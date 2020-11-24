  • CCM GmbH mit internationalem Innovationspreis ausgezeichnet für seine Flüssigglas-Beschichtung

    Die CCM GmbH aus Overath wurde bei den M&A Today Global Awards 2026 mit dem Innovation Award für Nano Scale Liquid Glass Coating Technology ausgezeichnet.

    BildOverath, Deutschland – 21.10.2025 – Die CCM GmbH wurde im Rahmen der M&A Today Global Awards 2026 mit dem „Innovation Award in Nano Scale Liquid Glass Coating Technology – Germany“ ausgezeichnet.

    Diese renommierte Auszeichnung würdigt Unternehmen, die durch außergewöhnliche Innovationskraft und technologische Spitzenleistungen Maßstäbe in ihrer Branche setzen.

    Mit der Ehrung wird die kontinuierliche Entwicklungsarbeit von CCM im Bereich der Nanotechnologie und Oberflächenbeschichtung hervorgehoben.

    Die ausgezeichnete Liquid Glass Technologie steht für höchste Qualität, Nachhaltigkeit und Effizienz – Eigenschaften, die in zahlreichen industriellen Anwendungen weltweit geschätzt werden. Ob in der Glas- und Metallverarbeitung, im Automobilsektor oder in der Gebäudetechnik: Die Lösungen von CCM tragen dazu bei, Oberflächen langlebiger, hygienischer und wartungsärmer zu machen.

    Seit über 18 Jahren entwickelt und produziert die in Overath ansässige CCM GmbH innovative SiO?-basierte Beschichtungssysteme, die international unter dem Begriff _Liquid Glass_ bekannt sind. Als „The Liquid Glass Experts“ beliefert das Unternehmen Kunden in mehr als 80 Ländern und arbeitet eng mit Industriepartnern, Forschungsinstituten und Distributoren zusammen. Dabei legt CCM besonderen Wert auf Qualität, Umweltverträglichkeit und technologische Präzision – alle Produkte sind REACH-konform und durch unabhängige Labore getestet.

    Der Gewinn des M&A Today Awards unterstreicht die führende Position der CCM GmbH im internationalen Wettbewerb und bestätigt die Innovationsstärke des Unternehmens. Für Geschäftsführer Bernd Zimmermann und sein Team ist die Auszeichnung Ansporn, die Entwicklung nachhaltiger und leistungsfähiger Beschichtungstechnologien weiter voranzutreiben.

    Weitere Informationen zu den Preisträgern sind auf der offiziellen Website der M&A Today Global Awards verfügbar:
    www.gpmg.uk/winners/m-a-today-global-awards-2026

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 2206/938590-10
    web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com
    email : zimmermann@ccm-liquid-glass.com

    Die CCM GmbH ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Nanotechnologie und Flüssigglasbeschichtung mit Sitz in Overath bei Köln. Mit einem internationalen Partnernetzwerk und einer klaren Ausrichtung auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zählt CCM zu den Technologieführern in der Branche. Weitere Informationen unter www.ccm-liquid-glass.com.

