DIAGNOSE Infektion Metal – Eine Hommage an Heavy Metal – für Fans und die, die es noch werden möchten

Jörg Schnebele beschreibt in „DIAGNOSE Infektion Metal“ den Heavy Metal der 80er aus der Sicht eines Fans.

Dieses neue Buch soll kein Nachschlagewerk für die Heavy Metal Musik sein, sondern ein Zeitdokument aus den frühen Achtzigern – aus der Sicht eines Fans, der das Bedürfnis hatte, sich über seine Lieblingsmusik mitzuteilen und eigentlich absolut keine Ahnung hatte, wie man seine Gefühle und Empfindungen zu Papier bringt, aber es trotzdem wagte. Jörg Schnebele hofft, dass sein ursprüngliches Manuskript, das er nun mit aktuellen Einschätzungen und Kommentaren ergänzt hat, die Leser eher zum Schmunzeln einlädt, als zur bösen Kritik.

Als Jörg Schnebele bereits im Jahr 1982 damit anfing, die ersten Sätze seines Buches über die Musik, die ihn so faszinierte, zu verfassen, gab es in Deutschland noch keine professionelle Lektüre über den Heavy Metal (dies war erst ein Jahr später der Fall). Der Autor selbst stieg 1985 beim Bonner Fanzine Live Wire als Schreiber ein: Anfänglich als freier Mitarbeiter, später Redaktionsmitglied, und schließlich Herausgeber.

Die Leser lernen in „DIAGNOSE Infektion Metal“ ein wenig mehr über den Hintergrund von Jörg Schnebele, doch vor allem geht es um die Szene und die Bands, die dabei eine wichtige Rolle spielten. Die Leser erfahren, was man unter Heavy Metal eigentlich versteht, wie und wann sich diese Art der Musik entwickelt hat und was der Unterschied zwischen Hard Rock und Heavy Metal ist. Das Buch beinhaltet zudem auch farbenfrohe Konzertfotos, welche den Lesern, die diese Zeit eventuell nicht selbst erlebt haben, zeigt, was damals so los war – und andere Leser eventuell in Nostalgie schwelgen lassen.

„DIAGNOSE Infektion Metal" von Jörg Schnebele ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30068-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

