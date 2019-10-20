Deutscher Arzt startet Hausbesuchsdienst im Südwesten Mallorcas “ Doc-Mallorca ab 1. August 2026

Ab 1. August 2026 bietet der deutsche Arzt Henrik Venus mit Doc-Mallorca Hausbesuche im Südwesten Mallorcas “ im Hotel, in der Finca oder auf der Yacht. Behandlung auf Deutsch und Englisch.

Palma de Mallorca, [12.06.2026] “ Der deutsche Arzt Henrik Venus nimmt am 1. August 2026 offiziell seine Tätigkeit als privatärztlicher Hausbesuchsdienst im Südwesten Mallorcas auf. Unter der Marke Doc-Mallorca (doc-mallorca.com) behandelt er deutsch- und englischsprachige Urlauber und Residenten direkt vor Ort “ im Hotel, in der Ferienwohnung, in der Finca oder an Bord einer Yacht.

Offiziell anerkannt in Spanien

Die berufliche Anerkennung in Spanien wurde im Mai 2026 vom spanischen Gesundheitsministerium (Ministerio de Sanidad) erteilt (Aktenzeichen R-04682-MED-AL-VENUS). Im Juni 2026 folgte die Registrierung bei der Ärztekammer der Balearen (Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, COMIB). Damit erfüllt Doc-Mallorca alle rechtlichen Voraussetzungen für die privatärztliche Tätigkeit auf den Balearen “ einschließlich Berufshaftpflichtversicherung und der Berechtigung, spanische Privatrezepte auszustellen, die in jeder Apotheke der Insel eingelöst werden können.

Henrik Venus ist approbierter Arzt (Approbation 2021, Bezirksregierung Arnsberg) mit Berufserfahrung in Anästhesie, Innerer Medizin, Kardiologie, zentraler Notaufnahme und hausärztlicher Versorgung. Zuletzt war er als Notarzt im privatärztlichen Hausbesuchsdienst in Berlin tätig.

Das Konzept: Der Arzt kommt zum Patienten

„Wer im Urlaub krank wird, will nicht stundenlang in einer fremden Notaufnahme warten und sich auf Spanisch durch Formulare kämpfen“, sagt Henrik Venus. „Ich komme direkt zu meinen Patienten “ ins Hotel, in die Ferienwohnung oder auf die Yacht. Die Behandlung läuft auf Deutsch oder Englisch, die Abrechnung ist transparent, und das Rezept gibt es direkt vor Ort.“

Das Leistungsspektrum umfasst die allgemeinmedizinische Versorgung von Erwachsenen und Kindern: typische Urlaubserkrankungen wie Magen-Darm-Infekte, Atemwegsinfektionen, Sonnenstich und Dehydrierung, ebenso Wundversorgung, EKG-Diagnostik, Infusionstherapie und das Ausstellen von Rezepten und Attesten.

Servicegebiet Südwest-Mallorca

Doc-Mallorca ist in den Gemeinden Calvià und Andratx tätig, darunter die Orte Santa Ponsa, Peguera, Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Camp de Mar, Port d’Andratx, Costa de la Calma, Son Ferrer und El Toro. Hausbesuche erfolgen sieben Tage die Woche nach Vereinbarung.

Transparente Preise

Die Honorare liegen je nach Tageszeit und Aufwand in der Regel zwischen 350 und 450 Euro pro Hausbesuch. Patienten erhalten eine Privatrechnung, die bei privaten Krankenversicherungen und Auslandsreisekrankenversicherungen zur Erstattung eingereicht werden kann.

Kontakt und Terminvereinbarung

Termine können per WhatsApp unter +34 664 56 44 70 oder über die Website doc-mallorca.com vereinbart werden. Bereits vor dem Servicestart am 1. August 2026 sind Vormerkungen möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Doc-Mallorca

Herr Henrik Venus

Gremi de Sabaters 21

07009 Palma

Spanien

fon ..: 016094700040

web ..: https://doc-mallorca.com/

email : mallorca@posteo.de

Doc-Mallorca ist ein privatärztlicher Hausbesuchsdienst für den Südwesten Mallorcas, gegründet von dem deutschen Arzt Henrik Venus. Das Angebot richtet sich an deutsch- und englischsprachige Urlauber und Residenten in den Gemeinden Calvià und Andratx. Die berufliche Anerkennung in Spanien erfolgte durch das spanische Gesundheitsministerium (Mai 2026, Aktenzeichen R-04682-MED-AL-VENUS); Henrik Venus ist Mitglied der Ärztekammer der Balearen (Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears). Servicestart ist der 1. August 2026.

Website: https://doc-mallorca.com

WhatsApp: +34 664 56 44 70

Pressekontakt:

Doc-Mallorca

Herr Henrik Venus Henrik Venus

Stargarder Straße 59

10437 Berlin

fon ..: 016094700040

email : mallorca@posteo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DJ-Match.de startet: Neue Plattform will die DJ-Suche für Hochzeiten und Firmenevents vereinfachen Innovation für Autohäuser: Top-Verkäufer launcht KI-Coach für Vertrieb und Führung