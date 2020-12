Innovationsförderung – ZIM Fördermittel für das Jahr 2021 erhöht.

ZIM (BMWI) Zuschüsse Aufstockung auf 633 Millionen Euro für KMU im Jahr 2021.

Wir als Institut für Mittelstand IfM-Meyer freuen uns, dass die Bedeutung des Zentralen Innovationsprogrammes für den Mittelstand (ZIM) erkannt wird und wesentlich mehr Gelder für Innovationen bereitgestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird das ZIM-Programm von bisher 500 Millionen Euro auf 633 Millionen Euro aufgestockt.

„Innovative Unternehmen erfahren durch diese essentielle Erhöhung des Budget hier eine Wertschätzung Ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung“, so Herr Meyer vom IfM.

„Diese dringend erforderliche Aufstockung in Zeiten auch von Corona und der damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderung, geben unseren mittelständischen Kunden weiterhin die Möglichkeit gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Die finanziellen Risiken von Entwicklungen für Unternehmen werden so „bezahlbarer“ „, so Hr. Meyer weiter.

Diese Zuschüsse für Entwicklungen tragen im Wesentlichen auch zur Stärkung der KMU (Förderung aktuell bis 1.000 Mitarbeiter) in Deutschland im Vergleich zum internationalen Wettbewerbern bei.

„Wir freuen uns innovative Betriebe, startups und etablierte Unternehmen mit diesen Fördermittel aktiv zu beraten und entsprechende Innovationen somit für den Mittelstand auch weiterhin bezahlbar zu machen“

Wir informieren Sie gerne im Detail und prüfen kostenlos inwieweit Ihre FuE-Vorhaben Chancen auf den Erhalt von nicht rückzahlbaren ZIM-Zuschüsse haben und Ihre Idee die Förderkriterien erfüllt.

Nutzen Sie dieses einzigartige Finanzierungsinstrument aktiv für Ihre Forschungs- und Entwicklungs-vorhaben.

IfM-Meyer Institut für Mittelstand

Das Institut für Mittelstand ist eines bundesweit tätige Unternehmensberatung mit Sitz im Gross-raum Stuttgart und Berlin. Die Kernkompetenzen liegen in der über 25 jährigen Erfahrung in der Beratung und Unterstützung von Mittelständlern in den Bereichen Fördermittelbeschaffung für Innovationen, Forschung und Entwicklung.

IfM-Meyer beschäftigt sich schon bereits mit den Vorläuferprogrammen von ZIM und kann somit auf ein Expertenwissen aus hunderten erfolgreicher Projekte zurückgreifen.

IFM-Meyer Institut für Mittelstand

Fördermittelberatung für Unternehmen

Tel.: +49(0)7335 7000

Web: www.beratung-zim.de

Web: www.ifm-meyer.de

Mail: info@ifm-meyer.de

Twitter: @IFMMeyer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IFM-meyer Institut für Mittelstand

Herr Markus Meyer

An der Riese 59

73344 Gruibingen

Deutschland

fon ..: 073357000

web ..: http://www.beratun-zim.de

email : info@ifm-meyer.de

Pressekontakt:

IFM-meyer Institut für Mittelstand

Herr Markus Meyer

An der Riese 59

73344 Gruibingen

fon ..: 073357000

web ..: http://www.beratung-zim.de

email : info@ifm-meyer.de

