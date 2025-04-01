Kupfer vor dem langfristigen Aufwärtstrend

Im vergangenen Jahr war der Kupferpreis starken Schwankungen unterworfen. Langfristig könnte sich die strukturelle Knappheit vergrößern.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Metals Corp. und Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.06.2026, 17:30 Uhr Zürich/Berlin

Kupfer gilt als Barometer für die Weltwirtschaft. Die globale Energiewende und die aus dem Boden schießenden KI-Rechenzentren sorgen für einen unstillbaren Hunger nach dem rötlichen Metall. Gleichzeitig haben hohe Ölpreise Ängste vor einem weltweiten Rückgang der Wirtschaft verursacht. 2025 erreichte der Kupferpreis neue Rekordhochs, Lieferketten waren gestört und es gab Unsicherheiten bezüglich der US-Zölle. Preistreiber ist nun neben der großen Nachfrage das prognostizierte Kupferdefizit sowie die zunehmende Urbanisierung im globalen Süden.

2023 wurde in Panama die Cobre Panama-Kupfermine stillgelegt, sie lieferte rund ein Prozent des globalen Kupferangebots. Es gibt einen Plan zur sicheren Instandhaltung und Verwaltung, um den Umweltschutz zu gewährleisten. Bestimmungen für die Wiederaufnahme des Betriebes sind nicht enthalten. Die Grasberg-Mine in Indonesien ist seit dem Einbruch von 800.000 Tonnen feuchtem Material noch nicht wieder bei der vollen Produktionskapazität. Dies wird für 2027 erwartet.

So gibt es immer wieder Angebotsverknappungen aus verschiedenen Gründen. In Chile beispielsweise, dem weltweit größten Kupferproduktionsland, fiel in der Escondida-Kupfermine im Februar 2026 der Strom aus. Der Iran-Konflikt ist eine Gefahr für den Kupferbergbau im Kongo. Denn die Schwefelsäure, die für den Kupferabbau in Zentralafrika gebraucht wird, muss der Kongo importieren. Die Sperrung der Straße von Hormus ist daher für die Schwefelimporte problematisch.

Axo Metals (zuvor Axo Copper) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Neueste Bohrergebnisse sind äußerst positiv. Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das fortgeschrittene San Antonio Goldprojekt (Gesamtressourcen in San Antonio belaufen sich auf 576.000 Unzen Gold und 1,37 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,20 Gramm Gold je Tonne Gestein und 2,9 Gramm Silber je Tonne Gestein in der Kategorie „Angezeigt“ sowie auf 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,02 Gramm Gold je Tonne Gestein und 3,3 Gramm Silber je Tonne Gestein in der Kategorie „Abgeleitet“) in Mexiko übernommen.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer, Silber und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien), wo derzeitig Bohrgeräte im Einsatz sind. Gute Bohrergebnisse konnten bereits veröffentlicht werden. Bei den jüngsten Bohrergebnissen wurde neben Kupfer, Gold und Silber auch Molybdän gefunden. Im Bohrkern waren die guten Ergebnisse auf einer niedrigen Tiefe von 108 Metern zu erkennen. Der CEO von Mogotes, Allen Sabet, sagte dazu, dass sie nun zwei bedeutende Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Entdeckungen hätten, obwohl sie erst an der Oberfläche eines möglicherweise großen Vorkommens gekratzt hätten. Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen kürzlich neues Geld in die Kasse gespült.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-metals-corp/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Axo Metals, Mogotes Metals,

https://copperbeltkatangamining.com/cobre-panama-mine-to-remain-shut-as-govt-backs-safety-plan-only/;

https://investingnews.com/copper-outlook-world/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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