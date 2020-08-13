Integral Metals meldet aktuellen Stand des Bohrprogramms 2025 im Projekt KAP in den Nordwest-Territorien

Die Bohrkampagne ergibt vielversprechende hochgradige Abschnitte und laterales Potenzial

Calgary, Alberta, 17. September 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, den aktuellen Stand seines Diamantbohrprogramms 2025 im Projekt KAP in den Nordwest-Territorien zu melden. Mit dem Programm wurde sowohl das Main Showing (Hauptvorkommen) als auch die Zone F96-05 erfolgreich getestet und so das Verständnis des Unternehmens für das Mineralisierungssystem des Projekts erweitert.

Das Programm umfasste sechs Bohrlöcher über insgesamt 843 Meter. Drei Bohrlöcher wurden im Main Showing ausgeführt, wo die Bohrungen auf die historischen Abschnitte abzielten und das Vorhandensein eines stark mineralisierten Horizonts in geringen Tiefen bestätigten. In KAP25-001 wurden 3,55 Meter einer starken Sphalerit-Mineralisierung innerhalb der Manetoe-Fazies durchteuft, was die für das historische Bohrloch 76-02 gemeldete Mineralisierung erfolgreich reproduzierte. Die nahe gelegenen Bohrlöcher KAP25-002 und KAP25-003 zeigten Variabilität bei Gehalt und Morphologie mit breiteren Zonen einer mäßigen Mineralisierung bzw. schmaleren Abschnitten mit hochgradigem Sphalerit. Zusammen genommen liefern diese Bohrlöcher wertvolle Erkenntnisse zur seitlichen Kontinuität und den strukturellen Kontrollen in diesem Gebiet.

Im Zielgebiet F96-05 wurden drei tiefere Löcher gebohrt, um die Ausdehnung einer großen Kollapsbrekzieneinheit zu prüfen, die zuvor als äußerst vielversprechend für eine Mineralisierung identifiziert worden war. KAP25-004 bestätigte die Geometrie der Kollapsbrekzie und validierte frühere Ergebnisse, während KAP25-005 die Mineralisierung in Richtung Norden erweiterte und eine Kontinuität entlang des interpretierten Trends aufzeigte. KAP25-006 stellte den größten Step-out des Programms dar und durchteufte breite und lokal semimassive Sphalerit-Verdrängungszonen über mehr als 50 Meter Kernlänge, was eines der vielversprechendsten Ergebnisse der Kampagne darstellt.

Mit dem Bohrprogramm 2025 wurden wichtige historische Ergebnisse erfolgreich geprüft, unter anderem bedeutende mineralisierte Zonen, und die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung nördlich des Main Showing erweitert. Proben aus allen Bohrlöchern wurden zur geochemischen Analyse versandt, und die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Integral Metals fühlt sich von den vorläufigen Beobachtungen bekräftigt und ist davon überzeugt, dass die neuen Daten eine wichtige Rolle bei der Verfeinerung von Explorationsmodellen und der Festlegung zukünftiger Bohrziele im Projekt KAP spielen werden.

Das diesjährige Bohrprogramm zeigt, dass sich das Mineralisierungssystem im Main Showing wahrscheinlich weiter erstreckt als bisher angenommen, sagte Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. Die Ergebnisse des Step-out-Bohrlochs sind ermutigend und unterstreichen das Wachstumspotenzial des Projekts KAP. Wir sehen dem Erhalt der Analyseergebnisse mit Spannung entgegen und werden diese neuen Informationen nutzen, um die nächste Bohrphase vorzubereiten.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf weitere geplante Explorationsarbeiten auf seinen Mineralkonzessionsgebieten.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, das geplante Bohrprogramm wie beabsichtigt durchzuführen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Explorationsarbeiten wie geplant durchzuführen, und dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

