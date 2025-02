Integral Metals meldet erste geochemische Ergebnisse aus dem Projekt Woods Creek

Erste Ergebnisse aus dem Projekt Woods Creek lassen eine Seltenerdmetallmineralisierung erkennen

Calgary, Alberta, 3. Februar 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, die Ergebnisse seiner ersten Erkundungsarbeiten auf dem Projekt Woods Creek bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit der Firma Childs Geoscience absolviert wurden. Ziel der Untersuchungen war es, das geologische Potenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Ermittlung von Karbonatitzonen mit einer Seltenerdmetallmineralisierung. Insgesamt wurden 20 geochemische Gesteinsproben aus wichtigen geologischen Strukturen entnommen, von denen drei Proben erhöhte REE-Werte lieferten.

Eine bedeutende Probe, CK-21A, ergab einen TREO-Wert von 70.831 ppm (7,08 %) und wies außergewöhnliche Konzentrationen von leichten Seltenerdelementen (LREEs) wie Lanthan (über dem Grenzwert von 25.000 ppm), Cer (über dem Grenzwert von 25.000 ppm), Neodym (6.110 ppm) und Praseodym (2.390 ppm) auf. Darüber hinaus enthielt CK-21A bemerkenswerte Konzentrationen von Niob (687 ppm) und Strontium (6.200 ppm).

Diese ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. Die geochemische Signatur der Probe CK-21A entspricht unserem geologischen Modell und deutet darauf hin, dass das Projekt Woods Creek das Potenzial hat, REE-Lagerstätten zu beherbergen. Dies deckt sich mit unseren Erkenntnissen über ähnliche Systeme im Idaho REE-Th Gürtel.

Die weitere Analyse der Ergebnisse unterstreicht das ausgeprägte geochemische Profil des Projekts Woods Creek. Die hohen Konzentrationen von leichten Seltenerdmetallen (LREEs) in Verbindung mit dem Vorkommen von Niob und Strontium deuten auf ein solides Mineralisierungssystem hin, das mit in Karbonatit lagernden REE-Lagerstätten in Zusammenhang steht. Diese Ergebnisse belegen das Potenzial des Konzessionsgebiets für hochwertige kritische Mineralressourcen.

Nächste Explorationsschritte

Die Ergebnisse der Feldarbeiten werden der Ausrichtung der nächsten Phasen der Exploration dienen. Das Unternehmen plant, zusätzliche geochemische Probenahmen und geophysikalische Messungen zu absolvieren, um die Ausdehnung der mineralisierten Zonen einzugrenzen. Zudem will das Explorationsteam detaillierte petrographische und mineralogische Untersuchungen durchführen, um ein besseres Verständnis der Beschaffenheit der seltenerdmetallhaltigen Karbonatite und des umgebenden Nebengesteins zu erlangen. Diese Arbeiten werden die Grundlage für die Ermittlung von Bohrzielen und den Ausbau des Projekts bilden, um dessen volles Potenzial zu erschließen.

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine detaillierte Überprüfung der geochemischen Analysezertifikate, Feldunterlagen und geologischen Kartierungsdaten, die von der Firma Childs Geoscience, die die Erkundungsarbeiten vor Ort durchführte, bereitgestellt wurden. Die Analysedaten wurden stichprobenartig geprüft, um die Übereinstimmung mit den ursprünglichen Laborergebnissen zu bestätigen, und die Feldbeobachtungen wurden mit den gemeldeten Probenstandorten abgeglichen, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

Für das Board Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, seine Bemühungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Mineralkonzessionsgebiete zu konzentrieren.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap konzentrieren wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

Kanada

email : info@integralmetals.com

Pressekontakt:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

email : info@integralmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Und ab dafür! – der neue Partyknaller von ROXY Fury beginnt mit dem Bohrprogramm 2025 auf dem Goldprojekt Éléonore South