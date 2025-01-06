VeloCore zieht mehr als 2 Millionen Artikel aus dem Netz: Testphase endet nach erfolgreicher Skalierung

Einzelne Magazine und Portale können vor der endgültigen Abschaltung übernommen werden.

Über 50 Magazine und Portale dienten als reale Belastungsumgebung für VeloCore. Einige davon wurden in ihren Nischen zu marktführenden Plattformen. Nun endet der Testbetrieb – die Portale werden abgeschaltet oder stehen für Übernahmen offen.

VeloCore beendet eine der umfangreichsten realen Testphasen im deutschsprachigen Web. Mehr als 50 Magazine, Fachportale und Nachrichtenplattformen, die über Jahre hinweg zur Entwicklung, Skalierung und Optimierung des Systems betrieben wurden, sollen schrittweise abgeschaltet werden.

Betroffen sind unter anderem große Nachrichten- und Wissensportale sowie etablierte Magazine aus unterschiedlichen Themenbereichen. Insgesamt werden dadurch mehr als 2.000.000 Artikel und Newsbeiträge aus dem Web entfernt. Die Abschaltung erfolgt technisch sauber über 410-Meldungen.

Was nach einer gewöhnlichen Bereinigung klingt, ist tatsächlich der Abschluss eines außergewöhnlichen Langzeittests: Viele dieser Portale wurden nicht als klassische Medienprojekte aufgebaut, sondern als reale Testumgebungen für VeloCore. Sie dienten dazu, Performance, Sichtbarkeit, Skalierung, Indexierung, Struktur, Automatisierung und Stabilität unter echten Bedingungen zu prüfen.

Dass mehrere dieser Plattformen in ihren jeweiligen Nischen eine erhebliche Reichweite aufgebaut haben, war dabei ein Nebeneffekt des Systems. Einige Magazine entwickelten sich zu führenden Anlaufstellen in ihren Bereichen. Natur.wiki etwa erreichte neben starker Sichtbarkeit auch eine eigene Community mit knapp 15.000 Mitgliedern auf Facebook, da VeloCore auch vollautomatisch die Sozialen Netzwerke bestückte.

„_Diese Portale waren nie als endgültiges Ziel gedacht. Sie waren der Härtetest. VeloCore wurde nicht im Labor optimiert, sondern unter realer Last, mit echten Nutzern, echten Suchanfragen, echten Rankings und Millionen von Inhalten_“, erklärt Daniel Wom, Entwickler von VeloCore.

Besonders bemerkenswert: Mehrere der Portale konnten ohne klassische Backlink-Strategien, ohne künstliche SEO-Tricks und ohne teure Plugin-Landschaften starke Positionen in Google und KI-gestützten Suchsystemen erreichen. Damit wurde VeloCore nicht nur technisch, sondern auch strategisch unter realen Marktbedingungen geprüft.

Der nun geplante Rückzug dieser Inhalte ist entsprechend weitreichend. Bereits bei der früheren Abschaltung eines einzelnen größeren Magazins im März 2026 mit rund 320.000 Artikeln waren deutliche Veränderungen in deutschen Suchergebnissen beobachtbar. Diesmal betrifft der Schritt ein Vielfaches dieser Menge.

VeloCore geht davon aus, dass die Entfernung von mehr als 2.000.000 indexierten, gut auffindbaren und vielfach genutzten Inhalten erneut spürbare Verschiebungen in einzelnen Suchbereichen verursachen kann. Nicht, weil ein System manipuliert wird, sondern weil ein relevanter Teil vorhandener Inhalte kontrolliert aus dem Web verschwindet.

Für VeloCore ist dieser Schritt zugleich ein klares Signal: Die Entwicklungsphase unter Extrembedingungen ist abgeschlossen. Das System hat gezeigt, dass es nicht nur kleine Unternehmensseiten, sondern auch inhaltsstarke Magazine, Fachportale und große Nachrichtenstrukturen zuverlässig tragen kann auch bei Millionen gleichzeitigen Aufrufen.

„Viele Systeme wirken schnell, solange sie klein sind. Entscheidend ist, was passiert, wenn Inhalte, Nutzer, Suchmaschinen, Crawler, Bilder, Archive und tägliche Veröffentlichungen in großer Menge zusammenkommen. Genau dafür wurde VeloCore gebaut und genau das wurde über Jahre getestet“, so Wom.

Mit dem Ende der Testphase konzentriert sich VeloCore künftig stärker auf Website-as-a-Service-Lösungen für KMU, Fachportale, Agenturen, Verlage und Betreiber professioneller Webprojekte. Der Fokus liegt auf Geschwindigkeit, Wartbarkeit, reduzierter Plugin-Abhängigkeit, technischer Sicherheit, sauberer Struktur und langfristiger Skalierbarkeit.

Einzelne Magazine und Portale können vor der endgültigen Abschaltung übernommen werden. Interessenten aus Verlagen, Medienhäusern, Agenturen oder Unternehmen können entsprechende Anfragen direkt an VeloCore richten.

Weitere Informationen:

https://www.velocore.at/testphase-beendet

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WOM87 Webdesign UG

Herr Daniel Wom

Hauptstr. 51

92237 Sulzbach-Rosenberg

Deutschland

fon ..: 0617974542

web ..: https://www.velocore.at/

email : presse@velocore.at

VeloCore ist ein modernes Website-as-a-Service-System für KMU, Fachportale, Handwerk, Dienstleister und Agenturen. Der Fokus liegt auf hoher Performance, technischer Wartbarkeit, reduzierter Plugin-Abhängigkeit, sauberer Struktur und einem professionellen Website-Betrieb ohne unnötige Komplexität.

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