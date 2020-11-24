TimeSpin GmbH gewinnt Innovationspreis. Zeit Erfassung trifft Gamification.

Ein Würfel, der Arbeit neu organisiert: Mit TimeSpin setzt ein Bremer Unternehmen neue Maßstäbe in der Zeiterfassung – innovativ, haptisch und preisgekrönt.

Ort, Datum: Bremen, 03. Februar 2026. Die TimeSpin GmbH, ein dynamisches Unternehmen aus Bremen, hat mit ihrem innovativen Zeiterfassungsprodukt, das ein einzigartiges haptisches Erleben mit intelligenter Cloud-Technologie verbindet, den begehrten Innovationspreis des Deutschen Innovations-Instituts erhalten.

Innovation und Technologie treffen auf Einfachheit

Das kürzlich eingeführte Produkt der TimeSpin GmbH, ein zwölfflächiger Würfel, der sogenannte „TimeSpin“, hat ein neues Zeitalter in der Zeiterfassung eingeläutet. Der revolutionäre Würfel wird einfach auf die Seite gedreht, die dem aktuellen Projekt oder Aufgabe entspricht. Durch eingebaute Sensoren wird die Zeit blitzschnell und minutengenau erfasst und in Echtzeit an eine intuitiv bedienbare Software übertragen. Hierbei können Mitarbeiter ihre aufgewendete Arbeitszeit auf spielerische Weise verfolgen und anpassen. Diese durchdachte Kombination aus Spaß und Produktivität setzt neue Standards in der Arbeitswelt.

Auszeichnung mit dem Innovationspreis

Diese clevere und gleichzeitig effektive Methode der Zeitverfolgung hat den TimeSpin im Wettbewerb um den begehrten Innovationspreis hervorstechen lassen. Das Deutsche Innovations-Institut (diind), das für seine strengen Auswahlkriterien bekannt ist, hat die TimeSpin GmbH nach einer gründlichen Evaluierung aus einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt und den Innovationspreis verliehen. Die Auszeichnung ist ein bedeutendes Ereignis, das die harte Arbeit und das hohe Maß an Kreativität, das die TimeSpin GmbH in die Entwicklung ihres Produkts gesteckt hat, anerkennt. Es ist auch eine Bestätigung des Potenzials der TimeSpin GmbH, mit ihren innovativen Lösungen Wachstum und Produktivität in der Arbeitswelt anzukurbeln. Weitere Informationen zu dieser Auszeichnung und den zukünftigen Plänen des Unternehmens werden in Kürze folgen. „Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser oberstes Ziel. Durch die revolutiönäre Verbindung von Technologie und Gamification durch den TimeSpin ist es uns gelungen, ein in der Branche bisher unerreichtes Level an Motivation und Effizienz zu schaffen und unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben“, erklärt der CEO der TimeSpin GmbH.

TimeSpin GmbH steht für Innovation, Technologie und Spaß auf dem Weg zu einer effizienteren Zeiterfassung. Gegründet mit dem klaren Ziel, die Welt der Zeiterfassung zu revolutionieren, wurde der TimeSpin entwickelt, um den Anforderungen unserer heutigen, schnelllebigen und technologiegetriebenen Welt gerecht zu werden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, immer am Puls der Zeit zu sein und die neuesten Technologien für die Zeiterfassung zu nutzen und weiterzuentwickeln. Durch diese klare Ausrichtung ist es der TimeSpin GmbH gelungen, ihr Produkt auf ein neues Niveau zu bringen und gleichzeitig die Motivation und Effizienz am Arbeitsplatz zu erhöhen.

