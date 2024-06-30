-
neue Projekte im Bereich medizinische Genetik
München, den 21.10.2025 (IRW-Press/21.10.2025) – Die Tochtergesellschaften der Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0), namentlich die Novogenia GmbH und die HLN Genetik GmbH jeweils mit Sitz in Österreich haben im Bereich der medizinischen Genetik wesentliche Projekterfolge erzielt:
Die HLN Genetik konnte einen Großauftrag im Bereich der medizinischen Genetik generieren, der den Umsatz der Gesellschaft im kommenden Geschäftsjahr voraussichtlich um über 50% steigern wird. Die HLN Genetik kooperiert dabei mit einer großen österreichischen Klinik. Damit ist der seit Januar neu aufgestellten Geschäftsführung der HLN ein richtungsweisender Vertriebserfolg gelungen. Wesentlich für die Kooperation sind dabei im Vergleich zu Wettbewerbern signifikant verkürzte Bearbeitungszeiten unter Aufrechterhaltung von höchsten Qualitätsstandards.
Das genetische Labor der Novogenia hat indes die Zertifizierungsarbeiten für die CLIA-Zertifizierung (Clinical Laboratory Improvement Amendments) abgeschlossen. Damit sind die formalen Voraussetzungen hergestellt, um auch für den US-Markt medizinische Genanalysen anzubieten. Dies ist ein wesentlicher Baustein in der Ausweitung der Kooperation mit REVIV und 10X Health auf den Bereich der medizinischen Genetik.
„Die Vertriebserfolge und die erfolgreiche Zertifizierung zeigen, dass wir auch im Bereich der medizinischen Genetik unsere Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich unter Beweis stellen“ analysiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. „Diese Erfolge bestätigen unseren Wachstumstrend über das Jahr 2025 hinaus“ so der Unternehmensgründer weiter.
Über die Darwin AG
Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.
(Ende)
Aussender: Darwin AG
Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer
Tel.: +49 89 20 500 450
E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com
Website: www.darwin-biotech.com
ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Darwin AG
Daniel Wallerstorfer
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
email : investor.relations@darwin-biotech.com
Pressekontakt:
Darwin AG
Daniel Wallerstorfer
Brienner Straße 7
80333 München
email : investor.relations@darwin-biotech.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Yachtkauf unter der Lupe: Neue rechtliche Risiken für Käufer und Eigner – was jetzt zu beachten ist Fastic Erfahrung nach einem Jahr: Langzeiteffekte des digitalen Intervallfastens
neue Projekte im Bereich medizinische Genetik
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Webinar Agentic Commerce im B2B: Wie KI-Agenten Einkauf & Vertrieb verändern
- Purkersdorf: Ankündigung der Familienmusical-Vorstellung von „JOLA und JULiUS“ im Stadtsaal
- LET’S TALK ABOUT CHARISMA – Das Live-Event zum Buchbestseller
- Hochpräzise Druckmessung mit Druckmesszellen-Serie von AMSYS
- KleinLeni – Spiel, Spaß und Sicherheit: Indoor-Klettergeräte erobern Kinderzimmer
- Ein skulpturales Band aus Holz und Licht – Wendeltreppe von EeStairs in einer Villa
- BioNxt startet 15-tägige Dosisoptimierungsstudie mit sublingualem Cladribin in Vorbereitung auf Bioäquivalenzstudie am Menschen
- Humanoid Global kündigt strategische Investition in Formic an, um die Einführung autonomer Robotik in der Fertigung zu beschleunigen
- Selbstfürsorge beginnt mit Wahrnehmung – als Subtle Body Balance-Coach neue Wege zur Resilienz eröffnen
- Fastic Erfahrung nach einem Jahr: Langzeiteffekte des digitalen Intervallfastens
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.