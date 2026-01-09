Wie TimeSpin® durch haptische Zeiterfassung das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) verbessert.

Die Grenzen zwischen Produktivität und Überlastung verschwimmen zunehmend. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Effizienz zu sichern, ohne die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu gefährden.

Deutschland / [Bremen] – [09.01.2026]

Die moderne Arbeitswelt steht vor einem Paradoxon: Während digitale Tools die Effizienz steigern sollen, führen sie oft zu einer kognitiven Überlastung. Laut aktuellen Studien ist die psychische Belastung am Arbeitsplatz heute der Hauptgrund für Fehlzeiten. Das innovative Tech-Unternehmen TimeSpin® präsentiert mit seinem haptischen Zeiterfassungs-Cube eine Antwort, die weit über herkömmliches Zeit-Tracking hinausgeht. Es integriert sich als aktives Steuerungselement in alle drei Säulen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und schafft eine neue Ebene der Transparenz und Mitarbeiterschonung.

Säule 1: Arbeitsschutz – Prävention durch reale Daten

Der gesetzliche Arbeitsschutz verpflichtet Arbeitgeber, Gefährdungen zu beurteilen und Arbeitszeitgesetze einzuhalten. Hier bietet TimeSpin® mehr als bloße Compliance.

Der TimeSpin-Ansatz: Durch die minutengenaue Erfassung in Echtzeit macht das System Überstunden und fehlende Ruhepausen sofort sichtbar und nicht erst am Monatsende.

Nutzungsvorteil: Ein Projektleiter in einer Marketing-Agentur sieht im Dashboard sofort, wenn ein Teammitglied seit sechs Stunden ohne Unterbrechung an einer „Deep Work“-Aufgabe arbeitet. Das System kann auch als Frühwarnsystem genutzt werden für Ermüdung/Überlastung und hilft, die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) mühelos und rechtssicher sicherzustellen.

Säule 2: Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) – Fokus statt Multitasking

Die BGF zielt darauf ab, Ressourcen zu stärken und Belastungen zu senken. Die größte Belastung heute: Die ständige Fragmentierung der Aufmerksamkeit.

Der TimeSpin-Ansatz: Das Dodekaeder-Prinzip von TimeSpin® fördert das Single-Tasking. Wer den Würfel dreht, committet sich haptisch auf eine Aufgabe.

Nutzungsvorteil: In der IT-Entwicklung reduziert dies den sogenannten „Context Switching Penalty“ – den Stress, der beim Springen zwischen verschiedenen Tasks entsteht. Mitarbeiter berichten von einem deutlich niedrigeren Stresslevel, da der Würfel als physischer Anker für Konzentration dient. Das Ergebnis ist eine messbare Steigerung der Arbeitsqualität bei gleichzeitig sinkender mentaler Erschöpfung.

Säule 3: Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Rückkehr mit Struktur

Nach längerer Krankheit ist die schrittweise Wiedereingliederung entscheidend. Hier scheitern viele Prozesse an mangelnder Transparenz über die tatsächliche Belastung.

Der TimeSpin-Ansatz: TimeSpin® ermöglicht eine feingliedrige Analyse der Tätigkeiten während der Wiedereingliederungsphase.

Nutzungsvorteil: Ein Mitarbeiter, der nach einem Burnout zurückkehrt, kann gemeinsam mit der Führungskraft festlegen, welche Aufgaben (Seiten des Würfels) besonders belastend sind. Durch die Auswertung lässt sich objektiv nachweisen, ob die Belastungsgrenzen eingehalten werden oder ob das Aufgabenprofil angepasst werden muss. Dies schafft Vertrauen und Sicherheit auf beiden Seiten.

Transparenz als Währung des Vertrauens

Ein zentrales Problem vieler BGM-Maßnahmen ist die mangelnde Akzeptanz. TimeSpin® löst dies durch das Prinzip der Eigenverantwortung. Die Datenhoheit liegt beim Nutzer, während das Unternehmen aggregierte Insights zur Workflow-Optimierung erhält.

_“Wir müssen aufhören, Zeiterfassung als Kontrollinstrument zu sehen. In einem modernen BGM ist sie ein Diagnose-Tool für die Unternehmensgesundheit“_, so Dennis Urban TimeSpin-Experte. _“TimeSpin® macht sichtbar, wo Energie verloren geht und wo wir Freiräume für Erholung schaffen müssen.“_

Die TimeSpin GmbH mit Sitz in Bremen wurde im Dezember 2022 gegründet. Nach der Corona-Pandemie und dem massiven Anstieg von Remote- und Hybridarbeit wurde klar: Alte Zeiterfassung reicht nicht mehr. Oliver Otto, Gründer von TimeSpin, hatte die Vision, Zeit greifbar zu machen – denn Zeit ist die wertvollste, aber am wenigsten verstandene Ressource.

Seine Idee: ein Produkt, das Produktivität, Fokus und Gesundheit vereint und gleichzeitig ein intuitives Erlebnis schafft. TimeSpin ist das Ergebnis dieser Vision – eine Brücke zwischen analogem Erleben und digitaler Effizienz.

