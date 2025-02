Integral Metals informiert über das Feldprogramm 2024 auf dem Projekt Burntwood

Integral Metals treibt die Exploration im Projekt Burntwood im Rahmen eines umfassenden Feldprogramms 2024 voran

Calgary, Alberta, 10. Februar 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, über das Feldprogramm zu berichten, das 2024 auf dem Projekt Burntwood in Manitoba absolviert wurde. Der Schwerpunkt des Programms bestand darin, durch systematische Probenahmen und geochemische Analysen das Potenzial des Projekts für die Auffindung einer Seltenerdmetallmineralisierung (REE) besser zu verstehen.

Das Projekt Burntwood ist ein aussichtsreiches Ziel für eine in Syenit-Karbonatit lagernde REE-Mineralisierung im Norden von Manitoba. Das Feldprogramm 2024 diente dazu, die bei historischen Arbeiten identifizierten mineralisierten Trends weiter zu bewerten und neue Mineralisierungszonen zu ermitteln. Darüber hinaus führte der Manitoba Geological Survey (MGS) ein paralleles Grundgesteinskartierungsprogramm im nordwestlichen Bereich von Burntwood Lake durch, das einen wertvollen geologischen Kontext für die laufenden Explorationsarbeiten lieferte.

Die Feldarbeiten 2024 wurden durch die Finanzierung des Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), Mitacs und des Manitoba Mineral Development Fund (MMDF) ermöglicht. Dank dieser gemeinschaftlich bereitgestellten Mittel konnte Integral Metals fortschrittliche Explorationstechniken, einschließlich geomikrobiologischer und biogeochemischer Probenahmen, einsetzen, um die Mineralisierungsmodelle für das Projekt zu verfeinern.

Zusammenfassung der Feldaktivitäten 2024

– Gesteinsprobenahmen: Insgesamt wurden 442 Gesteinsproben von Ausbissen entnommen, um die REE-Mineralisierung und die Alteration in Verbindung mit Karbonatitintrusionsgängen zu bewerten.

– Bodenprobenahmen: 857 Bodenproben wurden auf einem Raster entnommen, um die geochemische Verteilung und die Vergesellschaftungen von Indikatorelementen zu bewerten.

– Biogeochemische Probenahmen: 109 Schwarzfichtenproben wurden entnommen, um ihre Eignung als Indikatoren für eine REE-Mineralisierung in der Region zu prüfen.

– Geomikrobielle Probenahmen: 860 Bodenproben wurden entnommen, um die Signaturen der mikrobiellen Gemeinschaft in Zusammenhang mit der Mineralisierung zu bewerten.

Die Arbeiten des Manitoba Geological Survey im Jahr 2024 bauten auf früheren Kartierungen auf und profitierten von der besseren Exposition infolge eines Waldbrandes im Jahr 2022. Unter anderem konnte der geologische Dienst zahlreiche Karbonatitintrusionsgänge innerhalb des Syenitkomplexes Burntwood identifizieren, was das REE-Potenzial des Gebiets verstärkt. Die Kartierungen bestätigten auch das Vorkommen von pegmatitischen Granit-, Quarzdiorit- und Tonalitintrusionen, die zur Verfeinerung von Explorationsmodellen beitragen werden. Darüber hinaus deutet die Studie auf eine Zunahme der Dichte und Größe von Karbonatitintrusionen im nördlichen Teil des Komplexes hin.

Die Proben aus dem Feldprogramm wurden dem Saskatchewan Research Council (SRC) zur geochemischen Multielementanalyse vorgelegt, die die Analyse auf REE, Gallium und zugehörige Indikatorelemente umfasst. Das Institute for Microbial Systems and Society (IMSS) bereitet derzeit die mikrobiellen Bodenproben für die Sequenzierung vor. Die Ergebnisse werden noch vor dem Sommer erwartet und werden als Grundlage für die nächste Explorationsphase bei Burntwood dienen, die voraussichtlich geophysikalische Vermessungen und die Ermittlung von Bohrzielen beinhalten wird.

Das Potenzial des Projekts Burntwood stimmt uns sehr zuversichtlich, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. Durch die Arbeiten im vergangenen Jahr konnten wir unser Verständnis des Systems deutlich verbessern und sehen nun dem Erhalt der Analyseergebnisse entgegen, um unsere nächsten Schritte zu optimieren. Die Beiträge des Manitoba Geological Survey waren für die Verfeinerung unseres geologischen Modells von unschätzbarem Wert.

Integral Metals ist weiterhin bestrebt, den Wert des Projekts Burntwood durch eine methodische Exploration und datengestützte Entscheidungsfindung zu erschließen. Weitere Updates werden veröffentlicht, sobald die Analyseergebnisse vorliegen und ausgewertet werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine eingehende Prüfung der geochemischen Analysezertifikate, Felddokumente und geologischen Kartierungsdaten, die von der Firma Childs Geoscience bereitgestellt wurden. Childs Geoscience hatte die ersten Untersuchungen zur Erkundung vor Ort absolviert. Es wurden Stichprobenkontrollen der Analysedaten durchgeführt, um die Übereinstimmung mit den ursprünglichen Laborergebnissen zu bestätigen, und die Feldbeobachtungen mit den gemeldeten Probenstandorten verglichen, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Für das Board Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, seine Bemühungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Konzessionsgebiete zu konzentrieren.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap konzentrieren wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

Kanada

email : info@integralmetals.com

Pressekontakt:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

email : info@integralmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eine Revolution in der Welt der Überraschungsboxen Trendbox hebt nachhaltige Entdeckungen auf ein neues Level! Gemeinsame Zeit ist das wertvollste Geschenk