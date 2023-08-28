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Interim-Juristen gewinnen an Bedeutung: Unternehmen setzen verstärkt auf flexible Rechtsexpertise
Unternehmen und Kanzleien stehen zunehmend vor der Herausforderung, kurzfristig auf komplexe rechtliche Anforderungen reagieren zu müssen. Lexx360 bietet deutschlandweit passgenaue Lösungen.
Das Heidelberger Unternehmen, Lexx360 vermittelt erfahrene Volljuristen, Wirtschaftsjuristen und Legal Counsel auf Projektbasis an Unternehmen, Behörden und Kanzleien in ganz Deutschland für zeitlich begrenzte Projekte und anspruchsvolle Mandate.
Die Einsatzbereiche reichen von Vertrags- und Wirtschaftsrecht über Datenschutz und Compliance bis hin zu IT-, Arbeits- und Vergaberecht. Dabei profitieren Auftraggeber von einer schnellen Verfügbarkeit hochqualifizierter Experten und flexiblen Einsatzmodellen.
Das Heidelberger Unternehmen vermittelt erfahrene Volljuristen, Wirtschaftsjuristen und Legal Counsel auf Projektbasis an Unternehmen, Behörden und Kanzleien in ganz Deutschland. Die Einsatzbereiche reichen von Vertrags- und Wirtschaftsrecht über Datenschutz und Compliance bis hin zu M&A, IT-, Arbeits- und Vergaberecht. Dabei profitieren Auftraggeber von einer schnellen Verfügbarkeit hochqualifizierter Experten und flexiblen Einsatzmodellen.
„Interim-Juristen und Juristinnen ermöglichen Unternehmen maximale Flexibilität in dynamischen Marktphasen. Gerade bei zeitkritischen Projekten oder kurzfristigen personellen Ausfällen ist schnelle und spezialisierte Unterstützung entscheidend“, erklärt Friederike Best von Lexx360.
Auch für Juristinnen und Juristen selbst wird Interim-Arbeit immer attraktiver. Projektbezogene Einsätze bieten abwechslungsreiche Aufgaben, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, unterschiedliche Branchen und Unternehmen kennenzulernen. Zudem können Interim-Juristen ihre fachlichen Schwerpunkte gezielt ausbauen und wertvolle Netzwerke aufbauen.
Lexx360 gehört zur doxx Gruppe und ist seit 2010 auf flexible Personallösungen in den Bereichen Recht und Medizin spezialisiert. Der Fokus liegt auf individueller Beratung, persönlicher Betreuung und maßgeschneiderten Vermittlungen statt standardisierter Lösungen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Lexx360
Frau Katharina Seidl
Wilckensstraße 1A
69120 Heidelberg
Deutschland
fon ..: 06221655910
web ..: https://lexx360.de/
email : info@lexx360.de
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Personaldienstleistung setzt Lexx360 auf persönliches Matching, individuelle Betreuung und ein starkes Netzwerk aus qualifizierten Juristen und renommierten Auftraggebern wie Unternehmen, Behörden oder Kanzleien. Das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg betreut Projekte deutschlandweit.
Pressekontakt:
Lexx360
Frau Janina Kresin
Wilckensstraße 1A
69120 Heidelberg
fon ..: 06221655910
web ..: https://lexx360.de/
email : info@lexx360.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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