  • Interim-Juristen gewinnen an Bedeutung: Unternehmen setzen verstärkt auf flexible Rechtsexpertise

    Unternehmen und Kanzleien stehen zunehmend vor der Herausforderung, kurzfristig auf komplexe rechtliche Anforderungen reagieren zu müssen. Lexx360 bietet deutschlandweit passgenaue Lösungen.

    BildDas Heidelberger Unternehmen, Lexx360 vermittelt erfahrene Volljuristen, Wirtschaftsjuristen und Legal Counsel auf Projektbasis an Unternehmen, Behörden und Kanzleien in ganz Deutschland für zeitlich begrenzte Projekte und anspruchsvolle Mandate.

    Die Einsatzbereiche reichen von Vertrags- und Wirtschaftsrecht über Datenschutz und Compliance bis hin zu IT-, Arbeits- und Vergaberecht. Dabei profitieren Auftraggeber von einer schnellen Verfügbarkeit hochqualifizierter Experten und flexiblen Einsatzmodellen.

    Das Heidelberger Unternehmen vermittelt erfahrene Volljuristen, Wirtschaftsjuristen und Legal Counsel auf Projektbasis an Unternehmen, Behörden und Kanzleien in ganz Deutschland. Die Einsatzbereiche reichen von Vertrags- und Wirtschaftsrecht über Datenschutz und Compliance bis hin zu M&A, IT-, Arbeits- und Vergaberecht. Dabei profitieren Auftraggeber von einer schnellen Verfügbarkeit hochqualifizierter Experten und flexiblen Einsatzmodellen.

    Interim-Juristen und Juristinnen ermöglichen Unternehmen maximale Flexibilität in dynamischen Marktphasen. Gerade bei zeitkritischen Projekten oder kurzfristigen personellen Ausfällen ist schnelle und spezialisierte Unterstützung entscheidend“, erklärt Friederike Best von Lexx360.

    Auch für Juristinnen und Juristen selbst wird Interim-Arbeit immer attraktiver. Projektbezogene Einsätze bieten abwechslungsreiche Aufgaben, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, unterschiedliche Branchen und Unternehmen kennenzulernen. Zudem können Interim-Juristen ihre fachlichen Schwerpunkte gezielt ausbauen und wertvolle Netzwerke aufbauen.

    Lexx360 gehört zur doxx Gruppe und ist seit 2010 auf flexible Personallösungen in den Bereichen Recht und Medizin spezialisiert. Der Fokus liegt auf individueller Beratung, persönlicher Betreuung und maßgeschneiderten Vermittlungen statt standardisierter Lösungen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lexx360
    Frau Katharina Seidl
    Wilckensstraße 1A
    69120 Heidelberg
    Deutschland

    fon ..: 06221655910
    web ..: https://lexx360.de/
    email : info@lexx360.de

    Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Personaldienstleistung setzt Lexx360 auf persönliches Matching, individuelle Betreuung und ein starkes Netzwerk aus qualifizierten Juristen und renommierten Auftraggebern wie Unternehmen, Behörden oder Kanzleien. Das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg betreut Projekte deutschlandweit.

    Pressekontakt:

    Lexx360
    Frau Janina Kresin
    Wilckensstraße 1A
    69120 Heidelberg

    fon ..: 06221655910
    web ..: https://lexx360.de/
    email : info@lexx360.de


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