Goldinvestoren – Geduld ist gefragt

Investmenthäuser prognostizieren sehr unterschiedliche Goldpreise bis Anfang 2027.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Equinox Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.06.2026, 8:40 Uhr Zürich/Berlin

Welche Richtung der Goldpreis einschlagen wird, wird vor allem vom Verhalten der US-Notenbank bezüglich Zinsgestaltung abhängen. JPMorgan hatte im Februar 2026 einen Zielkorridor von 6.000 bis 6.300 US-Dollar je Feinunze für Ende 2026 genannt. Zuletzt wurde die durchschnittliche 2026er-Prognose zwar gesenkt, dennoch bleibt JPMorgan mittelfristig bullish und sieht Gold bis Ende 2026 weiterhin in Richtung 6.000 US-Dollar steigen. Goldman Sachs bleibt bei seiner Prognose von 5.400 US-Dollar bis Ende 2026. Kurzfristig richten sich die Blicke zunächst auf die Fed-Sitzung im Juni und anschließend auf den Zinsentscheid Ende Juli.

Der Goldpreis schwankt so stark wie noch selten. Im Januar 2026 war der stärkste Preisanstieg seit 1999 zu verzeichnen und im März der größte Monatsverlust seit 2013. Mit rund 4.300 US-Dollar je Unze notiert Gold aktuell wieder in der Nähe des Niveaus vom Jahresanfang 2026 (4.315,09 US-Dollar am 1. Januar 2026). Auch wenn derzeit so mancher Goldanleger nicht ganz glücklich ist, auf längere Sicht sollte ein wieder steigender Goldpreis erfreuen. Zudem sind günstige Preise immer auch Einstiegspreise. Für höhere Goldpreise sprechen starke Zuflüsse in Gold-ETFs in China und Indien sowie Versicherungen wie beispielsweise indische Pensionsfonds, die in Gold investieren.

Ein weiterer bedeutender Punkt dafür, dass Gold aus fundamentaler Sicht gut gestützt ist, ist natürlich der Goldhunger der Zentralbanken. Da besitzen immer noch viele in ihren Reserven weniger als zehn Prozent in Form von Gold. Und der Wunsch nach Entdollarisierung ist groß, da besteht also noch viel Potenzial, das den Goldpreis anheben kann. Und auch wenn die Zinssenkungsaussichten gerade nicht so groß sind, bis Mitte 2027 sollte es durch die Fed zu einer Zinssenkung kommen. Davon ist etwa die LBBW überzeugt, auch erwartet sie einen schwächeren US-Dollar. Beides ist gut für den Goldpreis, damit auch für Bergbauunternehmen mit Gold im Boden wie etwa Equinox Gold.

Equinox Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ – ist ein auf Nordamerika ausgerichteter Goldproduzent, dessen Kerngeschäft derzeit von den beiden kanadischen Betrieben Greenstone und Valentine geprägt wird, ergänzt durch Produktion in den Vereinigten Staaten und Nicaragua sowie mehrere Expansionsprojekte. Am 9. April 2026 meldete das Unternehmen für das erste Quartal eine Goldproduktion von 197.628 Unzen, darunter 87.402 Unzen aus den beiden kanadischen Betrieben.

Gleichzeitig reduzierte Equinox Gold seine Schulden im Quartalsverlauf um 990 Millionen US-Dollar. Die neue Valentine-Mine erreichte im Februar und März durchschnittlich 101 Prozent der Nennleistung, während Greenstone weiter von den 2025 umgesetzten betrieblichen Verbesserungen profitierte. Auf Basis der gestärkten Bilanz leitete das Unternehmen zudem Kapitalrückführungen ein und zahlte im März 2026 seine erste vierteljährliche Dividende.

Mit der geplanten Fusion mit Orla Mining, die noch unter dem Vorbehalt der Aktionärszustimmung und üblicher Abschlussbedingungen steht, könnte Equinox Gold den nächsten strategischen Wachstumsschritt vollziehen. Das kombinierte Unternehmen würde über sechs produzierende Minen in Nordamerika verfügen, darunter die drei kanadischen Eckpfeiler Greenstone, Valentine und Musselwhite.

Für 2026 wird eine kombinierte Produktion von rund 1,1 Millionen Unzen Gold erwartet. Perspektivisch sieht das Management einen Wachstumspfad auf bis zu 1,9 Millionen Unzen jährlich, sofern die vorgesehenen Expansions- und Entwicklungsprojekte wie geplant umgesetzt werden. Damit würde Equinox Gold deutlich an Größe, Vermögensqualität und Kapitalmarktrelevanz gewinnen – genau jene Faktoren, die aus Sicht des Unternehmens eine mögliche Neubewertung unterstützen könnten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Equinox Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/equinox-gold-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Equinox Gold,

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-05/gold-breaks-below-key-technical-support-analysts-see-buying-opportunity;

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-05/gold-demand-will-drop-year-even-supply-increases-average-price-will-still;

https://www.finanzen.net/nachricht/devisen/goldrausch-goldpreis-wieder-auf-rekordkurs-experte-sieht-naechste-rally-bereits-anlaufen-00-15721374;

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-sees-year-end-2026-gold-price-6300-per-ounce-2026-02-25/;

https://www.reuters.com/business/finance/jp-morgan-expects-gold-prices-reach-6300oz-by-end-2026-2026-05-18/;

https://www.investing.com/news/commodities-news/goldman-sachs-sees-gold-hitting-5400-by-yearend-4589257;

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm;

https://www.equinoxgold.com/news/equinox-gold-delivers-strong-first-quarter-with-197628-ounces-of-gold-production-990-million-of-debt-reduction-and-inaugural-dividend-payment/;

https://www.equinoxgold.com/news/equinox-and-orla-mining-combine-to-create-north-americas-new-senior-gold-producer-built-to-grow-built-to-last/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/;

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