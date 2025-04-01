Heimliche Goldkäufe

Diverse Staaten stehen im Verdacht, Goldkäufe zu verheimlichen. Motiv ist die Absicherung gegen Unsicherheiten und Krisen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.06.2026, 14:50 Uhr Zürich/Berlin

Geheime Goldkäufe können sich auf die Finanzmärkte auswirken. Werden große Mengen Gold gekauft, so könnten sich auch Investoren stärker auf Gold konzentrieren. Dies kann den Preis des Edelmetalls anschieben. Die Zahl der Staaten, die Goldkäufe nicht offenlegt, könnte größer sein als angenommen. In den heutigen unsicheren Zeiten wollen sich Länder absichern, sich unabhängiger vom US-Dollar machen und gegen zukünftige Krisen schützen, Tendenz steigend. Die USA besitzen mehr als ein Fünftel aller offiziellen Goldreserven, auf Platz zwei findet sich Deutschland.

Aber nicht jeder Goldkauf wird gemeldet. So konnten 2022 hunderte Tonnen Gold nicht zugeordnet werden. Dabei markierte 2022 ein Rekordjahr laut dem World Gold Council, in dem die Notenbanken so viel Gold kauften wie seit 55 Jahren nicht mehr. Besonders bei China und auch Russland gibt es schon länger Vermutungen, dass nur ein Teil der Goldreserven öffentlich gemacht wird. In den letzten zwei Jahren hat die chinesische People´s Bank of China so viel Gold zugekauft wie keine andere Zentralbank. Wieviel man da noch dazurechnen müsste an inoffiziellen Goldreserven bleibt unklar.

Vor allem seit der Weltfinanzkrise haben Notenbanken verstärkt Gold gekauft. Der größte Goldkäufer im vergangenen Jahr war übrigens Polen. Afrikanische Staaten setzen zunehmend auf Goldreserven, so etwa Uganda, Madagaskar, Tansania oder der Südsudan. Auch mehren sich die afrikanischen Staaten, die Gold zurück ins eigene Land holen wollen, meist aus den USA. Als bedeutender Umschlagplatz für Gold sind die Vereinigten Arabischen Emirate bekannt. Dort können China und Russland gut heimlich Gold kaufen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im vierten Quartal 2025 sowie im Gesamtjahr 2025 wurden Rekordumsätze erzielt. Das erste Quartal 2026 brachte dem Unternehmen wieder einmal Rekordeinnahmen ein.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Erst kürzlich kamen wieder neue Royalties hinzu. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Auch das erste Quartal 2026 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Royalties.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: OR Royalties, Gold Royalty,

https://www.kettner-edelmetalle.de/wissen/geheime-goldkaeufe-zentralbanken;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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