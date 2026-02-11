Intelligente Förderung: Existenzgründungsagentur launcht Beratungszuschuss-Finder für Gründer

Markus Tonn präsentiert neues Tool: Die Existenzgründungsagentur erleichtert Gründern den Zugang zu geförderter Beratung – Kosten sparen und Qualität sichern für einen erfolgreichen Start.

Qualität sichern, Kosten sparen: Existenzgründungsagentur stellt „Beratungszuschuss-Finder“ vor

HAMM, 11. FEBRUAR 2026 – Erfolgreiche Unternehmensgründung erfordert oft externe Expertise, doch die Kosten für qualifizierte Beratung stellen für viele Gründer eine Hürde dar. Die Existenzgründungsagentur vom TONNIKUM® schließt diese Lücke mit der Einführung ihres neuen Beratungszuschuss-Finders. Dieses innovative Tool hilft Gründern, die passenden Förderprogramme für Beratungsleistungen effizient zu identifizieren und zu nutzen.

Die Diagnose: Wenn Beratungskosten zur „Qualitäts-Falle“ werden

„Gerade in der Gründungsphase ist jede Investition kritisch. Das Scheitern hochwertiger Beratung an den Kosten ist eine vermeidbare Infektion“, erklärt Markus Tonn, IHK-Preisträger und Kopf der Existenzgründungsagentur. „Unsere Mission ist es, die Architektur für planbaren Erfolg zu schaffen, und dazu gehört auch der Zugang zu exzellenter und bezahlbarer Expertise.“ Ohne Förderungen wählen Gründer oft günstigere, aber weniger qualifizierte Beratungsangebote, was langfristig den Erfolg gefährdet.

Das Heilmittel: Gezielte Förderung für nachhaltige Beratung

Der Beratungszuschuss-Finder ist ein intuitives digitales Werkzeug, das Gründern einen schnellen Überblick über bundesweite und regionale Förderprogramme für Beratungsleistungen bietet. Das System ist darauf ausgelegt, die administrative Hürde zur Förderung zu minimieren und den Weg zur fachlichen Unterstützung zu ebnen.

Der Beratungszuschuss-Finder bietet:

–> Kostenersparnis: Identifikation von Zuschüssen, die einen Großteil der Beratungskosten decken.

Qualitätssicherung: Zugang zu hochwertiger Beratung, die ohne Förderung für viele Gründer eine finanzielle Hürde darstellt.

–> Transparenz: Klarer Überblick über die Vielfalt der Förderlandschaft.

–> Nachhaltiger Erfolg: Absicherung der Gründungsphase durch fundiertes Expertenwissen.

Die Integration des Beratungszuschuss-Finders vervollständigt das digitale Angebot der Existenzgründungsagentur und ergänzt die bewährte 3-Komponenten-Strategie um eine wesentliche Säule der Qualitätssicherung.

Selektive Auswahl: Expertise für echte Macher

Die Existenzgründungsagentur vom TONNIKUM® festigt damit ihre Position als Premium-Partner für Gründer, die auf Souveränität durch Architektur setzen. „Wir ermöglichen Gründern den Zugriff auf die besten Berater am Markt, indem wir die finanzielle Hürde abbauen“, so Tonn. Das bundesweite Netzwerk von über 60 Beratern garantiert, dass jeder Gründer die maßgeschneiderte Unterstützung erhält, die für einen dauerhaften Erfolg notwendig ist.

Den Beratungszuschuss-Finder finden Interessierte ab sofort unter:

https://existenzgruendungsagentur.de/beratungszuschuss-finder/

__________

Über die Existenzgründungsagentur: Die Existenzgründungsagentur vom TONNIKUM® ist die zentrale Instanz für planbaren Gründungserfolg. Mit Sitz in Hamm und einem bundesweiten Beraternetzwerk transformiert sie bürokratisches Chaos in unternehmerische Freiheit und sichert nachhaltiges Wachstum durch strategische Förderung.

Keywords:

Existenzgründungsagentur, Beratungszuschuss-Finder, Markus Tonn, TONNIKUM®, Gründungsförderung, geförderte Beratung, Gründungskosten senken, IHK-Unternehmerpreisträger, Beratungsförderung, Unternehmensberatung Zuschuss, Startup Support, Architektur für Erfolg, Expertenwissen Gründer, Fördermittel finden, Hamm Gründung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Existenzgründungsagentur

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 – 928 35 22

web ..: https://existenzgruenungsagentur.de

email : info@existenzgruenungsagentur.de

Die Existenzgründungsagentur: Neue Wiege des Erfolgs – Praxisorientierte Gründungsberatung vom IHK-Preisträger

Die Existenzgründungsagentur ist der führende Spezialist für die gründungs-pragmatische und erfolgsorientierte Begleitung von Existenzgründern in Deutschland. Unter der Leitung des IHK-Unternehmerpreisträgers Markus Tonn, der für das erfolgreichste Unternehmenskonzept ausgezeichnet wurde, positioniert sich die Agentur als die zentrale und Top-Adresse für alle, die den Schritt in die Selbstständigkeit erfolgreich meistern wollen.

Unser Ansatz: Aus der Praxis für die Praxis

Herkömmliche Beratungsansätze scheitern oft am fehlenden Praxisbezug und der Überforderung durch bürokratische Hürden. Die Existenzgründungsagentur setzt diesem Trend eine konsequente, systemische Lösung entgegen: Erfolgsstrategien direkt von Machern.

Unsere Expertise basiert auf 25 Jahren Unternehmertum des Gründers und dem Wissen eines bundesweiten Netzwerks von 60 Beratern, die alle selbst erfolgreiche Unternehmer sind. Dadurch garantieren wir eine Beratung, die nicht auf Theorie, sondern auf real erprobten Lösungen basiert.

Die 3-Komponenten-Strategie: Nie wieder suchen – nur noch gründen

Um das Chaos der Existenzgründung zu beenden, hat die Existenzgründungsagentur die wichtigsten Komponenten für den Erfolg in drei zentrale, digitale Werkzeuge gebündelt, die jedem Gründer maximale Klarheit und Sicherheit verschaffen:

Der Behördenkompass: Bietet einen klaren Fahrplan und eine Checkliste zur fehlerreduzierten Bewältigung der gesamten Gründungsbürokratie.

Der Kapitalkompass: Unterstützt bei der Sicherung der ausreichenden Liquidität und zeigt gezielte Liquiditätsprogramme und Finanzierungslösungen auf (inkl. Mikrokredit-Finder).

Der Förderkompass: Führt schnell und unkompliziert zu den passenden Fördermitteln und Beratungszuschüssen (inkl. Beratungszuschuss-Finder).

Fakten & Autorität

Marktstellung: Die Haupt-URL der Existenzgründungsagentur ist bereits deutschlandweit auf Platz 1 bei Google gelistet und dominiert mit lokalen Landingpages (> 30.000 Einwohner) die regionale Sichtbarkeit.

Netzwerk: 60 bundesweit tätige Berater, die als Unternehmer ihr Praxiswissen einbringen.

Führung: Geleitet von IHK-Unternehmerpreisträger Markus Tonn.

Pressekontakt:

Existenzgründungsagentur

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

fon ..: 02381 – 928 35 22

web ..: https://existenzgruendungsagentur.de

email : info@existenzgruendungsagentur.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum regionale Anzeigenmärkte in Bochum auch in großen Städten überzeugen German Design Award 2026 für SlimPac: Faserguss-Standardpolster vereinfacht Elektronikversand