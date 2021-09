Die 5 Ringe der Sicherheit – Ein wichtiger Ratgeber für alle, die sich sicherer fühlen möchten

Florian Peil zeigt in „Die 5 Ringe der Sicherheit“, wie man im Alltag und auf Reisen mit Risiken und Gefahren souverän umgeht.

Ob im Alltag, auf Reisen oder unterwegs in Krisengebieten – dieses Buch gibt den Lesern mit den fünf Ringen der Sicherheit erprobte Werkzeuge an die Hand, um ihre persönliche Sicherheit sofort zu erhöhen und Risiken und Gefahren künftig souveräner und smarter zu begegnen. Die Ringe stehen für fünf Verhaltensprinzipien, die weltweit anwendbar sind und sich als Schutz bei Angriffen durch Kriminelle, Terroristen, Stalker und Sexualstraftäter bewährt haben. Die Leser lernen in diesem neuen Buch unter anderem, ihren persönlichen Gefahrenradar so gezielt einzusetzen, dass sie potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen. Die Leser lernen, wie sie Gefahrensituationen souverän überstehen, indem sie schnellere und bessere Entscheidungen treffen; sich in der Öffentlichkeit so unauffällig zu bewegen, dass potenzielle Angreifer sie gar nicht erst wahrnehmen.

Florian Peil begleitet die Leser in dem leicht verständlichen Ratgeber „Die 5 Ringe der Sicherheit“ auf ihrem Weg hin zu mehr Sicherheit – ob in Rio de Janeiro, der Wüste Mauretaniens oder in der U-Bahn von Berlin. Zahlreiche Fallbeispiele illustrieren die Anwendung der fünf Ringe in der Praxis und machen das Buch zu einem spannenden und hilfreichen Lesevergnügen für alle Menschen, die ein Interesse daran haben, sich in ihrem Leben sicherer zu fühlen. Der Autor ist ein Sicherheitsberater mit dem Schwerpunkt Protective Intelligence. Für Unternehmen, Organisationen und gefährdete Personen entwickelt er Sicherheitskonzepte und schult Menschen für einen souveränen Umgang mit Risiken und Gefahren durch Terrorismus, Kriminalität, Stalking oder Spionage.

„Die 5 Ringe der Sicherheit“ von Florian Peil ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34938-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

