zwischen Prompt und Entscheidung entsteht Arbeit. Human-AI Interaction Time. Die neue Zeit der Wertschöpfung sichtbar machen mit TimeSpin.

Das TimeSpin Zeit und Aufgaben Erfassungs-System macht erstmals sichtbar, wie viel menschliche Arbeitszeit wirklich in KI-gestützten Prozessen steckt.

Dazu schafft es eine neue Grundlage für Steuerung, Kalkulation und Rentabilitätsbewertung von KI-Einsatz

Bremen, 6. Februar 2026

Künstliche Intelligenz ist in Unternehmen angekommen. Strategiepapiere, Präsentationen, Analysen, Software-Entwürfe, Marketingtexte und Entscheidungsgrundlagen entstehen heute zunehmend in Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Doch während der technologische Fortschritt rasant ist, fehlt Unternehmen bislang ein zentrales Element:

Eine belastbare Messgröße für den tatsächlichen menschlichen Zeit- und Entscheidungsaufwand im Umgang mit KI.

Mit Human-AI Interaction Time (HAIT) wird nun ein neuer, klar definierter Begriff eingeführt, der genau diese Lücke schließt und das Potenzial hat, sich als Standardbegriff für KI-gestützte Wissensarbeit zu etablieren.

Die blinde Stelle moderner Unternehmen: KI-Arbeit ohne Messbarkeit

CEO, Unternehmer:innen und Controller stehen heute vor einem strukturellen Problem:

KI wird eingesetzt doch ihr wirtschaftlicher Nutzen lässt sich nur schwer bewerten.

Wie viel Arbeitszeit fließt tatsächlich in KI-Interaktionen?

Welche Rollen und Abteilungen nutzen KI produktiv bzw. wo entsteht nur zusätzlicher Aufwand?

Führt KI wirklich zu Effizienzgewinnen oder lediglich zu einer Verlagerung von Arbeit?

Ist der KI-Einsatz rentabel, skalierbar und steuerbar?

Klassische Zeitmodelle wie Projektzeiten, Buchungszeiten oder Anwesenheitsmodelle greifen hier nicht mehr. Die entscheidende Arbeit findet zwischen den Systemen statt: im Prompting, im Prüfen, im Korrigieren, im Entscheiden.

Genau diese Zeit war bisher unsichtbar.

Was ist Human-AI Interaction Time (HAIT)?

Human-AI Interaction Time (HAIT) bezeichnet die Zeit, in der Menschen aktiv mit KI-Systemen arbeiten, um Ergebnisse zu erzeugen, zu bewerten, zu iterieren und Entscheidungen darauf aufzubauen.

HAIT umfasst unter anderem:

das Formulieren und Anpassen von Prompts

das Prüfen, Bewerten und Korrigieren von KI-Ergebnissen

das Treffen fachlicher, strategischer oder wirtschaftlicher Entscheidungen auf Basis von KI-Outputs

iterative Schleifen zwischen Mensch und KI

HAIT ist damit keine klassische Arbeitszeit, sondern eine neue Kategorie kognitiver Wertschöpfung, die im KI-Zeitalter zentral wird.

Warum HAIT für CEOs, Unternehmer:innen und Controller entscheidend ist

Für die Unternehmensführung ist HAIT mehr als ein theoretisches Konzept – es ist ein Steuerungsinstrument.

1. Wirtschaftlichkeit von KI bewerten

Nur wer weiß, wie viel menschliche Interaktionszeit KI tatsächlich bindet, kann beurteilen, ob ein KI-Einsatz effizient, überdimensioniert oder wirtschaftlich sinnvoll ist.

2. Produktivität realistisch messen

KI spart nicht automatisch Zeit. HAIT macht sichtbar, wo Produktivität steigt und wo neue Aufwände entstehen.

3. Fundierte Investitionsentscheidungen treffen

HAIT schafft erstmals eine Grundlage, um KI-Tools, Lizenzen und Integrationen betriebswirtschaftlich zu bewerten, nicht nach Bauchgefühl, sondern nach realem Zeiteinsatz.

4. Neue Arbeitsrealität korrekt abbilden

Wissensarbeit verändert sich strukturell. HAIT liefert die Sprache, um diese Realität im Management, Controlling und Reporting korrekt zu beschreiben.

TimeSpin: KI-Arbeitsprozesse erstmals sichtbar und kalkulierbar machen

TimeSpin ist das erste System, das Human-AI Interaction Time praktisch erfassbar macht ohne Überwachung, ohne Tracking einzelner Inhalte, sondern durch bewusstes Markieren realer Interaktionsphasen. Ein Würfeldreh und der Zeiteinsatz wird abgegrenzt.

Damit schafft TimeSpin:

Transparenz über KI-gestützte Arbeitsprozesse

eine neue Datenbasis für Kosten- und Leistungsrechnung

Vergleichbarkeit zwischen Aufgaben, Rollen und Organisationseinheiten

eine Grundlage für die Rentabilitätsprüfung von KI-Einsatz

Zum ersten Mal können Unternehmen beantworten:

_Wie viel menschliche Zeit investieren wir tatsächlich, um KI produktiv zu nutzen – und was bringt uns das wirtschaftlich?_

HAIT als neuer Management-Begriff im KI-Zeitalter

Human-AI Interaction Time ist mehr als eine Kennzahl.

Es ist ein neues Denkmodell für Arbeit, Produktivität und Wertschöpfung im Zusammenspiel von Mensch und Maschine.

So wie Begriffe wie _Projektzeit_, _Billable Hours_ oder _Produktivzeit_ frühere Arbeitswelten geprägt haben, wird HAIT zum Referenzbegriff für die KI-basierte Wissensarbeit der Zukunft.

Unternehmen, die KI strategisch einsetzen wollen, benötigen nicht nur Technologie – sondern Messbarkeit, Steuerbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

HAIT liefert dafür die Sprache.

TimeSpin liefert dafür das System.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TimesSpin GmbH

Herr Dennis Urban

Leerkämpe 7

28237 Bremen

Deutschland

fon ..: 04215656130

web ..: https://timespin.net/

email : durban@timespin.net

TimeSpin entwickelt innovative Lösungen zur Erfassung und Analyse moderner Arbeitszeitmodelle. Der Fokus liegt auch auf der Sichtbarmachung kognitiver Arbeit im KI-Zeitalter als Grundlage für bessere Entscheidungen, transparente Steuerung und nachhaltige Produktivität.

