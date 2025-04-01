Elektrofahrzeuge werden immer beliebter, Rohstoffe sind nötig

Die seit 1. Januar geltenden Fördermittel und die hohen Energiepreise haben den Verkauf von E-Autos angeschoben.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.06.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin

Jedes vierte neue zugelassene Auto war in Deutschland im Mai mit einem reinen Elektroantrieb ausgestattet. Das waren knapp 60.000 Fahrzeuge und ein Zuwachs von mehr als 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März lag die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos sogar bei über 70.000 (rund 66 Prozent mehr als im März 2025). Kauf und Leasing von E-Autos wird wieder gefördert, bis zu 6.000 Euro gibt es. Wie aktuell der Renault-Chef Francois Provost erklärte, übersteige die Nachfrage nach E-Fahrzeugen die Kapazitäten. Es seien die hohen Kraftstoffpreise, die für einen Boom sorgen.

Elektromobilität bewährt sich gerade auch im Ukraine-Krieg. Elektromotorräder gehören zu den wertvollsten Fahrzeugen, denn sie erreichen auch schwer zugängliche Gebiete, sind leise und effizient. Die Akkupacks können vor Ort ausgewechselt werden, so das ukrainische Verteidigungsministerium. Jedenfalls funktioniert die Elektromobilität nur mit den notwendigen Rohstoffen. Dabei besteht ein enger Zusammenhang mit geopolitischen Abhängigkeiten und der Vormachtstellung einzelner globaler Unternehmen.

Bei den nötigen und kritischen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel, Graphit oder Lithium sind die Rohstoffvorkommen weltweit ungleich verteilt. Die Nachfrage nach diesen Rohstoffen steigt stark an und gleichzeitig existieren geopolitische Spannungen. China hat dabei die Nase vorn. Bei Abbau, Verarbeitung und Veredelung dominiert China den Markt. Auch die USA investieren gezielt, um sich die notwendigen Rohstoffe zu sichern.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten. In Island engagiert sich Aurania Resources bei einem Goldprojekt.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Eine Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse gespült. Zusammen mit GeoRedox wird das Unternehmen an der ersten stimulierten geologischen Wasserstoffbohrung im Projekt arbeiten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Canada Nickel Company, Aurania Resources,

https://www.n-tv.de/ticker/Renault-Chef-Nachfrage-nach-E-Autos-uebersteigt-Kapazitaeten-Boom-wegen-hoher-Spritpreise-id30950881.html;

https://www.golem.de/news/elektromotorrad-wolfstorm-lautlos-an-die-front-2606-209589.html;

https://www.t-online.de/mobilitaet/aktuelles/id_101281632/auto-zulassungen-laut-kba-war-jedes-vierte-neue-auto-im-mai-elektrisch.html;

https://www.elektroauto-news.net/news/te-europa-autonomie-rohstoff-abhaengig;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wenn die Insel klingt “ Das Festival bringt Norderney zum Schwingen SAP Systemlandschaft im Überbsicht: Die wichtigsten Module und ihre Funktionen