Internationale Gold-Auszeichnung für Fotokünstler Kristian Liebrand

Gold für buchstäblich goldene Fotokunst

„THE WORLD’S LARGEST PHOTOGRAPHY AWARDS IS HERE TO CROWN THE VERY BEST“ – lautet der Leitsatz des one eyeland awards und kürt jedes Jahr die besten Fotokünstler der Welt. Die aktuellen Gewinner wurden jetzt bekannt gegeben.

Über die Auszeichnung „Gold“ in der Kategorie „fine art n u d e s, professionals“ darf sich der deutsche Fotograf Kristian Liebrand aus Bochum freuen. Die internationale Jury bestand aus 22 Kunstexperten und hat Einsendungen aus mehr als 60 Ländern bewertet. Entscheidend waren dabei Idee, technische Ausführung und Einzigartigkeit.

Mit seinem Werk „beauty cast in gold “ konnte sich Kristian Liebrand unter tausenden Fotografien hervorheben und die Jury überzeugen. Seine Vorarbeit ist bei diesem Werk besonders aufwändig gewesen. Denn der Künstler hatte die Vision, die Schönheit des Models mit echtem Gold in Szene zu setzen. Dazu hat er eine eigene Mischung von Farben und Goldpigmenten entwickelt, die er kurz vor dem Fotografieren über den Körper des Models fließen lässt.

„Die Herausforderung war, eine Flüssigkeit zu entwickeln, die Glanz und Strukturen hat und die richtige Fließgeschwindigkeit, um damit ein perfektes Abbild des Körpers zu bekommen.“, so der Fotokünstler. „Das war schwieriger als gedacht und ich bin sehr froh und dankbar, dass mein Model so viel Geduld für meine ganzen Versuche hatte. Nachdem ich endlich die richtige Farbmischung und Fließ-Technik gefunden habe, habe ich das finale Motiv gegossen und 2 Sekunden später fotografiert. Anschließend habe ich mit Photoshop die nicht bedeckten Hautflächen entfernt.“

Das Ergebnis ist ein Unikat, das durch die Reduktion auf die Farbe den Körper abstrakt betont und dadurch eine besonders ästhetische Wirkung erzielt.

Über den Künstler: Kristian Liebrand gehört mit rund 80 internationalen Auszeichnungen zu den bedeutendsten Aktfotografen der heutigen Zeit. Seine Werke entstehen in seinem Fotoatelier und weltweit vor Ort. Sie wurden unter anderem in Berlin, Wien, Paris, London und New York ausgestellt und in mehreren Bildbänden und Fachpublikationen veröffentlicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aktfotografie Kristian Liebrand

Herr Kristian Liebrand

Steiger-Stein-Str. 4

44805 Bochum

Deutschland

fon ..: 0234 915 391 45

web ..: http://www.aktfotostudio-nrw.de

email : info@aktfotostudio-nrw.de

Profifotograf. Nur Aktfotografie. Seit 2008. 360 qm Fotostudio in Bochum. Weltweit buchbar. Mehr als 80 Auszeichnungen.

Pressekontakt:

Fotoatelier Kristian Liebrand

Herr Kristian Liebrand

Steiger-Stein-Str. 4

44805 Bochum

fon ..: 0234 915 391 45

web ..: http://www.aktfotostudio-nrw.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Datensammlung zeigt: Über 200 Tierschutz-Verstöße in den letzten Jahren aufgedeckt Stefan Kühn: Aktuelle Entwicklungen im KI-Sektor und Parallelen zur Dotcom-Blase