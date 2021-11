‚Intelligentes‘ Work & Travel als Crash-Schule fürs Leben

Beim Work & Travel ist man meist ein ganzes Jahr unterwegs – oder auch länger. Man bereist das Land seiner Wahl und arbeitet dort gleichzeitig, um seine Reisekosten selbst zu tragen.

Der beste Zeitpunkt liegt nach dem Abschluss der Schule oder zwischen weiteren Ausbildungsphasen. Aber auch die Phase zwischen zwei Lebensabschnitten eignet sich hervorragend für eine Auszeit zum Nach- bzw. Überdenken des bisherigen Lebens.

Als wichtigste Voraussetzung für Work & Travel gilt Abenteuerlust, Aufgeschlossenheit und ein gültiges Visum. Beantrage dies rechtzeitig und informiere dich über die Konditionen. Bei Beantragung eines Work and Holiday Visums muss man 18 Jahre alt sein. Dieses Visum berechtigt zum Arbeiten und Reisen im Land.

Neben finanziellen Rücklagen wird von einigen Ländern zudem ein gültiges Rückflugticket schon bei der Einreise verlangt. In manchen Fällen ist auch ein polizeiliches Führungszeugnis nötig. Plane deinen Auslandsaufenthalt so früh wie möglich, um all diese Dinge vorher zu klären.

Beliebte Länder sind Australien, Neuseeland und Kanada. Natürlich liegt dies wiederum daran, dass dort Englisch gesprochen wird und die Arbeitsmöglichkeiten sehr vielfältig sind. Man kann seinen Aufenthaltsort je nach Belieben wechseln und dadurch viele verschiedene Orte kennenlernen.

Training für das spätere Leben

Da man mit Work & Travel für ein Jahr in die Arbeitswelt eintaucht, wird man in dieser Hinsicht um einiges reifer werden. Man lernt, mitanzupacken und selbstständig zu handeln. Außerdem kann man sich ausprobieren und Situationen wie Bewerbungsgespräche mehrere Male üben. Damit trainiert man, sich zu verkaufen und Empathie für andere Menschen zu entwickeln. Eigenschaften, die in der späteren Berufswelt viel wert sind und dir gegenüber Mitbewerbern Vorteile verschaffen werden. Mit der Angabe eines Auslandsjahres im Lebenslauf ist einem heutzutage die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch fast schon garantiert!

Man sollte sich jedoch nicht naiv ohne ein finanzielles Polster in sein Auslandsabenteuer stürzen. Es kann niemand garantieren, dass man vor Ort direkt Arbeit findet. Vor allem bei Ortswechseln kann dies auch mal schwierig sein. Deshalb ist es ratsam, sich vor dem Auslandsjahr etwas Geld zur Seite zu legen und damit für derartige Situationen vorbereitet zu sein.

Work & Travel ist die Crash-Schule fürs Leben.

Selbst, wenn man gute Arbeit gefunden hat, wird diese wahrscheinlich auch mal an den Nerven zerren und einem an seine Grenzen bringen. Wenn man diese schwierigen Phasen jedoch durchsteht, geht man umso gestärkter aus diesem Auslandsjahr wieder heraus!

Man reift als Persönlichkeit auch deshalb recht schnell, weil man sein komplettes Leben 24 Stunden am Tag selbst organisieren muss. Im Hotel MAMA war der Kühlschrank immer gut gefüllt, jetzt gibt es diesen aber nicht mehr. Auch für Wäsche waschen uvm. ist man selbst verantwortlich.

Was bringt dir das Auslandsjahr?

,Intelligentes‘ Work & Travel ist die intelligente Kombination von verschiedenen Programmen. In dem man verschiedene Programme klug in sein Auslandsjahr einbaut, spart man nicht nur viel Geld, sondern probiert sich auch facettenreich aus. Wann, wenn nicht in diesem Jahr, bekommt man diese Chance dazu? Nutze sie. Eine gute Beratung öffnet das Tor zum unvergesslichen Auslandsjahr.

Wie man sieht, birgt die Zeit im Ausland viele Chancen für das eigene Leben. Ein Auslandsaufenthalt prägt einem nachhaltig und verändert die Lebenseinstellung maßgeblich. Man macht sich auf dem Arbeitsmarkt begehrt, da man dank seines Auslandsjahres persönlich enorm gewachsen ist. Es fördert zudem ein selbstbestimmtes Leben, was privat wie beruflich die Lebensqualität beträchtlich erhöht. Veränderte Denkmuster und Glaubensätze sind hinzugekommen.

Videos zum Work & Travel – https://www.bildungsdoc.de/videos-work-and-travel/

