München, 13. Mai 2025 – Auf der diesjährigen Automatica, der Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik, präsentiert die ATS Corporation mit dem SuperTrak HORIZON 3 seine neueste innovative Lösungen, die die Inbetriebnahmezeiten von Transfersystemen deutlich verkürzen.

„Diese Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung, da in der modernen Fertigung immer kürzere Produktionszyklen und eine hohe Flexibilität gefordert werden“; so Eugen Goidenko, Director Automation Products bei ATS.

Genau in diesen Segmenten spielt SuperTrack seine Stärken durch folgende Turbo-hebel aus:

– Simulation vor der eigentlichen Inbetriebnahme: Durch die Simulation von Transfersystemen können bereits im Vorfeld der realen Inbetriebnahme potenzielle Probleme erkannt und behoben werden.

– Modulares System: Der Einsatz von standardisierten Modulen ermöglicht eine schnellere und einfachere Konfiguration und Integration von Transfersystemen.

– Intelligente Software: Die moderne Softwarelösung TrackMaster unterstützt die automatische Konfiguration und Optimierung von Transfersystemen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert wird.

„Das Einsparungspotential dieser drei innovativen Hebel kann sich sehen lassen“, so Goidenko „Durch die Nutzung dieser Turbo-Implementierung reduziert Inbetriebnahme-Zeiten um bis zu 45 %!“

Der Turbo-Efekt:

Die Reduzierung der Inbetriebnahmezeiten führt zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz und Produktivität in der Fertigung und schafft bei den Integratoren mehr Kapazität bei gleichen Ressourcen. Unternehmen können ihre Produktionsanlagen schneller in Betrieb nehmen und somit flexibler auf Marktveränderungen reagieren.

Die auf der Automatica vorgestellten Innovationen von der ATS Corporation tragen dazu bei, die Automatisierung von Fertigungsprozessen weiter voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken.

Besuchen Sie uns auf der Automatica:

Erleben Sie die Möglichkeit agiler Fertigung mit SuperTrak live auf der Automatica an unserem Stand 303, Halle 6. Das motivierte SuperTrak-Team freut sich auf Sie!

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der Automatica-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SuperTrak CONVEYANCE(TM) Ticket-LINK

