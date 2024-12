Börsenkandidat ISX Financial steigt mit der Verbraucher-App flykk(R) in den Wachstumsmarkt digitale Zahlungen ein

In den vergangenen Jahren hat ISX Financial EU PLC (ISXPlc; ISIN: CY0200861017) B2B-Banktech-Lösungen entwickelt, die auf modernsten Technologien und Plattformen basieren und speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Finanzdienstleistern zugeschnitten sind. Diese gewährleisten sichere und effiziente Finanztransaktionen, die Identitätsüberprüfung und digitale Vermögensverwaltung und machen ISXPlc zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Banktechnologie. Jetzt bringt das Unternehmen mit der neuesten flykk®-App¹ eine digitale Geldbörse auf den Markt, die neben den kostenlosen Sofortzahlungen zahlreiche weitere innovative Funktionen bietet. Damit wendet sich ISXPlc zum ersten Mal an den schnell wachsenden Verbrauchermarkt.

Wachstumsmarkt: digitale Zahlungen

Aktuelle Studien zeigen, dass die Nachfrage nach digitalen Bezahlmethoden kontinuierlich steigt. Nach Angaben von Statista wird der Gesamtwert der Transaktionen auf dem Markt für digitale Zahlungen im Jahr 2024 voraussichtlich 11,53 Milliarden US-Dollar erreichen². Es wird erwartet, dass der Gesamtwert der Transaktionen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 9,52 % aufweisen wird, was bis 2028 zu einem prognostizierten Gesamtwert von 16,59 Mrd. USD führen würde. Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende Akzeptanz digitaler Zahlungen von Verbrauchen wider, insbesondere dank mobiler Zahlungs-Apps und kontaktloser Zahlungsmethoden.

ISXPlc bringt mit flykk® sein erstes B2C-Produkt auf den Markt

Mit der Einführung von flykk® reagiert ISXPlc direkt auf diesen wachsenden Trend und optimiert die Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen für Verbraucher. Ein herausragendes Merkmal von flykk® ist die Bereitstellung einer EU-IBAN und die Möglichkeit von sofortigen EU-Überweisungen. Die Kunden können auch von kostenlosen Überweisungen zwischen flykk®-Konten profitieren, was die Nutzung der App besonders attraktiv macht. Darüber hinaus wird es in Zukunft durch eine Kooperation mit Diners Club International ® exklusive Vorteile geben, darunter eine Debitkarte, Zugang zu exklusiven Airport-Lounges, Fast-Track-Service an Flughäfen und vieles mehr.

Die neue flykk®-App bietet aber nicht nur attraktive Finanzdienstleistungen für Endverbraucher, sondern verbindet diese auch mit den bestehenden B2B-Produkten von ISXPlc. So können nun auch Privatkunden von denselben hochwertigen Dienstleistungen profitieren, die das Unternehmen bereits im B2B-Segment anbietet. Diese Verbindung zwischen B2B und B2C schafft eine nahtlose Integration, eröffnet eine vielseitige Nutzung der Plattform und ist ein bedeutender Schritt für ISXPlc in die Welt des Handels.

ISX Financial

www.isx.financial/

Quelle:

¹ www.flykk.it/aboutus

² www.statista.com/outlook/fmo/digital-payments/worldwide

