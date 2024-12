Zukunft des Heizens: Nachhaltige Technologien und innovative Bauweisen für moderne Kamine

Moderne Kamine verbinden Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Besonders Speicheröfen und innovative Gaskamineinsätze setzen Maßstäbe in umweltfreundlicher Heiztechnologie.

In Zeiten steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind auch Kaminhersteller gefordert, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. Kamine und Speicheröfen sind längst nicht mehr nur Heizquellen, sondern Ausdruck eines bewussten Lebensstils. Die Kombination moderner Technik mit traditionellen Elementen wie Holzfeuerung oder die Integration erneuerbarer Energien hebt das Heizen auf ein neues Niveau. Mit innovativen Konzepten, die sowohl Komfort als auch Umweltverträglichkeit vereinen, wird der Kamin zu einem zentralen Element nachhaltiger Wohnkultur. Doch welche Technologien setzen heute Maßstäbe, und warum lohnt es sich, genauer hinzuschauen?

Die Verbindung von erneuerbaren Energien und klassischer Holzfeuerung eröffnet neue Möglichkeiten für nachhaltiges Heizen. Ein innovatives Beispiel sind Speicheröfen, deren Oberflächen mit moderner Technologie ausgestattet sind. Tagsüber wird die Energie aus einer Photovoltaikanlage genutzt, um den Speicherofen aufzuladen. Die gespeicherte Wärme wird dann über die Ofenoberfläche freigesetzt. Abends kann der Ofen dann wieder mit Holz befeuert werden. Dieses System vereint Effizienz und Nachhaltigkeit. Der reduzierte Holzverbrauch schont natürliche Ressourcen, während die integrierte Solarenergie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen minimiert. Eine solche Lösung bietet nicht nur Komfort, sondern trägt aktiv zur Reduzierung des CO?-Ausstoßes bei“, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelöfen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de).

Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg. Ebenso ist das Unternehmen in der Nordeifel mit einem Fokus auf Städte und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren tätig. Marcus Breuer bietet als einer der wenigen Kaminbauer in der Region diese Lösung an, genau wie Gaskamine, die in Kooperation mit Energieversorgern nachhaltiger gestaltet werden. Ein Hersteller, mit dem Kachelofen Breuer zusammenarbeitet, hat ein System entwickelt, das mit Gas betrieben wird, dessen Zusammensetzung zu 65 Prozent aus erneuerbaren Ressourcen besteht. Diese innovative Lösung bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Gaskaminen und erfüllt gleichzeitig die strengen Anforderungen moderner Bauprojekte. Marcus Breuer sagt: „Besonders in Neubauten stellt dies eine attraktive Option dar. Die Kombination aus elegantem Design, einfacher Bedienung und einer umweltfreundlichen Gasversorgung ermöglicht es, die Ästhetik eines Kamins mit einem grünen Gewissen zu verbinden.“

Für Holzliebhaber bietet die „green-Line-Serie“ von Brunner eine wegweisende Lösung. Die Ulrich Brunner GmbH bietet in Deutschland gefertigte Kachelöfen und Kamine an. Diese speziell entwickelte Technologie ermöglicht einen besonders umweltfreundlichen Holzbrand, der maximale Wärmeausbeute mit minimalem Schadstoffausstoß kombiniert. Dank optimierter Verbrennungstechniken wird die Effizienz gesteigert, während die Emissionen reduziert werden. Diese Serie richtet sich an umweltbewusste Kunden, die Wert auf ein nachhaltiges Heizkonzept legen, ohne auf die traditionelle Atmosphäre eines Holzfeuers verzichten zu wollen.

Der Kaminexperte stellt heraus: Die vorgestellten Technologien zeigen, dass nachhaltige Heizkonzepte nicht nur zukunftsorientiert, sondern auch bereits verfügbar sind. Speicheröfen, Gaskamine mit erneuerbaren Ressourcen und andere innovative Holzfeuerungssysteme bieten Lösungen, die den Klimaschutz fördern und gleichzeitig höchsten Wohnkomfort garantieren. Mit den richtigen Partnern und Technologien wird das Heizen also nicht nur effizienter, sondern auch umweltfreundlicher – und trägt aktiv zur Energiewende bei.“

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

