Innovation für Autohäuser: Top-Verkäufer launcht KI-Coach für Vertrieb und Führung

Michael Danell launcht KI-Vertriebscoach für Autohäuser: Top-100-Verkäufer und Carlevel GmbH bringen DSGVO-konforme AI-Coaching-Plattform für Verkaufsteams im DACH-Raum auf den Markt.

Wie digitalisiert man 35 Jahre Vertriebsexpertise? Der mehrfach ausgezeichnete Autoverkäufer und Autor Michael Danell präsentiert eine Branchenneuheit: Einen KI-gestützten Vertriebscoach für den Automobilhandel. Die Technologie liefert nicht nur Verkaufsteams in Echtzeit praxiserprobte Lösungsansätze, sondern bietet auch Führungskräften völlig neue Handlungsmöglichkeiten im Autohaus-Alltag.

Der Automobilhandel steht unter Druck: Informiertere Kunden, Margenverfall und die Transformation zur E-Mobilität fordern die Verkaufsteams. Klassische Trainings verpuffen oft im stressigen Autohaus-Alltag. Michael Danell, der sich beachtliche sieben Mal in Folge unter den 100 besten Verkäufern Deutschlands platzieren konnte, geht nun einen völlig neuen Weg in der Personalentwicklung: Er digitalisiert sein Erfolgswissen.

Mit dem Launch seiner neuen Plattform https://www.michaeldanell.de präsentiert der Automotive-Experte einen KI-Vertriebscoach, der speziell für die Herausforderungen im Autohaus entwickelt wurde. Im Gegensatz zu generischen KI-Tools ist Danells System exklusiv mit seinen Methoden, NLP-Techniken und originalen Verkaufs-Frameworks trainiert.

„Wissen ist nur wertvoll, wenn man es genau in der Sekunde abrufen kann, in der man es braucht – zum Beispiel fünf Minuten vor einem schwierigen Preisgespräch“, erklärt Michael Danell. „Der KI-Coach schlägt die Brücke zwischen einmaligem Training und der täglichen Anwendung. Verkäufer können spezifische Kundeneinwände eingeben und erhalten in Echtzeit praxiserprobte Argumentationsketten, die nachweislich funktionieren.“

Technologie-Partnerschaft „Made in Germany“

Technologisch umgesetzt wird der digitale Coach von der Carlevel GmbH (https://www.carlevel.de). Das auf den Automobilhandel spezialisierte Software-Unternehmen aus Werne hat das System 100% DSGVO-konform entwickelt. Carlevel integriert Danells Vertriebsmethodik nahtlos in sein Portfolio von mittlerweile sechs spezialisierten SaaS-Produkten für Autohäuser. Ein erster Einblick in die Technologie ist unter https://ai-coach.carlevel.business möglich.

Danell, Autor des Fachbuchs „Umsatzmaschine Telefon“, kombiniert damit als einer der Ersten im DACH-Raum klassische VDA/ZDK-zertifizierte Vertriebskompetenz mit künstlicher Intelligenz. Die neue Plattform richtet sich an Autohäuser, die ihre Teams zu echten „Trusted Advisors“ entwickeln wollen. Neben dem KI-Coach bietet Danell weiterhin persönliches Coaching, Führungskräfteentwicklung und Change Management an.

Für Journalisten und Fachmedien steht ein umfassender Pressebereich mit hochauflösendem Bildmaterial zur Verfügung.

Über Michael Danell:

Michael Danell ist einer der gefragtesten Automotive Sales Coaches im DACH-Raum. Mit über 35 Jahren Praxiserfahrung und 7-maliger Auszeichnung in Folge unter den Top 100 Verkäufern Deutschlands verbindet er tiefes Branchenwissen mit moderner Verkaufspsychologie. Als Autor, zertifizierter VDA/ZDK Automobilverkäufer und Change Manager unterstützt er Autohäuser und Führungsteams dabei, messbar mehr Ertrag zu generieren. Mit seinem innovativen KI-Vertriebscoach setzt er neue Maßstäbe im digitalen Lerntransfer für die Automotive-Branche.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Michael Danell Unternehmensberatung

Herr Michael Danell

Becklohhof 38

Werne 59368

Deutschland

fon ..: 01713636415

web ..: https://www.michaeldanell.de

email : info@michaeldanell.de

Michael Danell ist einer der gefragtesten Automotive Sales Coaches im DACH-Raum. Mit über 35 Jahren Praxiserfahrung und 7-maliger Auszeichnung in Folge unter den Top 100 Verkäufern Deutschlands verbindet er tiefes Branchenwissen mit moderner Verkaufspsychologie. Als Autor („Umsatzmaschine Telefon“), zertifizierter VDA/ZDK Automobilverkäufer und Change Manager unterstützt er Autohäuser und Führungsteams dabei, messbar mehr Ertrag zu generieren und Prozesse zukunftssicher aufzustellen. Mit seinem branchenspezifischen KI-Vertriebscoach setzt er zudem neue Maßstäbe im digitalen Lerntransfer für die Automotive-Branche.

Pressekontakt:

Michael Danell Unternehmensberatung

Herr Michael Danell

Becklohhof 38

Werne 59368

fon ..: 01713636415

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