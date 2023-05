Innocan Pharma meldet Verkauf von 5.000 Einheiten und die Expansion in den litauischen, lettischen und estnischen Markt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta (1. Mai 2023) / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan) freut sich, den Abschluss einer umfassenden kommerziellen Vertriebsvereinbarung mit UAB Medexy (UAB Medexy) (die Vertriebsvereinbarung) zu melden.

Im Rahmen der mehrjährigen Vertriebsvereinbarung hat UAB Medexy das ausschließliche Recht, auf der Grundlage einer vereinbarten Kaufprognose sowohl die Marken SHIR als auch RELIEF&GO von Innocan in Litauen, Lettland und Estland zu vertreiben.

Die erste Bestellung von UAB Medexy im Rahmen der Vertriebsvereinbarung umfasst mehr als 5000 Einheiten von SHIR- und RELIEF&GO-Produkten.

UAB Medexy gilt als wichtiger osteuropäischer Akteur im Import und Vertrieb von Kosmetik- und Medizinprodukten. Das Unternehmen ist seit 17 Jahren sehr aktiv auf dem litauischen Markt für Dermo-Kosmetika und einer der wichtigsten Akteure seiner Branche.

Der Markt für CBD-Hautpflegeprodukte soll laut CBD Skin Care Market | Global Sales Analysis Report – 2028 (futuremarketinsights.com) bis zum Jahr 2028 schätzungsweise USD 10.376,4 Mio. erreichen. Innocan Pharma und SHIR/ RELIEF&GO sind positioniert, um nun in vielen europäischen Ländern Marktführer zu werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70310/Innocan_050123_DEPRcom.001.jpeg

Wir freuen uns sehr, die Produkte von Innocan Pharma vertreiben zu können, so Vidmantas Lozys, CEO von UAB Medexy. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Gesichtspflegeserie SHIR von unseren Kunden sehr gut aufgenommen wird, und gehen davon aus, dass dies eine beispielhafte Erfolgsgeschichte für alle Beteiligten sein wird.

Iris Bincovich, CEO von Innocan, sagte: Wir sind stolz, einen führenden europäischen Marktführer wie UAB Medexy als unseren Vertriebspartner in Litauen, Lettland und Estland zu haben. Dieses neue Geschäft wird sowohl die exponentielle Wachstumsstrategie von Innocan als auch die Marktstrategie von UAB Medexy in den Bereichen Gesundheit und Schönheit ergänzen.

Über UAB Medexy

In den letzten 17 Jahren als europäischer Marktführer konnte UAB Medexy sich als ein wichtiger osteuropäischer Akteur im Import und Vertrieb von Kosmetik- und Medizinprodukten positionieren. Er ist der führende Anbieter in den Vertriebskanälen Apotheken, führende Online-Hautplattformen, Schönheitskliniken und Spas. UAB Medexy erreichte diese Führungsposition dank seiner Schlüsselwerte: sehr professioneller Kundenservice und Wissenstransfer, Zuverlässigkeit durch Konzentration auf Qualität sowie Vertrauen in sein Team bestehend aus enthusiastischen Experten, die das Unternehmen langfristig repräsentieren und ihre Arbeit lieben.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

Dr. Eva Reuter

Investment Relation- Germany

+46-69-1532-5857

e.reuter@dr-reuter.eu

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über die Vertriebsvereinbarung und den Verkauf von Innocans Produkten im Rahmen dieser Vereinbarung, Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung möglicher Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das mögliche Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, erforderliche behördliche Genehmigungen und den Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsorientierte Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die mit dem Produktvertrieb verbunden sind, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder das Ausbleiben, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hinsichtlich des erwarteten Startzeitpunkts des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

