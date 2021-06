Mehr recht als billig – Ein Kriminalroman über maßlose Gier und Skrupellosigkeit

Ein hohes Maß an krimineller Energie und extreme Skrupellosigkeit verschmelzen in Peter Werkstätters „Mehr recht als billig“ zu einem gefährlichen Gemisch.

Unterschiedlicher können zwei Charaktere kaum sein. Dennoch bestimmen sie das Denken und Handeln eines Menschen in fataler Weise. Pathologische Spielsucht und der krankhafte Drang nach persönlicher Anerkennung münden in eine Spirale maßloser Gier. Er begeht dafür Straftaten, die schon bald die Ausmaße grausamer Gewaltverbrechen annehmen. Schuldgefühle sind dem selbstverliebten Psychopathen fremd. Immer sieht er das Recht auf seiner Seite. Eigene kriminelle Handlungen verdrängt dieser Egozentriker oder nimmt sie billigend in Kauf. Sehr spät erkennt er die Ausweglosigkeit der Lage. Seine Reaktion ist unberechenbar und durch extreme Brutalität geprägt. Auch Personen aus seinem persönlichen Umfeld geraten in große Gefahr.

Hauptkommissar Thomas Laaser und sein Ermittlerteam erkennen in dem spannenden Kriminalroman „Mehr recht als billig“ von Peter Werkstätter schon bald, dass sie es mit einer Serie schwer vergleichbarer Verbrechen zu tun haben. Hinzu kommt, dass die Spuren der Gewalt in mehrere Länder führen. Dennoch gibt es eine gemeinsame und außerordentlich grausame Basis der Taten, die sich nur langsam herauskristallisiert. Das Buch wird viele Leser begeistern, vor allem, wenn sie spannungsgeladene Kriminalromane mit sympathisch-amüsanten Nebenhandlungen mögen.

„Mehr recht als billig" von Peter Werkstätter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31065-0 zu bestellen.

