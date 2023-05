Mit Kanban Flight Levels das agile Zusammenspiel verbessern

Vortrag auf der REConf 2023 zum Thema „agiles Anforderungsmanagement“ von Speaker und Sparringspartner Andreas Becker

Die REConf ist die größte Fachkonferenz in Europa zum Thema Anforderungsmanagement.

Diese wichtige Plattform zum gegenseitigen Austausch öffnete vom 24.04.2023 drei Tage in München ihre Tore und der Sparringspartner und Keynote Speaker Andreas Becker ging wieder als Redner ins Rennen. In seinem Vortrag „Agiles Anforderungsmanagement – mit Flight Level Kanban dem Silo-Denken die rote Karte zeigen“ wurde es sportlich.

In diesem Vortrag wurde vorgestellt, wie in einem Unternehmen das Anforderungsmanagement auf allen Ebenen mit Kanban Flight Levels die agile Transformation entscheidend geprägt hat.

Folgende Fragen wurde den Konferenzteilnehmer aus dem Vortrag beantwortet:

– Welche Erkenntnisse können agile Teams aus dem Teamsport gewinnen?

– Wie kann eine agile Transformation in gesamten Unternehmen mit Kanban Flight Levels erfolgreich sein?

– Wie dient das Anforderungsmanagement und neue agile Methoden als Herzstück der Veränderung?

– Wie können technische und fachliche Abhängigkeiten zwischen agilen Teams gemeistert werden?

– Kanban vs Scrum – wie können Teams ohne Sprints unternehmensweit agil sein?

Im Teamsport wie im agilen Anforderungsmanagement gilt das Motto: „Alleine schießt niemand Tore – das Zusammenspiel entscheidet über Sieg oder Niederlage.“ Oder anders ausgedrückt: Rote Karte für das Silo-Denken im Unternehmen. Dazu ist eine agile Strategie nötig, die sich durch die Prinzipien des Teamsports ergibt:

Saison- und Etappenziele, neue Formen des Zusammenspiels mit einer verständlichen Taktik, als Basis eine solide Technik und natürlich ein direktes Feedback aus dem Fanblock führen zum strategischen Erfolg. All dies klingt nach Fußball – richtig, aber genau diese Strategien brauchen Unternehmen in einem komplexen Umfeld heute.

Seit über 10 Jahren begleitet der Sparringspartner und Speaker Andreas Becker den Kulturwandel in Unternehmen und gibt mit seinen Vorträgen und Keynotes zum Thema „agiles Arbeiten“ dem Publikum mentale Steilpässe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COMPLEXcellence AG

Herr Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

Deutschland

fon ..: 015150740450

web ..: http://www.complexcellence.de

email : a.becker@COMPLEXcellence.de

Der CEO der COMPLEXcellence AG Andreas Becker ist seit der WM 1982 ein fußballbegeisterter Fan und als ehemaliger Sportler prädestiniert seine Erfahrungen als Unternehmer, Berater und Coach mit dem Teamsport zu verbinden. Dies gelingt ihm seit vielen Jahren erfolgreich in seinen Workshops und bei seinen zahlreichen Auftritten. Er hält regelmäßig Vorträge für ein breites Publikum und verfolgt dabei die Strategie, Komplexität und agiles Arbeiten aus dem ungewöhnlichen Blickwinkel des Teamsports zu betrachten und zu verstehen.

