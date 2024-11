Innovative und nachhaltige Bauprojekte gegen den Wohnraum-Mangel: Dr. Suchy präsentiert Neubau-Konzept

Konzept Neubau statt Altbau durch Abriss auch bei schwierigen Grundstücken wie Doppelhaushälften.

Warburg/Mörs 28.11.2024. Die Ingenieurin Dr. Katharina Suchy, Expertin für energieeffiziente und nachhaltige Bauprojekte, präsentiert ein innovatives Neubau-Konzept, das aufgrund der Knappheit an Wohnraum und steigenden Kosten dringend benötigt wird. Als Antwort auf die massive Unterschreitung der von der Bundesregierung vorgegebenen Zahl von 400.000 neuen Wohnungen in 2024 hat das Ingenieurbüro von Dr. Suchy eine Strategie entwickelt, neue Wohnungen auf Abrissflächen zu bauen und so den notwendigen Wohnraum in Ballungsgebieten und Großstädten zu schaffen. In Zeiten, in denen Grund und Boden rar sind und die Kosten für Bau und Sanierung stetig steigen, muss eine neue Art des Wohnungsbaus geschaffen werden. Hier setzt Dr. Suchy’s Konzept an: Auf kleinstem Raum wird maximale Bebaubarkeit angestrebt. Das aktuelle Projekt „Auf der Reide 48“ in Düsseldorf-Unterrath ist ein Paradebeispiel für diese neue Herangehensweise. Hier entstehen ab 2024 acht freistehende Einfamilienhäuser und zwar in zentraler Lage, in hochwertiger Qualität und zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nachhaltige und effiziente Bauten: Neubau statt Altbau

Für Dr. Suchy ist dies der logische Schritt, um die immer drängender werdende Wohnungsnot in deutschen Städten zu bekämpfen. Abrissgrundstücke werden maximal projektiert. Die intelligente Nutzung von knappen Ressourcen ist in Zeiten von Klimaschutz und Energieeffizienz eine Verpflichtung. Mit den Engpässen im Blick setzt das Ingenieurbüro auf Qualität statt Quantität beim Bauen. Individuell angepasste, energieeffiziente und lebenswerte Neubauten stehen im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Dabei hilft nicht zuletzt ihre über 30-jährige Erfahrung als Diplom-Ingenieurin und Energie-Effizienz-Expertin der Deutsche Energie Agentur GmbH (dena).

Anpassung ist der Schlüssel zu Nachhaltigkeit und effizientem Bauen

Dies bedeutet jedoch nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein Umgestalten des Bauprozesses. Das beginnt bei der Planung, geht über die Materialauswahl bis hin zur Bauweise selbst. Nur so können Lösungen entstehen, die den neuen Herausforderungen des Wohnungsbaus gerecht werden. In Kombination mit dem klaren Ziel, ein Gleichgewicht zwischen Individualität und Standardisierung zu erreichen, werden zukunftsfähige Bauprojekte in Massivbauweise umgesetzt. Dr. Suchy verdeutlicht dies mit dem Zitat: „Wir setzen nicht nur auf vier Wände und ein Dach, wir denken das Wohnen weiter.“

Das Ingenieurbüro Dr. Katharina Suchy hat sich dem energieeffizienten und nachhaltigen Bauen verschrieben. Mit Leidenschaft und Expertise entstehen innovative Bauprojekte, die höchste Qualitätsstandards erfüllen und optimal auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche und als anerkannte Energie-Effizienz-Expertin der Deutsche Energie Agentur GmbH (dena) vereint Dr. Katharina Suchy innovative Ansätze mit fundiertem Fachwissen, um zukunftssichere und nachhaltige Konzepte für den Wohnungsbau zu entwickeln. Konzept: Neubau statt Altbau.

