VeloCore launcht „Website as a Service“ für KMU

Die Website alle 3 Jahre aktualisieren reicht heutzutage nicht mehr. KI & Suchmaschinen entwickeln sich rasant weiter. Wer sichtbar bleiben will, braucht konstante Pflege.

München, 12 Juni 2026 – Daniel Wom bringt mit VeloCore eine neue Art von Website-Lösung auf den Markt: Ein komplettes „Website as a Service“-Angebot, das speziell für Handwerksbetriebe, Kanzleien, Arztpraxen, Dienstleister und Industrieunternehmen entwickelt wurde.

Statt teurer Einmalprojekte und anschließendem Wartungsärger bietet VeloCore eine komplett betreute, rechtssichere und hochperformante Website zum festen Monatspreis ab 59 EUR. Neue Website oder Modernisierung einer bestehenden – das Team übernimmt Design, Umsetzung, Technik, Sicherheit, SEO, Updates und DSGVO-Anpassungen. Die fertige Seite ist in der Regel innerhalb von 48 Stunden live und optimiert für alle Geräte.

„Viele Unternehmer haben keine Lust und keine Zeit, sich mit Technik herumzuschlagen. Die Website soll einfach funktionieren. Dauerhaft. Zuverlässig. Ohne ständige Probleme“, erklärt Daniel Wom, Gründer von VeloCore.

Kernvorteile von VeloCore

* Rundum-Sorglos-Paket: Laufende technische Wartung, tägliche Backups, 24/7-Sicherheitsüberwachung und automatisierte Anpassungen nach Google Core Updates

* Höchste Performance: Beste Core Web Vitals-Werte, blitzschnelle Ladezeiten und exzellente SEO-Optimierung

* Rechtssicherheit: Voll DSGVO-konform, barrierefrei und KI-lesbar

* Flexibilität: Individuelles Design nach CI, voller Page-Builder-Zugang für eigene Änderungen und persönlicher Ansprechpartner

* Transparenz: Fester monatlicher Preis, keine versteckten Kosten, monatlicher Status-Report

VeloCore basiert auf einer eigenen, hochoptimierten und plugin-losen WordPress-Architektur (VeloCore Suite), die speziell für maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit entwickelt wurde. Zahlreiche Module für Shops, Events, Jobbörsen, Podcasts und mehr sind bereits integriert oder können bei Bedarf hinzugefügt werden.

Erprobt im Feld – Bereits zahlreiche Projekte aus Handwerk, Medizin, Automotive und Medien (u. a. handwerkundbau.at, automotive.at, fleischundco.at, die-wirtschaft.at) vertrauen auf VeloCore.

Die bessere Alternative – Im direkten Vergleich schlägt VeloCore klassische Agenturen und Baukastensysteme in den Bereichen Kosten, Aufwand, Sicherheit und langfristiger Performance deutlich.

Interessierte Unternehmen können sich ab sofort unter velocore.at melden. Das Team meldet sich schnellstmöglich zurück.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WOM87 Webdesign UG

Herr Daniel Wom

Hauptstr. 51

92237 Sulzbach-Rosenberg

Deutschland

fon ..: 0617974542

web ..: https://www.velocore.at/

email : presse@velocore.at

Daniel Wom leitet ein innovatives Web-Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg und operativem Fokus auf dem deutschsprachigen Markt. Das Unternehmen steht seit über 15 Jahren für maßgeschneiderte, hochperformante und sichere Web-Lösungen – speziell für anspruchsvolle KMU, Medienhäuser und Verlage.

Pressekontakt:

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