International Paper engagiert sich im fünften Jahr mit HP Office Pink Ream erfolgreich gegen Brustkrebs

International Paper unterstützt bereits im fünften Jahr in Folge den Kampf gegen Brustkrebs mit der HP Office Pink Ream-Kampagne in Partnerschaft mit der Initiative Think Pink Europe.

International Paper, ein weltweit führender Hersteller von erneuerbaren faserbasierten Verpackungen, Zellstoff- und Papierprodukten, unterstützt bereits im fünften Jahr den Kampf gegen Brustkrebs mit der HP Office Pink Ream-Kampagne in Partnerschaft mit der Initiative Think Pink Europe.

Die Pink Ream-Kampagne wurde 2017 in Europa mit einer unverwechselbaren Verpackung für HP Office-Papier gestartet. Für jedes verkaufte Pink Ream spendet International Paper 0,10 EUR an europäische Programme, die sich der Erforschung, Aufklärung und Prävention von Brustkrebs widmen. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2017 wurden europaweit über 450.000 Euro gesammelt.

Offiziellen Zahlen zufolge sterben mehr europäische Frauen an Brustkrebs als an jeder anderen Krebsart: 2018 wurden schätzungsweise 562.500 Fälle gemeldet, und eine von acht Frauen erkrankt vor ihrem 86. Lebensjahr*. Glücklicherweise hat sich die Überlebensrate bei Brustkrebs signifikant verbessert. Sie hat sich in den letzten 40 Jahren verdoppelt, was auf eine Kombination aus Verbesserungen bei der Behandlung und Pflege, Früherkennung durch Screenings und schnelleren Diagnosemöglichkeiten zurückzuführen ist.

Dank Initiativen wie HP Pink Ream in Partnerschaft mit Think Pink Europe erhielten eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und Projekten in ganz Europa wichtige kontinuierliche finanzielle Unterstützung.

Das HP Office Pink Ream ist mit seiner speziell gestalteten rosa Verpackung für HP Office Papier sofort erkennbar. Verbraucher können HP Pink Ream den ganzen Oktober – dem weltweiten Brustkrebsmonat – und November über kaufen. Mit dem gesammelten Geld werden über Think Pink Europe verschiedene europäische Brustkrebsprojekte unterstützt.

International Paper ist stolz darauf, neben 25 weiteren Organisationen, die Teil der Think Pink Europe Gemeinschaft sind, Partner von Think Pink Europe zu sein. In ganz Europa verfolgen lokale Brustkrebsorganisationen, Krankenhäuser, Selbsthilfegruppen und Regierungsorganisationen das gleiche Ziel: die Finanzierung von Forschung und die Sensibilisierung für die Bekämpfung von Brustkrebs. Zu den zahlreichen Aktivitäten, die von Think Pink Europe unterstützt werden, gehört auch die Vorzeigeinitiative The Race for the Cure, die weltweit größte Laufveranstaltung im Kampf gegen Brustkrebs.

International Paper produziert und vertreibt die Marke HP Papers seit dem Jahr 2000 unter exklusiver Lizenz. HP ist ein Synonym für Qualität, zuverlässige Druckleistung und innovative Fortschritte. Das Produktportfolio von HP Papers bietet hochwertige Ergebnisse für eine breite Palette von Büroanwendungen.

* https://www.europadonna.org/breast-cancer-facs/

Über International Paper

International Paper (NYSE:IP) ist einer der weltweit führenden Hersteller von erneuerbaren

faserbasierten Verpackungen, Zellstoff- und Papierprodukten mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Nordafrika, Asien und Russland. Wir produzieren Verpackungsprodukte, die Waren schützen und fördern sowie weltweite Geschäfte ermöglichen; Zellstoff für Windeln, Taschentücher und weitere Hygieneprodukte, die Gesundheit und Wellness fördern; Papier, das Bildung und Kommunikation voranbringt; sowie Papiertüten, -becher und komfortable Lebensmittelkartons. Wir haben unseren Hauptsitz in Memphis, Tennessee/USA und beschäftigen derzeit über 55.000 Kollegen in über 24 Ländern. International Paper erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von ca. 21 Mrd. US-Dollar weltweit. Mehr Informationen über International Paper, unsere Produkte sowie das weltweite Engagement finden Interessierte auf der neuen Webseite www.internationalpaper.com/de.

International Paper konzentriert sich in Europa, im Mittleren Osten, Afrika und Russland (EMEA) auf die Produktion von Büropapieren und faserbasierten Verpackungen. Wir sind einer der führenden Anbieter von hochwertigen ungestrichenen, holzfreien Papieren, Industrie- und Verkaufsverpackungen, Verpackungskartons sowie gestrichenem und ungestrichenem Karton und beschäftigen derzeit circa 9.000 Mitarbeiter. International Paper EMEA erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von ca. 2,8 Mrd. US-Dollar.



