Interims-Arztpraxis von ELA in Österreich

ELA Container liefert eine weitere kundenindividuelle Lösung für den medizinischen Bereich.

Als Dr. Fritz Reith aus St. Peter/Au in Österreich sich für die Sanierung seiner Arztpraxis entschied, stellte sich die Frage nach einer Interimslösung. Denn erklärtes Ziel war es, die langjährigen Patienten auch während der Bauphase am Bestandsgebäude in gewohnter Qualität zu behandeln. Die erfahrene ELA Außendienstmitarbeiterin Michaela Strauß, vom ELA-Standort Pettenbach/Oberösterreich, entwickelte gemeinsam mit dem Praxisteam eine individuelle mobile Raumlösung, die alle Wünsche des Kunden, aber auch die rechtlichen Vorgaben für einen Praxisbetrieb erfüllt.

Die Ordination Reith nutzt die Interimspraxis für einen Zeitraum von vier Monaten. Insgesamt sechs ELA Raummodule bieten auf einer Gesamtfläche von rund 80 Quadratmetern einen zentralen Empfangs- und Wartebereich, vorschriftsgerechte Behandlungsräume, Bürobereiche mit Schreibtischen, Rollcontainern, Drehstühlen und sicheren Stahl-Aktenschränken, sanitäre Anlagen und eine Personalküche.

Für ein gutes Arbeitsklima und angenehme Temperaturen in den Behandlungsräumen sorgen Split-Klimageräte, die sowohl heizen als auch kühlen können. Eine helle Innenausstattung, LED-Beleuchtung und große Fensterflächen gewährleisten eine freundliche Atmosphäre.

„Arztpraxen und andere medizinisch genutzte Gebäude stellen besondere Ansprüche an die Planung mobiler Räume“, sagt Strauß. In diesem Fall gehören ein leicht zu reinigender Boden, ein barrierefreier Zugang mit großer, doppelflügeliger Glastür, Waschbecken und ein Vordach im Eingangsbereich zu den Anforderungen des Kunden.

Im Außenbereich richten sich die Planungen auch nach Faktoren wie Bodenbeschaffenheit und Gefälle. Auf dem verfügbaren Grundstück der Praxis Reith sorgen 21 mobile ELA-Betonfundamente für eine stabile und ebenerdige Gründung des ELA Raumsystems.

Dr. Reith: „Die Praxis-Anlage wurde innerhalb von zwei Arbeitstagen durch drei ELA Lkw mit Ladekranen geliefert und von ELA Montageteams fachgerecht aufgebaut. „ELA hat uns eine ideale Interimspraxis schlüsselfertig übergeben.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Fall wieder eine passende, kundenindividuelle Lösung bieten konnten“, ergänzt Michaela Strauß.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Der international agierende Familienbetrieb ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 50.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 21 Standorten und über 1.200 Mitarbeitern, darunter 60 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Fachberater findet man unter www.container.de

