Calgary, Alberta, 14. August 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, äußerst vielversprechende Ergebnisse aus dem geochemischen Bodenuntersuchungsprogramm 2024 bekannt zu geben, das im Rahmen des Projekts Burntwood in Manitoba durchgeführt wurde.

Das Unternehmen hat auf Burntwood 867 geochemische Bodenproben im gesamten Syenit-Karbonatit-Komplex (der Komplex) entnommen, um die Gehalte an Seltenerdelementen (REE) zu bewerten und neue Zonen für weitere Untersuchungen zu identifizieren. Mehrere Anomalien wiesen vor allem leichte (LREE) und schwere (HREE) Seltenerdelemente sowie damit verbundene Indikatorelemente wie Phosphorpentoxid (als P2O5), Strontium (Sr) und Barium (Ba) auf.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen Karten der gesamten Seltenerdelemente (TREEs), LREEs, HREEs, P2O5, Sr und Ba. Eine Bodenprobe, BT24-MSJ11, ergab einen TREE-Gehalt von über 10.000 ppm, darunter 2.870 ppm Neodym (Nd), 652 ppm Praseodym (Pr) und 358 ppm Samarium (Sm) sowie 210 ppm Gadolinium (Gd), 113 ppm Dysprosium (Dy) und 4 ppm Terbium (Tb). Die Indikator-Werte umfassten 18,7 % P2O5, 4.450 ppm Sr und 1.050 ppm Ba. Diese Werte lagen deutlich über dem 95. Perzentil der Schwellenwerte für jedes Element und stellen einige der stärksten geochemischen Signaturen dar, die bei der Untersuchung festgestellt wurden. Mehrere andere Proben wiesen ähnlich erhöhte Werte auf, die sich im zentralen Teil des Komplexes zu konzentrieren scheinen und mit zuvor identifizierten geochemischen Anomalien im Gestein korrelieren (siehe Pressemitteilung vom 22. Mai 2025). Die geochemische Anomalie-Zone erstreckt sich über mehrere hundert Meter und könnte einen oberflächennahen geochemischen Fußabdruck von REE-haltigen Karbonatit- oder Syenitphasen darstellen. Die räumliche Kohärenz und Intensität dieser Anomalien sowie die damit einhergehende Anreicherung von Indikatorelementen machen dieses Gebiet zu einem attraktiven Ziel für weitere Explorationen.

Integral Metals wird weitere Informationen bekannt geben, sobald zusätzliche Daten aus dem Untersuchungsprogramm 2024 vorliegen.

Der CEO von Integral Metals, Paul Sparkes, erklärte: Wir sind begeistert von den Ergebnissen des geochemischen Bodenuntersuchungsprogramms 2024 auf Burntwood, das vielversprechende Anomalien von Seltenerdelementen aufgezeigt hat. Die erhöhten Werte, insbesondere für Neodym, Praseodym und Samarium, unterstreichen das starke Potenzial des Burntwood-Syenit-Karbonatit-Komplexes als vielversprechendes Explorationsziel. Diese Ergebnisse werden unsere nächsten Schritte bei der weiteren Bewertung dieser vielversprechenden Lagerstätte maßgeblich beeinflussen.

Abbildung 1. Verteilung der TREE-Konzentrationen (Total Rare Earth Elements, Gesamtkonzentration an Seltenerdelementen) in Bodenproben aus dem Projektgebiet Burntwood. Erhöhte Werte weisen auf Gebiete mit potenzieller Seltenerdanreicherung hin und können mit darunter liegenden Karbonatit- oder alkalischen Lithologien in Verbindung stehen.

Abbildung 2. Verteilung der LREE-Konzentrationen (Light Rare Earth Elements, leichte Seltenerdelemente) in Böden im gesamten Projektgebiet Burntwood. Eine LREE-spezifische Anreicherung kann auf Zonen mit Monazitmineralisierung oder lithologische Einflüsse im Zusammenhang mit felsischen oder in Karbonatit enthaltenen Systemen hinweisen.

Abbildung 3. Verteilung der HREE-Konzentrationen (Heavy Rare Earth Elements, schwere Seltenerdelemente, einschließlich Yttrium) in Bodenproben aus dem Projekt Burntwood. Eine HREE-spezifische Anreicherung kann auf das Vorhandensein von Xenotim, Allanit oder anderen schweren REE-haltigen Phasen hinweisen und könnte eine sekundäre Mobilität oder primäre Anreicherung widerspiegeln.

Abbildung 4. Verteilung der Phosphorpentoxid- (PO)-Konzentrationen in Bodenproben aus dem Projektgebiet Burntwood. Erhöhte Phosphatwerte können auf Zonen mit apatithaltigen Lithologien oder eine geochemische Assoziation mit einer Mineralisierung von Seltenerdelementen hinweisen.

Abbildung 5. Verteilung der Strontium- (Sr)-Konzentrationen im Boden im gesamten Projektgebiet Burntwood. Anomales Strontium kann aufgrund seiner häufigen geochemischen Assoziation mit REE-haltigen Systemen auf das Vorhandensein von Karbonatitkörpern hinweisen.

Abbildung 6. Verteilung der Barium- (Ba)-Konzentrationen in Bodenproben aus dem Projektgebiet Burntwood. Erhöhte Bariumwerte können mit bestimmten Mineralzusammensetzungen oder hydrothermalen Alterationen in Verbindung stehen und als zusätzlicher Indikator für felsische oder alkalische Intrusionssysteme dienen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf das geplante Bohrprogramm.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, das geplante Bohrprogramm wie beabsichtigt durchzuführen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das Bohrprogramm wie geplant durchzuführen, und dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

