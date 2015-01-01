  • VeloCore zeigt anhand von Handwerkundbau, wie schnell moderne Fachportale heute sein können

    Case Study: Das Fachportal Handwerkundbau wurde auf VeloCore neu umgesetzt und erreicht herausragende Core-Web-Vitals-Werte ohne sichtbare Abstriche bei Design oder Funktionalität.

    BildJuni 2026 – Mit dem Relaunch von Handwerkundbau zeigt VeloCore anhand eines konkreten Praxisbeispiels, welches technische Potenzial in einem konsequent optimierten Website-as-a-Service-Ansatz für Fachportale, KMU und redaktionelle Plattformen steckt.

    Für das Fachportal Handwerkundbau des österreichischen Wirtschaftsverlages, wurde die Website vollständig mit dem VeloCore-Framework neu entwickelt. Ziel war es, die bestehende optische Wirkung beizubehalten, gleichzeitig aber Ladezeit, technische Stabilität, Wartbarkeit und Nutzererlebnis deutlich zu verbessern.

    Die gemessenen Field-Data-Werte zeigen das Ergebnis deutlich: Der Largest Contentful Paint liegt bei 0,9 Sekunden, der First Contentful Paint ebenfalls bei 0,9 Sekunden. Die Interaction to Next Paint beträgt 106 Millisekunden, der Cumulative Layout Shift liegt bei 0. Auch die Serverantwortzeit fällt mit 0,3 Sekunden sehr niedrig aus.

    Diese Werte bedeuten in der Praxis: Inhalte sind für Nutzer nahezu sofort sichtbar, die Seite reagiert schnell auf Eingaben und es gibt keine störenden Layout-Verschiebungen beim Laden. Gerade für Fachportale, Magazine und Unternehmensseiten ist das ein entscheidender Faktor, da technische Qualität direkt auf Nutzerzufriedenheit, Sichtbarkeit in Suchmaschinen und die professionelle Wahrnehmung einer Marke einzahlt.

    „_Handwerkundbau zeigt sehr konkret, dass moderne Websites nicht langsam, wartungsintensiv oder pluginabhängig sein müssen. Mit VeloCore lassen sich auch inhaltsstarke Websites technisch schlank, schnell und stabil umsetzen, ohne das Design neu erfinden zu müssen_“, erklärt Daniel Wom, Entwickler von VeloCore.

    Der technische Kern von VeloCore basiert auf einem headless-fähigen, JSON-first Ansatz. Dadurch wird die öffentliche Website vom klassischen WordPress-Frontend entkoppelt. Das reduziert technische Abhängigkeiten, verbessert die Performance und erhöht gleichzeitig Wartbarkeit und Sicherheit.

    Die Case Study Handwerkundbau ist damit ein Beispiel für den Anspruch von VeloCore: Websites für KMU, Fachportale und Agenturen bereitzustellen, die nicht nur optisch professionell auftreten, sondern auch technisch auf einem sehr hohen Niveau arbeiten.

    VeloCore richtet sich an Unternehmen, die eine moderne Website benötigen, aber keine klassische Plugin-Landschaft, keine hohen Wartungskosten und keine langsamen Seiten akzeptieren möchten. Besonders geeignet ist der Ansatz für kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe, Dienstleister, Fachverlage und Agenturen, die Wert auf Geschwindigkeit, technische Stabilität, SEO-Grundlagen und langfristige Wartbarkeit legen.

    Weitere Informationen zur Case Study:
    https://www.velocore.at/handwerkundbau-das-fachportal-auf-velocore/

    Weitere Informationen zu VeloCore:
    https://www.velocore.at/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WOM87 Webdesign UG
    Herr Daniel Wom
    Hauptstr. 51
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    Deutschland

    fon ..: 0617974542
    web ..: https://www.velocore.at/
    email : presse@velocore.at

    VeloCore ist ein modernes Website-as-a-Service-System für KMU, Fachportale, Handwerk, Dienstleister und Agenturen. Der Fokus liegt auf hoher Performance, technischer Wartbarkeit, reduzierter Plugin-Abhängigkeit, sauberer Struktur und einem professionellen Website-Betrieb ohne unnötige Komplexität.

    Pressekontakt:

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