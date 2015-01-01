Innovative Sicherheitslösungen für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH bietet maßgeschneiderte Sicherheitstechnik für das Gesundheitswesen

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen stellt Krankenhäuser, Altenheime und Pflegeeinrichtungen vor wachsende Herausforderungen. Gleichzeitig müssen Patienten, Bewohner und Mitarbeiter jederzeit optimal versorgt und geschützt werden. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen bietet seit über 50 Jahren spezialisierte Sicherheitstechnik für das Gesundheitswesen. Mit modernen Lichtrufsystemen, Notruftechnik und intelligenten Alarmservern unterstützt das Unternehmen medizinische Einrichtungen dabei, Abläufe zu optimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen.

„Im Gesundheitswesen muss es oft schnell gehen, wenn Patienten oder Bewohner Hilfe benötigen. Moderne Sicherheitstechnik ermöglicht es dem Pflegepersonal, schneller zu reagieren und Notfälle effektiv zu koordinieren. Dabei ist es entscheidend, dass die verschiedenen Systeme nahtlos miteinander kommunizieren – von der Rufanlage über die Brandmeldetechnik bis zur Zutrittskontrolle“, erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH.

Die Digitalisierung kann helfen, mit den Herausforderungen im Gesundheitswesen besser zurechtzukommen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Lösungen optimal auf die jeweiligen Einrichtungen zugeschnitten sind. Das Essener Unternehmen entwickelt spezifische Konzepte, die häufig mit bereits bestehenden Kommunikations- oder Sicherheitssystemen kompatibel sind.

Ein zentraler Baustein ist der Lichtruf, auch Schwesternruf genannt. Diese Kommunikationssysteme ermöglichen es Patienten, das Pflegepersonal mittels eines optischen oder akustischen Signals herbeizurufen. Moderne Anlagen bieten zusätzliche Funktionen wie die Steuerung von Licht, Jalousien und Fernsehgeräten sowie die Integration von Multimediaterminals. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH installiert und wartet diese Systeme gemäß DIN VDE 0834 und gewährleistet so höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

„Die systemübergreifende Kompatibilität ist im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung. Es ist zum Beispiel sehr sinnvoll, den Lichtruf mit Brand- und Einbruchmeldeanlagen zu verknüpfen. Entsprechende Alarme werden dann auch auf dem Display der Rufanlage angezeigt, sodass das Personal sofort informiert ist und gezielt reagieren kann“, erläutert Tim Rolef.

Das Leistungsspektrum umfasst neben Lichtrufsystemen auch Notrufsysteme, Alarmserver für die zentrale Steuerung, Krisenmanagement-Systeme sowie Notfall- und Massenalarmierungssysteme. Besonders für Krankenhäuser, die zur kritischen Infrastruktur zählen und das IT-Sicherheitsgesetz erfüllen müssen, entwickelt das Unternehmen umfassende Sicherheitskonzepte.

Jede Einrichtung im Gesundheitswesen hat spezifische Anforderungen: Während in Altenheimen Ortungssysteme für Demenzkranke eine wichtige Rolle spielen, müssen in Krankenhäusern unter anderem Identifikationstechnologien zum Einsatz kommen. Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH analysiert die individuellen Bedürfnisse und erstellt maßgeschneiderte Konzepte, die von der ersten Beratung über eine Kosten-Nutzen-Analyse bis zur zuverlässigen Umsetzung reichen.

Das mittelständische Unternehmen arbeitet eng mit führenden Anbietern von Sicherheitstechnik für das Gesundheitswesen zusammen und bietet einen umfassenden Service inklusive Wartung und Störungshotline. Durch automatisierte Prozesse und intelligente Vernetzung wird das Pflegepersonal entlastet, sodass mehr Zeit für die eigentliche Patientenversorgung bleibt.

Interessierte Einrichtungen können sich telefonisch unter 0201 84008-0 kostenlos und unverbindlich beraten lassen, um die passenden Sicherheitslösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Videoüberwachung Essen, Brandmeldeanlage Düsseldorf und Brandmeldeanlage Köln gibt es auf https://www.tfa-kron.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TFA Fernmeldebau Kron GmbH

Herr Tim Rolef

Frielingsdorfweg 5

45239 Essen

Deutschland

fon ..: 0201 / 84008 0

fax ..: 0201 / 84008 88

web ..: http://www.tfa-kron.de

email : info@tfa-kron.de

Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH beschäftigt sich seit dem Jahr 1974 als mittelständisches Unternehmen mit dem Vertrieb, der Montage/Inbetriebnahme und dem Service von Systemen der Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Das Spektrum umfasst die Installation und Inbetriebnahme von Telekommunikationssystemen und von Einbruch-, Brandmelde-, Videoüberwachungsanlagen, sowie Notrufsystemen.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Herr Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: http://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

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